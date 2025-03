जुबली: धर्मबहनें मृत्यु दंड का विरोध करती व क्षमा की कृपा का स्वागत करती हैं

क्रिसन वैलनकोर्ट मर्फी, काथलिक मोबिलाइजिंग नेटवर्क

ओहियो, मंगलवार 10 मार्च 2025 : हर 25 साल में, संत पापा एक साधारण जयंती की घोषणा करते हैं, जो सुलह, मनरिवर्तन और मुक्ति की तलाश करने का एक विशेष वर्ष है। इस वर्ष की जयंती के विषय के माध्यम से, संत पापा फ्राँसिस ने हमें याद दिलाया है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ संघर्ष, आशंका और निराशावाद बहुत आम है, “आशा निराश नहीं करती है।”

जैसा कि संत पापा ने समझाया, “हमें अपनी दुनिया में मौजूद अपार अच्छाई को पहचानने की ज़रूरत है, ताकि हम खुद को बुराई और हिंसा से व्याकुल न समझें।”

मुझे हाल ही में महिलाओं के एक समूह के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने यह अविश्वसनीय साक्ष्य प्रदर्शित किया है, जो इस जयंती वर्ष में हम सभी को प्रेरणा और आशा प्रदान कर सकते हैं: क्लीवलैंड, ओहियो की उर्सुलाइन बहनें।

1995 में उनके समुदाय पर त्रासदी तब आई जब क्लीवलैंड में उर्सुलाइन सिस्टर जोन मेरी माशा का दानियल पिचर नामक व्यक्ति ने धर्मसमाज के मदरहाउस के पीछे बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। सिस्टर जोन मेरी उनके समुदाय की एक प्रिय सदस्य थीं, जिन्हें एक बहुत ही उदार धर्मबहन के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने दुनिया में शांति और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए काम किया।

उसकी हत्या के बाद, उर्सुलाइन धर्मबहनों ने पिचर को मृत्युदंड दिए जाने के विरोध की घोषणा की। जब अभियोक्ताओं ने इस इच्छा को नज़रअंदाज़ किया, तो उन्हें दुनिया भर से धर्मबहनों के संदेश और फ़ोन कॉल की बाढ़ आ गई, जिसमें उनसे मृत्युदंड की मांग छोड़ने की अपील की गई।

उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उसकी हिंसा का जवाब मृत्युदंड की हिंसा से न दिया जाए। अंततः, पिचर को दोषी ठहराया गया, लेकिन जूरी ने उसकी सज़ा के रूप में मृत्युदंड चुनने से इनकार कर दिया।

हाल ही में, दशकों बाद, धर्मबहनों को पिचर का एक पत्र मिला। उसने खेद और दुख व्यक्त किया और उसने धर्मबहनों से माफ़ी मांगी। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के बाद कि सिस्टर जोन मेरी की हत्या से प्रभावित अन्य लोग, जिसमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, उनके निर्णय से सहमत हैं, उन्होंने पत्र का जवाब दिया।

उन्होंने उसकी माफ़ी स्वीकार कर ली। उन्होंने पिचर को समझाते हुए उसके अपराधों के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को नज़रअंदाज़ नहीं किया, "जब आपने उसकी जान ली, तो आपने हमारे समुदाय, उसके परिवार और ईशवर की दुनिया को एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से वंचित कर दिया जो केवल ईश्वर का प्यार फैलाना चाहती थी।" लेकिन उसे "अच्छाई, शांति और दयालुता का व्यक्ति" बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने माफ़ी स्वीकार कर ली और माफ़ी दे दी।

पत्रों के इस आदान-प्रदान और उनके समुदाय पर इसके गहन अनुभव ने धर्मबहनों को ओहियो राज्य में मृत्युदंड को समाप्त करने के अपने प्रयासों को नवीनीकृत करने के लिए प्रेरित किया है। यदि पिचर को मार दिया गया होता, तो यह आदान-प्रदान कभी नहीं हो सकता था, और धर्मबहनें यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि क्षमा और सुलह के दरवाजे दूसरों के लिए बंद न हों।

