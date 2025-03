गोमा के धर्माध्यक्ष : डीआरसी में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं है

वाटिकन समाचार

गोमा, बुधवार 19 मार्च 2025 : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में सरकारी बलों और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच तनाव और संघर्ष जारी है। बातचीत के ज़रिए शांति स्थापित करने के कई असफल प्रयासों के बावजूद, गोमा के धर्माध्यक्ष विली न्गुम्बी नेगेले ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि जनवरी के अंत में संघर्ष बढ़ने के बाद से "स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है।"

फिर भी उन्होंने आबादी के उस साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की, जो हिंसा के बीच इस संकट का सामना कर रही है, जो तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से चल रहा है।

गोमा को एम23 विद्रोहियों द्वारा कब्ज़ा किए हुए लगभग दो महीने हो चुके हैं और धर्माध्यक्ष नेगेले ने बताया कि स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बताया, “सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि युद्ध अब गोमा में नहीं है, बल्कि धर्मप्रांत के दूसरे इलाकों में फैल गया है।” अपहरण और हत्याएँ इस “नए नियम” का हिस्सा बन गई हैं, इसलिए लोग “डर में जी रहे हैं।”

धर्माध्यक्ष नेगेले ने बताया कि दैनिक जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और “रात में सोना असंभव हो गया है, क्योंकि हथियारबंद डाकू पैसे ऐंठने और लूटने के लिए घरों में घुस आते हैं।”

धर्माध्यक्ष नेंगेले ने कहा कि संघर्ष के बावजूद चालीसा काल की शुरुआत करते हुए राख बुधवार 5 मार्च को गिरजाघर ख्रीस्तियों से भरा हुआ था। गोमा के धर्माध्यक्ष ने आश्चर्य व्यक्त किया कि "शहर के सभी पल्लियों में, सुरक्षा स्थिति के बावजूद माहौल एक जैसा था।"

सुरक्षा के सवाल से ज़्यादा, आर्थिक स्थिति भी भयावह है, क्योंकि जनवरी के अंत में विद्रोहियों द्वारा गोमा शहर पर हमला किए जाने के बाद से बैंक बंद हैं। धर्माध्यक्ष नेंगेले ने कहा, "लोग, विशेष रूप से व्यापारी, जीवित रहने के साधनों से वंचित हैं।" इसके अलावा, राज्य के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है और माता-पिता अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

बिशप ने कहा कि क्षेत्र में गरीबी के स्तर में वृद्धि के बावजूद ख्रीस्तीय इस चालीसा काल का उपयोग "एक बेहतर भविष्य, शांति के भविष्य की आशा करने के लिए" कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनेक चुनौतियों के बावजूद, वे "एक दूसरे के साथ एकजुटता दिखाना जारी रखते हैं, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों के प्रति, विशेष रूप से युद्ध-विस्थापित लोगों के प्रति, जिनमें से कई सैन्य परिवार हैं।"

चालीसा काल के अवसर पर स्थानीय ख्रीस्तियों ने गोमा के बाहर तीर्थयात्राओं का आयोजन किया है - और पल्ली स्तर पर आध्यात्मिक साधना रखा है। धर्मप्रांतीय पास्टोरल सेंटर ने पल्लियों में जाने और प्रचार अभियान आयोजित करने के लिए पुरोहितों और अनुप्राणदाताओं का समूह बनाया है। बड़ी संख्या में पल्लीवासियों की सहभागिता है, भले ही बैठकें "ऐसे विषयों को संबोधित करती हैं जो हमेशा आसान नहीं होते हैं, जैसे कि अपने दुश्मनों से प्यार करना, क्षमा करना, या साझा करना। ये अभियान बहुत सफल रहे हैं।"

धर्माध्यक्ष नेगेले ने जोर देकर कहा कि स्थानीय ख्रीस्तीय "बंधुत्व प्रेम और ख्रीस्तीय एकता, दूसरों के प्रति खुलेपन का प्रचार करना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो काथलिक नहीं हैं।"

अंगोला के लुआंगा में सरकारी बलों और एम23 विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता मंगलवार, 18 मार्च को होनी थी। एक दिन पहले, एम23 समूह ने अपने सदस्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को बातचीत में बाधा बताते हुए अपनी वापसी की घोषणा की। अंगोला को दोनों समूहों के बीच मध्यस्थ बनना था।

धर्माध्यक्ष नेंगेले ने इस घटनाक्रम पर अपनी निराशा व्यक्त की। उनके लिए, शांति प्राप्त करने के लिए बातचीत एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोग बातचीत की वकालत कर सकते हैं। धर्माध्यक्ष नेंगेले ने कहा, "हम इस संघर्ष के सैन्य समाधान में बहुत अधिक विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध हजारों लोगों की जान ले लेता है और इस क्षेत्र में गरीबी की खाई को और गहरा कर देगा।"

