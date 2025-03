कारितास और धार्मिक नेताओं ने जी20 से ऋण-राहत अपील की

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार 1 मार्च 2025 : दुनिया भर के 124 धर्मगुरु दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस सप्ताह मिले। उन्होंने वैश्विक ऋण संकट को दूर करने के लिए 20 सबसे अमीर देशों (जी20) के समूह से एक जोरदार अपील जारी करके जयंती वर्ष को चिह्नित किया, जो गरीबी से निपटने और जलवायु पर कार्रवाई के प्रयासों को कमजोर कर रहा है।

नवंबर में होने वाले जी20 वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले, जी20 वित्त मंत्रियों को संबोधित करते हुए, यह अपील विकासशील देशों पर ऋण चुकौती के असंगत बोझ को रेखांकित करती है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु लचीलापन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को हटा देता है।

पत्र में लिखा है, "विश्वास के नेताओं के रूप में, हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि इस मौजूदा ऋण संकट का दुनिया भर में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है", उन्होंने टिप्पणी की कि आज कार्रवाई की ज़रूरत वर्ष 2000 की तुलना में कहीं ज़्यादा है, जब उस वर्ष की महान जयंती के अवसर पर पहला वैश्विक ऋण अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने लिखा, "3.3 बिलियन लोग - वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा - अब ऐसे देशों में रहते हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन-रक्षक जलवायु उपायों की तुलना में ऋण भुगतान पर ज़्यादा खर्च करते हैं।"

वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में न्याय के लिए संत पापा फ्राँसिस के व्यापक आह्वान के जवाब में कारितास इंटरनेशनलिस ने इस पहल की अगुआई की है, ख़ास तौर पर आशा की जयंती के संदर्भ में।

पत्र के पहले हस्ताक्षरकर्ता, केप टाउन के महार्माध्यक्ष कार्डिनल स्टीफन ब्रिसलिन, न केवल दक्षिण अफ्रीका के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (एसएसीबीसी) का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इस वर्ष जी20 की अध्यक्षता करने वाले देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संदेश को और अधिक बल प्रदान करता है।

यह पत्र केवल एक नैतिक दलील नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण की बदलती गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें बताया गया है कि हाल के वर्षों में, निजी वित्तीय संस्थान - सरकारों या बहुपक्षीय निकायों के बजाय - प्रमुख ऋणदाता बन गए हैं।

यूएनसीटीएडी, व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट में पहचानी गई इस प्रवृत्ति ने अधिक जटिल और लंबी ऋण वार्ता को जन्म दिया है, क्योंकि निजी ऋणदाता काफी अधिक ब्याज दरें लगाते हैं और पुनर्गठन प्रयासों का विरोध करते हैं।

ऐसे वित्तीय तंत्रों के परिणाम विनाशकारी हैं: लाखों लोग भूख, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं, बिगड़ते बुनियादी ढांचे और अपने देशों के सीमित राजकोष के कारण तीव्र जलवायु आपदाओं से पीड़ित हैं।

इस संकट का मुकाबला करने के लिए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने जी20 के लिए चार ठोस नीतिगत कार्रवाइयों का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले, वे एक मजबूत ऋण रद्द करने के ढांचे की मांग करते हैं जो वास्तव में ऋण के बोझ को कम करता है, न कि केवल पुराने उपायों के तहत अस्थायी राहत प्रदान करता है जैसे कि 2020 में जी20 द्वारा स्थापित कॉमन फ्रेमवर्क, जो कोविद 19 महामारी के आर्थिक झटके से प्रभावित कम आय वाले देशों के लिए ऋण पुनर्गठन करता है।

फिर, पत्र में कानूनी सुधारों का आग्रह किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी ऋणदाता, जो अब गरीब देशों के ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं, उन्हें अस्थिर पुनर्भुगतान की मांग करने के लिए अपने लाभ का फायदा उठाने के बजाय ऋण राहत प्रयासों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाए।

तीसरा, अपील अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन की वकालत करती है ताकि उन्हें ऋणग्रस्त देशों के लिए अधिक समावेशी बनाया जा सके तथा सामाजिक और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के प्रति अधिक सजग बनाया जा सके।

अंत में, पत्र संयुक्त राष्ट्र ऋण सम्मेलन की स्थापना का समर्थन करता है जो जिम्मेदार उधार देने और उधार लेने की प्रथाओं को लागू करेगा, पारदर्शी विनियमन बनाएगा और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक वैश्विक ऋण रजिस्ट्री शुरू करेगा।

हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि इन परिवर्तनों को लागू करने से न केवल मौजूदा संकट का समाधान होगा बल्कि एक अधिक निष्पक्ष और अधिक टिकाऊ वैश्विक वित्तीय प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। वे निष्कर्ष निकालते हैं, "विश्वास के नेताओं के रूप में, हम आपसे इस जयंती वर्ष में साहस, एकजुटता और करुणा के साथ कार्य करने वाले आशा के तीर्थयात्री बनने का आग्रह करते हैं।"

