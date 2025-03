फादर फाल्टास : गज़ा में बच्चे ‘शांति के अनमोल उपहार’ के हकदार है

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 2025 (रेई) : में फिर से शुरू हुए युद्ध में मारे गए बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है।

लोसेरवातोरे रोमानो के साथ एक साक्षात्कार में, पवित्र भूमि के संरक्षक फादर इब्राहिम फाल्टास ने गज़ा के परिवारों पर छोड़े गए घावों और गज़ा के बच्चों को यथासंभव सहायता और आश्रय देने के कलीसिया के प्रयासों के बारे बतलाया।

प्रश्न: फादर इब्राहिम, किसी भी अन्य युद्ध में बच्चों की मृत्यु का प्रतिशत इतना अधिक नहीं देखा गया है। क्या आप हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ?

मेरा मानना ​​है कि इसका मुख्य कारण यह है कि गज़ा में परिवार आम तौर पर बड़े होते हैं, और युवाओं की संख्या अधिक होती है। हालांकि सटीक कारणों को बताना मुश्किल है, लेकिन मैं गज़ा में उन माता-पिताओं के दर्द से गहराई से परिचित हूँ जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया है, कई बार एक से अधिक निर्दोष बच्चों की हत्या, जो निर्दोष हैं और नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं, एक ऐसा दाग है जिसे मानव अपने इतिहास से कभी नहीं मिटा पाएगी।

गज़ा में मारे गए बच्चों की संख्या भयावह है, और यह सोचना दिल दहला देनेवाला है कि इतने सारे बचे हुए लोग अपने शरीर, दिल और दिमाग में जीवनभर किस तरह के जख्मों को ढोते रहेंगे। मीडिया पश्चिमी तट पर बढ़ती हिंसा के बारे में कम रिपोर्ट करती है, जहाँ मौतें, चोटें और गिरफ़्तारियाँ भी बढ़ रही हैं। वहाँ भी, पीड़ितों में से कई बच्चे हैं।

प्रश्न: फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े चौंका देनेवाले हैं: युद्ध शुरू होने के बाद से 15,613 बच्चे मारे गए और 33,900 घायल हुए। मृतकों में 876 नवजात और पाँच साल से कम उम्र के 4,110 बच्चे शामिल हैं। अनाथों की संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं है। क्या आपके पास कोई जानकारी है? माना जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए हैं? उनकी देखभाल कौन कर रहा है?

अनुमान है कि करीब 20,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं। दुःख की बात है कि यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मलबे के नीचे अभी भी कितने शव दबे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि कई मामलों में बड़े बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल कर रहे हैं और वयस्कों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम मदद करने में असमर्थ हैं: मानवीय सहायता नहीं पहुँच पा रही है और कुछ समय से केवल कुछ स्वयंसेवकों को ही गज़ा में जाने की अनुमति दी गई है। इतना करीब होने के बावजूद इतना शक्तिहीन होना भयानक है।

प्रश्न: पिछले वसंत में, आपने इतालवी सरकार के साथ मिलकर गाजा से 200 से अधिक घायल या बीमार बच्चों को इतालवी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार दिलाने की व्यवस्था की थी। आप उन्हें मिस्र के रास्ते बाहर निकालने में सफल रहे। क्या आपको लगता है कि इसी तरह के प्रयास फिर से हो सकते हैं?

जनवरी 2024 के अंत से, इटली के अस्पतालों में 200 से ज़्यादा बच्चों का स्वागत किया गया है। हाल के हफ़्तों में भी, अस्थायी युद्धविराम की बदौलत, गाजा से ज़्यादा बच्चे मिस्र के रास्ते आए हैं। नवंबर 2023 में, संत पापा के साथ सुबह की मुलाक़ात के बाद, मैं बम्बिनो जेसू अस्पताल में अपने दोस्तों से मिलने गया। उनकी उदारता - पहले माता-पिता के रूप में, और फिर डॉक्टर और प्रशासक के रूप में – जिन्होंने इन नन्हे-मुन्नों की मदद करने का दरवाज़ा खोल दिया। इतालवी सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए हर संभव कूटनीतिक चैनल सक्रिय किया। मैं इतालवी लोगों को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देना कभी बंद नहीं करूँगा। मुझे पता है कि दूसरे यूरोपीय देशों ने भी गज़ा से बीमार बच्चों को अपने यहाँ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग ऐसा करेंगे। इलाज की ज़रूरत वाले बच्चों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना आसान नहीं है। युद्धविराम - या इससे भी बेहतर, युद्ध का अंत - उन बच्चों की जान बचा सकता है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं।

