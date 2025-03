गाजा, फादर रोमानेली: पल्ली के पास बम, हम शांति की अपील करते हैं

वाटिकन समाचार

गाजा, बुधवार 19 मार्च 2025 : "बम विस्फोटों ने हमें जगा दिया, वे करीब 300-400 मीटर दूर थे, सौभाग्य से कोई छर्रे नहीं लगे, हम ठीक हैं, लेकिन पूरे स्ट्रिप में पहले से ही 350 से अधिक लोगों के मरने और एक हजार से अधिक घायल होने की बात चल रही है"। गाजा स्थित पवित्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर गेब्रियल रोमानेली ने वाटिकन मीडिया को उस रात के बारे में बताया, जब इजरायल ने दो महीने के युद्धविराम समझौते को बाधित करते हुए हमले शुरू किए थे।

फादर रोमानेली ने कहा, "हम आशा करते हैं कि आज रात जो हुआ, उससे युद्ध विराम समाप्त नहीं होगा, युद्ध पुनः शुरू नहीं होगा, इस अवधि में हमने देखा है कि अधिक मानवीय सहायता पहुंची है, विशेष रूप से खाद्य सामग्री।" लगभग बीस परिवारों में से लगभग दस परिवार पल्ली में लौट आये हैं, जिन्होंने इन दो महीनों में, "अधिक शांत, अधिक सामान्य जीवन" की तलाश में, "अपने घरों में या रिश्तेदारों के घरों में जो कुछ बचा था, उसमें बसने" की कोशिश की थी। अब, वे सभी लोग जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, "मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि समाचार अच्छा नहीं है और इसलिए उनके लिए 'येसु के साथ' रहना अधिक सुरक्षित है, भले ही पूरी पट्टी में कोई भी हिस्सा सुरक्षित न हो।"

फादर रोमानेली की पल्ली में लगभग 500 शरणार्थी हैं, जो युद्ध के आरंभ में भी शरणार्थियों की संख्या के बराबर ही हैं, सिवाय एक क्षण के जब काथलिक और ऑर्थोडॉक्स शरणार्थियों की संख्या 700 थी। उन्होंने कहा, "यहाँ हम, मदर तेरेसा की बहनें, मेरे देहधारी वचन के धर्मसमाज के धर्मसंघी और धर्मबहनें, प्रभु के सेवक और मातारा की कुमवारी मरियम की धर्मबहनें हैं और हम सभी अच्छा करने, सेवा करने का प्रयास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बुजुर्गों, बच्चों की सहायता करते हैं, हमारे पास विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी हैं और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कोई कष्ट न हो, क्योंकि बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वे महसूस करते हैं कि वयस्क चिंतित हैं।"

कलीसिया के समर्थन के कारण ही हम हजारों नागरिकों, परिवारों की मदद करने में सक्षम हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और जिन्हें हर चीज की आवश्यकता है। फादर रोमानेली ने प्राप्त मदद के लिए, “महान समर्थन” के लिए, येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला को धन्यवाद दिया। पवित्र परिवार के पल्ली में हम प्रार्थना करना जारी रखते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, ताकि हम, "सभी को यह विश्वास दिला सकें कि शांति संभव है, कि हमें शांति के लिए, न्याय के कार्यों के लिए काम करना चाहिए, ताकि प्रभु पवित्र भूमि के इस हिस्से को सभी के लिए, फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति प्रदान करें।"

