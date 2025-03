ऋण राहत के लिए संत पापा की अपील ने जोर पकड़ा

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार 8 मार्च 2025 : दुनिया भर के 750 से अधिक धार्मिक समूहों और संगठनों के विकास गठबंधन जुबली यूएसए नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक एरिक लेकॉम्प्टे ने वाटिकन न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि 160 से अधिक देशों में, संत पापा फ्राँसिस का ऋण राहत का आह्वान जोर पकड़ रहा है।

इस गठबंधन के संस्थापकों में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय भी शामिल हैं, जो जुबली पर कलीसिया के लिए कलीसियाई दृष्टिकोण को लागू करने हेतु विश्वव्यापी काथलिक कलीसिया और धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों को अक्सर सलाह देता है, जो ऋण राहत, ऋण रद्द करने और सभी के लिए प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का दृष्टिकोण है।

25 से अधिक वर्षों से, लेकॉम्प्टे ने धार्मिक समूहों को गरीबी को कम करने, वैश्विक संघर्ष को संबोधित करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बनाने का नेतृत्व किया है। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आर्थिक और जलवायु नीतियों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया है।

अन्य भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अलावा, लेकोम्प्टे, जो आस्था-आधारित विकास और वित्तीय पारदर्शिता संगठनों के बोर्ड में काम करते हैं और हाल ही में शिकागो के काथलिक थियोलॉजिकल यूनियन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने गरीबी को कम करने के लिए वैश्विक संप्रभु दिवालियापन संरचनाओं पर संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रक्रिया को सलाह दी है और विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र कार्य समूहों के सदस्य हैं।

चूंकि वैश्विक ऋण रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, जो 2023 में 313 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, संत पापा फ्राँसिस ने अपने नवीनतम ‘विश्व शांति दिवस’ संदेश में, देशों से विकासशील देशों के ऋणों को माफ करने, मृत्युदंड को समाप्त करने और भूख और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हथियारों पर खर्च आवंटित करने का आह्वान किया। इसी तरह, 2025 के अपने पहले देवदूत प्रार्थना के दौरान, संत पापा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण राहत देने की अपनी अपील को नवीनीकृत किया।

प्रश्न. संत पापा फ्राँसिस ने, विशेष रूप से विश्व शांति दिवस के लिए अपने नवीनतम संदेश में, विकासशील देशों के ऋणों को माफ करने के लिए राष्ट्रों से आह्वान किया। आप कैसे कहेंगे कि संत पापा का ऋण राहत आह्वान स्वयं को कैसे प्रकट कर रहा है?

संत पापा फ्राँसिस वास्तव में इन मुद्दों को उठाने वाले सबसे महान नेताओं में से एक रहे हैं। संत पापा फ्राँसिस ने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत इस बात पर ध्यान देकर की कि हमें एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जो सभी के लिए हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब संत पापा फ्राँसिस ने 2015 में न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। विश्व मंचों पर पहली बार, वे गरीबी को कम करने, जलवायु मुद्दों से निपटने, प्रवासन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में दिवालियापन जैसी प्रक्रिया को लागू करने का आह्वान कर रहे थे। दुनिया की सभी समस्याओं के मूल में, संत पापा फ्राँसिस ने जो कहा है वह यह है कि ये ऋण जैसे आर्थिक मुद्दे हैं। संत पापा फ्राँसिस ने कहा है कि हमें गरीबी, असमानता और जलवायु मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होने के लिए ऋण राहत और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

हां, यह इस जयंती पर एक महत्वपूर्ण अपील रही है...

ठीक है, 23 दिसंबर को, हमने संत पापा फ्राँसिस के कर्ज राहत के संदेश को पांच साल के अभियान की शुरुआत करने के लिए लिया। हमने इसे वाटिकन में ही किया, वाटिकन प्रेस कार्यालय और संचार विभाग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कारितास और दुनिया भर में वैश्विक काथलिक राहत एजेंसियों को धन्यवाद। हमने पांच साल तक 160 देशों में संत पापा के संदेश पर अभियान चलाया, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ज राहत, आर्थिक सहायता, आगे बढ़ने और इस नई अंतरराष्ट्रीय दिवालियापन प्रक्रिया को बनाने के लिए हमें किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, जिसका आह्वान संत पापा कर रहे हैं। हम इसे एक साल में हासिल नहीं कर सकते।

और यह उन लोगों के लिए सतही तौर पर थोड़ा भारी लग सकता है जो इसकी पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से, क्या आप समझा सकते हैं कि इनमें से कुछ सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं? इस संबंध में वास्तव में प्रगति करने के लिए, इसे प्रभावी बनाने हेतु क्या ठोस चीजें होती हैं या होने की आवश्यकता है?

ऋण राहत वास्तव में महत्वपूर्ण है। संत पापा पॉल द्वितीय की अपील और ऋण राहत के प्रयासों के साथ-साथ संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें के प्रयासों के बाद से, हमने नीतियों को आगे बढ़ाया है और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के भीतर परिवर्तन किए हैं, जी7 सरकारों के साथ, जी20 सरकारों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, एक ऐसी संस्था जो हमारी नौकरियों और जीवन को लगभग उतना ही प्रभावित करती है जितना कि हम सांस लेते हैं। यह प्राथमिक संस्था है जो हमारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करती है। हमने 2000 के दशक की शुरुआत में काथलिक कलीसिया, भारी ऋणग्रस्त गरीब देशों की पहल और बहुपक्षीय ऋण राहत पहल द्वारा समर्थित कई प्रमुख वैश्विक समझौते जीते। ये बातें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनका मतलब यह है कि हमने वास्तविक नीतियां हासिल कीं, जिसके परिणामस्वरूप 130 बिलियन डॉलर की ऋण राहत मिली।

अभी, ऋण राहत के कारण, वैश्विक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता का सबसे उत्तरदायी रूप - इसका मतलब है कि अफ्रीका में 54 मिलियन बच्चे स्कूल गए हैं और जा रहे हैं, जिन्होंने कभी कक्षा के अंदर का दृश्य नहीं देखा होगा। इसका आश्चर्यजनक और आधिकारिक अर्थ है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में, लोग अपने जीवन में पहली बार डॉक्टर को देखने या टीके या स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम हुए।

क्या आप कहना चाहते हैं कि ऋण राहत के लिए यह आशा की जयंती काथलिक काथलिक द्वारा कमजोर लोगों की रक्षा करने का एक ठोस प्रयास है?

यह दिवालियापन जैसी संरचना जिसका संत पापा फ्राँसिस आह्वान कर रहे हैं, जिसका काथलिक कलीसिया ने आह्वान किया है, इसका मतलब है कि हमारे पास संकटों और इन अंतर्निहित असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। काथलिक कलीसिया का काम, ऋण राहत अभियानों पर आगे बढ़ना और 160 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में इन परिवर्तनों को करने के लिए काम करना, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है।

सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के दुनिया के नंबर एक प्रदाता के रूप में काथलिक कलीसिया वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में परिवर्तनों के लिए आह्वान करने का एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक अधिकार है। हमारी माता कलीसिया के पास इस सामान्य लक्ष्य की ओर अन्य धार्मिक समूहों के साथ काम करने का एक स्पष्ट नैतिक अधिकार है, जैसा कि वह कर रही है, वित्तीय प्रणाली में एक सार्थक परिवर्तन करना जो न केवल हमारे बीच सबसे गरीब लोगों की रक्षा करता है, बल्कि हम सभी की रक्षा करता है।