प्रश्न: आपने इनमें से कई बच्चों की व्यक्तिगत रूप से सहायता की है। क्या कोई ऐसी विशेष कहानी है जो आपके साथ रह गई है? कोई ऐसा विशेष मामला जो आप साझा करना चाहेंगे?

इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी के साथ मिलकर मैंने अधिकांश बच्चों का इटली पहुंचने पर स्वागत किया। हमने हवाई अड्डे पर उनका इंतजार करते समय बच्चों के बारे में बात की थी, लेकिन जब हमने माता-पिता और अभिभावकों से उनकी कहानियाँ सुनीं, तो हम अवाक रह गए।

बाद में, मैंने अस्पतालों में उनसे मुलाकात की और उनके ठीक होने का पता लगाया। मैं एक लड़के से मिला जो पैर में गंभीर चोटों के साथ आया था - मैंने उसे एक जटिल ऑपरेशन के बाद फिर से चलते देखा। कैंसर से जूझ रही एक छोटी लड़की अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है, हालाँकि जब वह आई थी, तो डॉक्टरों ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसकी हालत गंभीर है।

इटली में, इन बच्चों को चिकित्सा देखभाल और प्यार दोनों मिले हैं। कुछ इतालवी बोलने लगे हैं। जब वे मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनकी आवाज़ में शांति सुन सकता हूँ - भगवान का शुक्र है।

प्रश्न: पिछले कुछ वर्षों में, आपने इटली में अनाथ या परित्यक्त फिलिस्तीनी बच्चों को गोद लेने के लिए एक बड़ी पहल की, खासकर सन मरिनो और उम्ब्रिया के आसपास। उनमें से कुछ बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। क्या आपको उनमें से कोई याद है? क्या गज़ा के बच्चों के लिए भी ऐसी ही पहल शुरू की जा सकती है? क्या आपने इटली में कोई चर्चा शुरू की है?

हाल ही में, हमने सन मरिनो में "प्रोजेक्ट स्माइल" पहल की 25वीं वर्षगाँठ मनाई। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी इच्छा महाधर्माध्यक्ष पिएत्रो साम्बी ने रखी थी, जो उस समय येरुशलेम में प्रेरितिक प्रतिनिधि थे, जिनकी याद से मैं आज भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ।

2000 के दशक की शुरुआत पवित्र भूमि में तेज संघर्ष के वर्ष थे, और साथ मिलकर हम एकजुटता का एक वास्तविक पुल बनाने में कामयाब रहे: बेथलेहम के कई बच्चों को सन मरिनो के परिवारों ने गोद लिया था। मैं पिछले कुछ वर्षों में उनसे अक्सर मिलता रहा हूँ - वे खुश और प्यारे हैं। बाद में, सन मरिनो में पहल जारी रखना असंभव हो गया।

इटली में अंतर्राष्ट्रीय गोद लेना भी अधिक कठिन हो गया है। लेकिन अनाथ बच्चों को प्यार करनेवाले परिवारों में रखने की आवश्यकता - ऐसे परिवार जो उन्हें भविष्य दे सकें - पहले से कहीं अधिक है। मेरी इच्छा है कि मैं माता-पिता के बिना बच्चों को ऐसे लोगों से जोड़ने में मदद कर सकूँ जो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों और सुंदर परिवार बनाएँ, हमेशा कानून के दायरे में और बाल संरक्षण के लिए पूर्ण सम्मान के साथ। अब तक, यह संभव नहीं हो पाया है। लेकिन हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं।

प्रश्न: आप बच्चों के बारे में बात करने के लिए पोप फ्राँसिस से कई बार मिल चुके हैं। इस विषय पर उन्होंने आपसे क्या कहा?

