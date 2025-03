इंडोनेशियाई काथलिक स्कूल ने अंतरधार्मिक सद्भाव बढ़ाने के लिए इफ्तार का आयोजन किया

लिकास न्यूज

सेंट्रल जावा के उंगारन के गिरिसोंटा में कनीसियुस जूनियर हाई स्कूल ने धार्मिक संयम को बढ़ावा देने की पहल के तहत अपने छात्रों के लिए इफ्तार (उपवास खोलना) कार्यक्रम आयोजित किया।

संत स्तानिसलास पल्ली गिरिसोंटा के सहयोग से सेमारंग महाधर्मप्रांत द्वारा संचालित स्कूल ने मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के दौरान इस सभा का आयोजन किया।

इफ्तार से पहले, छात्रों ने सेमारंग विखारिएट के अंतरधार्मिक और विश्वास संबंध आयोग (एचएके) के अध्यक्ष फादर एडुआर्डस डिडिक चाह्योनो एसजे और सेमारंग रीजेंसी में धार्मिक सद्भाव के लिए फोरम (एफकेयूबी) के अध्यक्ष एच. सिनवानी के नेतृत्व में धार्मिक संयम पर एक कार्यशाला में भाग लिया।

गिरिसोंटा के पल्ली पुरोहित फादर अगुस्टिनुस विदिसाना एसजे ने कहा कि यह कार्यक्रम पल्ली के युवा लोगों के लिए था।

उन्होंने कहा, "इफ़्तार और धार्मिक त्याग-तपस्या कार्यक्रम जानबूझकर जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित की गई थी क्योंकि गिरिसोंटा पल्ली में बड़ी संख्या में युवा हैं। भले ही पल्ली की उम्र पुरानी हो, लेकिन गिरिसोंटा पल्ली का चेहरा एक युवा कलीसिया का है। युवा लोगों को अन्य धर्मों के लोगों के साथ भाईचारा और सहयोग बढ़ाने के लिए धार्मिक तपस्या से सहयोग करने की आवश्यकता है।”

कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम छात्रों ने रेबाना (इस्लामिक तालवाद्य) का प्रदर्शन किया। तेगलपनास के एक मुस्लिम युवा सादेवा ने कहा कि वह एक मिश्रित समुदाय में रहने और अपने साथी छात्रों का समर्थन करने से खुश हैं।

उन्होंने कहा, "मैं कैनिसियुस जूनियर हाई स्कूल में मुस्लिम छात्रों को रेबाना बजाना सीखने और सांप्रदायिक इफ्तार के दौरान इसे प्रस्तुत करने में मदद करके खुश हूँ।"

काथलिक छात्र फैबियानुस नंदना बानू अबियासा ने कहा, "युवाओं में धार्मिक संयम के बारे में इस्लामी और काथलिक दोनों धार्मिक हस्तियों से ज्ञान प्राप्त करके मैं खुश हूँ। मैंने रेबाना प्रदर्शन और गायन समूह का भी आनंद लिया।" मुस्लिम छात्र रोचमैन रोमाधोनी ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया। स्कूल के प्रिंसिपल हेरी क्रिसनैंटो ने कहा कि अन्य स्कूलों ने भी इसी तरह के आयोजन करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि यह गतिविधि एक नियमित कार्यक्रम बन जाएगी और विभिन्न स्थानों से अधिक भागीदारी के साथ आयोजित की जाएगी।"

फादर डिडिक ने इस आयोजन को एकता को प्रोत्साहित करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा, "यह आयोजन युवाओं में हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना पैदा करने में असाधारण और रणनीतिक है, ताकि हम एक स्वर्णिम इंडोनेशिया का निर्माण कर सकें।"