उर्सुलाइन धर्मबहनों की शक्तिशाली कहानी क्षमा के बारे में कुछ मिथकों को दूर करने के महत्व को दर्शाती है, ताकि अन्य लोग ऐसे परिवर्तनों और उपचार के लिए खुले हो सकें।

सबसे पहले, माफ़ी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ है या जो नुकसान पहुँचाया गया है, उसे भूल जाएँ। फ्रातेल्ली तुत्ती (252) में, संत पापा फ्राँसिस यहाँ तक कहते हैं, "माफ़ी ही वह चीज़ है जो हमें बदले की भावना या भूलने के अन्याय के चक्र में पड़े बिना न्याय का पीछा करने में सक्षम बनाती है।"

धर्मबहनें सिस्टर जोन मेरी की हत्या और उनके समुदाय से उनकी अनुपस्थिति से हुए नुकसान को नहीं भूलीं। वास्तव में, कुछ धर्मबहनों को अभी भी अपने प्रिय मित्र को खोने का दर्द महसूस हो रहा है और पत्र ने उन सभी को इस गहरे नुकसान की फिर से जाँच करने के लिए मजबूर किया।

सिस्टर लॉरा ब्रेगर ने कहा कि जब उन्होंने पत्र खोला, तो "यह मुझे एक टन ईंटों की तरह लगा।" वह नहीं भूल पायी है और न ही कभी भूल पायेगी। फिर भी उसने माफ़ी देने और घृणा और हिंसा के चक्र को बनने से रोकने का विकल्प चुना।

यह दूसरी शिक्षा से जुड़ता है: माफ़ी और न्याय असंगत नहीं हैं। वास्तव में, करुणामय प्रेम जिसने धर्मबहनों को पहले मृत्युदंड का विरोध करने और दशकों बाद पिचर को माफ़ करने के लिए प्रेरित किया, न्याय की एक सच्ची दृष्टि को आगे बढ़ाया, एक बेहतर दुनिया का निर्माण किया, न कि न्याय को बदला लेने की साधारण इच्छा में बदलकर विकृत किया। हम मानवीय गरिमा पर और अधिक पीड़ा पहुँचाये बिना नुकसान को संबोधित कर सकते हैं और करना चाहिए।

अंत में, ये साहसी बहनें हमें दिखाती हैं कि क्षमा कमज़ोर नहीं है। उनका साहस स्पष्ट है। यह उनके विश्वास की ताकत और उनके समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। जब उनके सिद्धांतों की परीक्षा ली गई, तो वे न केवल उनके साथ खड़ी रहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया को बदलने के लिए उन सिद्धांतों की असली शक्ति दिखाई।

जब उर्सुलाइन धर्मबहनों ने मृत्युदंड को ना कहा, तो उन्होंने आशा को हाँ कहा। और दशकों बाद, पिचर ने उपचार और क्षमा की माँग करके जवाब दिया।

पत्रों के आदान-प्रदान के बारे में एक बैठक का वर्णन करते हुए, सिस्टर सुसान डर्किन ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से, मुझे अपने अंदर किसी तरह की गर्मजोश महसूस हुई, या एक ऐसा भार जो हट गया था, जो वहाँ था और मुझे इसका एहसास नहीं था।" सभी शामिल लोगों और व्यापक समुदाय के लिए आशा और दया उपचार के नए रास्ते खोलते हैं।

आशा की कहानियों से प्रेरित होकर, ठीक इसी तरह, हम उस अप्रत्याशित अनुग्रह को देख सकते हैं जो क्षमा प्रदान कर सकती है।

जैसा कि हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम इस जयंती वर्ष में दया और आशा के माध्यम से उपचार और उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उर्सुलाइन धर्मबहनों ने वास्तव में हमें रास्ता दिखाया है। आइए, हम उनके साथ जुड़कर और आज दुनिया में परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए काम करके उनकी गवाही का जवाब दें।

