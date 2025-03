इयुस्वे, आम घर की देखभाल पर अध्ययन संगोष्ठी

वाटिकन न्यूज

वेनिस, बुधवार 26 मार्च 2025 : विश्वपत्र लौदातो सी के प्रकाशन के दस वर्षों के बाद, वेनिस के सलेसियन विश्वविद्यालय संस्थान (इयुस्वे) ने हमारे सामान्य घर की देखभाल पर एक अध्ययन संगोष्ठी का आयोजन किया जिसका शीर्षक था: "आर्का (नाव), एक नई बाढ़ के समय में एक ठोस स्वप्नलोक के लिए आशा की एक परिकल्पना", जिसका नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं और मेहमानों ने किया। "लौदातो सी’ में निहित तर्क के अनुरूप, जिसके अनुसार "सब कुछ जुड़ा हुआ है" - कार्यक्रम के वैज्ञानिक निदेशक लोरेंजो बियाजी और मिशेल मार्केत्तो ने बताया - विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पारिस्थितिक परिवर्तन की आशा को बढ़ावा देने हेतु बातचीत के लिए बुलाया गया था: एक स्वप्नलोक, हाँ, लेकिन प्राप्त करने योग्य, अभिन्न पारिस्थितिकी के घोषणापत्र के प्रारूपण के मद्देनजर जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण युग में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसे हमने "नई बाढ़" के रूप में परिभाषित किया है और जिसे आने वाले महीनों में विकसित किया जाएगा।"

इस कार्यक्रम में 30 से अधिक विद्वान एक साथ आए जिन्होंने अपने शोध के साथ "आर्का" श्रृंखला के विकास में योगदान दिया, जिसका संपादन इयुस्वे ने कास्टेलवेची एडिटर के लिए किया था, जिनमें एंजेला एलेस बेलो (पोंटिफिकल लातेरन विश्वविद्यालय), लुइजी अलिसी (मचेराता विश्वविद्यालय), विन्सेन्ज़ो अम्ब्रियोला और एंड्रिया बोर्गिनी (पीसा विश्वविद्यालय), लौरा बोएला (मिलान राज्य विश्वविद्यालय), माइकल एंजेलो बोवेरो (टूरिन विश्वविद्यालय), रोक्को डी'अम्ब्रोसियो (पोंटिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय), मार्को दाल कोर्सो (इंस्टीट्यूट ऑफ इक्यूमेनिकल स्टडीज "सैन बर्नार्डिनो"), मौरिज़ियो फ्रांजिनी और मिशेल रायटानो (ला सपिएंज़ा विश्वविद्यालय), रॉबर्टो मैग्नानी (एईआईटी, एनिया), वाल्टर मैग्नोनी (कथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट), जोशट्रोम आई. कुरेथदम और फैबियो पास्कुएलेटी (पोंटिफिकल सलेसियन यूनिवर्सिटी) थे।

वाल्टर मैग्नोनी ने समझाया, "दस साल के लौदातो सी' का मतलब है अभ्यास, एक मार्ग और प्रतिमान में बदलाव के प्रयास न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक कार्रवाई के दृष्टिकोण से भी। एक परिणाम जो प्रमुख तकनीकी प्रतिमान पर काबू पाने के लिए एक निर्णायक आधारशिला के रूप में अभिन्न पारिस्थितिकी की स्वीकृति के कारण संभव हुआ, यह समझने के लिए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और मनुष्य उपहार और नि:शुल्कता के आयाम को जी सकता है और पृथ्वी को बिना रौंदे हुए पार कर सकता है।" विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं और छात्रों को मार्गदर्शन देने वाली कार्य पद्धति ने प्रमुख शब्दों और शोध प्रश्नों के आधार पर तुलना के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था की, तथा विभिन्न चिंतन-अक्षरों के बीच, एक निकास रणनीति के रूप में अंतर-पीढ़ीगत एकजुटता पर प्रकाश डाला।

रोको डी'अम्ब्रोसियो ने कहा, "विश्वपत्र के प्रकाशन से लेकर आज तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में सृष्टि के प्रति प्रेम बढ़ गया है - पूरे समुदाय के लिए बेहतर जीवन की आशा सुनिश्चित करने के लिए इसकी रक्षा करना। लौदातो सी में अंतर-पीढ़ीगत एकजुटता का विषय एक मौलिक विषय है, लेकिन आज युवा पीढ़ी की आवाज को सुनना आवश्यक है, ताकि हम एक समग्र परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ सकें।"

कार्यक्रम के फोकस समूहों में प्रतिभागियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे सामान्य घर की देखभाल पर विश्वपत्र पत्र किसी विशिष्ट राजनीतिक या आर्थिक मॉडल का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि मानवीय स्थिति को साझा करने के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रतिबद्धता का एक मानदंड प्रस्तुत करता है, जो मुलाकात के तर्क में सभी को शामिल करने में सक्षम है, जैसा कि फादर फाबियो पास्कलेट्टी ने भी रेखांकित किया: "हमें संत पापा फ्राँसिस द्वारा प्रस्तावित मुलाकात की संस्कृति की सेवा में एक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, एक प्रतिमान जो दूसरे को उसकी विविधता में स्वागत करने, उसे दिल से सुनने और दिल से बोलने की क्षमता को दर्शाता है। प्रौद्योगिकियां राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और मानव की सेवा में प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी इन स्थितियों का निर्माण कर सकती हैं।"

इयूस्वे, जिसके लगभग 2300 छात्र शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान और संचार एवं शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, समग्र पारिस्थितिकी को एक ऐसे प्रतिमान के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है जो समस्त शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। विश्वविद्यालय संस्थान के निदेशक डॉन निकोला जाकोपिनी ने कहा कि "आर्का" श्रृंखला से संबंधित कार्यक्रम, हाल के वर्षों में प्रस्तावित विश्वविद्यालय परियोजनाओं के साथ निरंतरता में आयोजित किया गया, जो ग्रह के भविष्य और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, जिसे हमारे शैक्षिक प्रतिमान में एकीकृत किया जाना चाहिए, वर्तमान के अशांत जल को नेविगेट करने और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य तक पहुंचने के लिए एक साथ आशा की एक नाव बनाने का निमंत्रण।