मैंने आखिरी बार 3 फरवरी को संत पापा से मुलाकात की थी, जिसके दस दिन बाद वे जेमेली अस्पताल में भर्ती हो गये थे। पोप फ्राँसिस ने बच्चों पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें दुनिया भर के नेताओं और संस्थानों को प्रभावशाली शीर्षक के तहत इकट्ठा किया गया था: "आइए हम उनसे प्यार करें और उनकी रक्षा करें।" शिखर सम्मेलन के बाद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों से मुलाकात की जो युद्ध क्षेत्रों से इटली आए थे।

गज़ा के बच्चों ने मुझे बताया कि वे एक प्यारे दादा से मिले जो उन्हें दयालु नज़रों से देखते हैं। पोप के रूप में उनके बारह वर्षों के दौरान, मुझे उनसे बात करने के कई अवसर मिले हैं, और अब उनसे अधिक बार मिलने का मौका मिल रहा है। हर बार, वे पवित्र भूमि की स्थिति के बारे में पूछते हैं—लोग कैसे रह रहे हैं, खासकर बच्चे।

पोप फ्राँसिस भविष्य की पीढ़ियों के बारे में गहराई से सोचते हैं। बच्चों के पालन-पोषण और सुरक्षा का उनका दृष्टिकोण उनके हर काम में झलकता है: वे एक पिता हैं—चौकस, न्यायप्रिय और दयालु। उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए मेरे काम में मुझे प्रोत्साहित किया है, खासकर, जब उनकी शिक्षा और शांति को बढ़ावा देने की बात आती है।

प्रश्न: पिछले मंगलवार से युद्ध फिर से शुरू होने के बाद से, मारे गए बच्चों की संख्या में उछाल आया है - अकेले पहली रात में 130 बच्चे मारे गए। आपको गज़ा से क्या खबर मिल रही है?

दुःख की बात है कि संख्या पहले ही बढ़ चुकी है, और जब तक हिंसा बंद नहीं होती, यह बढ़ती ही रहेगी। गाजा से मुझे जो खबर मिल रही है, वह बेहद परेशान करनेवाली है। लड़ाई का फिर शुरू होना अचानक और बेहद हिंसक था।

यह पवित्र भूमि में एक पवित्र समय है: यह मुसलमानों के लिए रमजान और ईसाइयों के लिए चालीसा का समय है। ये ऐसे समय होते हैं जब लोग आमतौर पर एक-दूसरे के संस्कारों, पूजा-पाठ और परंपराओं का सम्मान करते हैं।

इस काल में इतनी सारी मौतें और विनाश की खबरें सुनना खास तौर पर पीड़ादायक है। मासूम लोगों की मौतें हमेशा बहुत दर्दनाक होती हैं।

प्रश्न: यूरोप में इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, उसके लिए गहरी संवेदना है। आप और दूसरे लोग फिलिस्तीन में जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उसका समर्थन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

दुनिया भर में लोग बच्चों के प्रति संवेदना और कोमलता महसूस करते हैं। उन्हें उनके अधिकारों, उनके भविष्य, उनकी जरूरी आवश्यकताओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी का एहसास होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों को इतना दर्द और मौत देनेवालों में यह भावना पूरी तरह से गायब है।

पवित्र भूमि के संरक्षक के रूप में, जिसने 800 से अधिक वर्षों से पवित्र स्थानों और उनमें रहनेवाले जीवित पत्थरों की रक्षा की है, मैं कह सकता हूँ कि हम कई रूपों में काम, शिक्षा, आवास और सहायता प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में, हमने युद्ध, चल रहे तनाव और महामारी के कारण और भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। हमारे प्रयास प्रोविडेंस और लाभार्थियों की उदारता से समर्थित हैं, जो हमें बच्चों और पवित्र भूमि की सेवा करने में मदद करते हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस साल पवित्र भूमि के लिए गुड फ्राइडे का संग्रह पिछले वर्षों की तुलना में और भी अधिक उदार होगा। सबसे बढ़कर, हम सभी लोगों की प्रार्थनाओं पर निर्भर हैं - ताकि शांति का अनमोल उपहार जल्द ही हर जगह बच्चों तक पहुँच सके। बेथलेहम का पवित्र बालक उनकी रक्षा करे, उन्हें मजबूत करे, और उनकी मुस्कुराहट की रक्षा करे।

