म्यांमार में काथलिक प्रेरितिक केंद्र पर बम विस्फोट

वाटिकन न्यूज

म्यांमार, बृहस्पतिवार, 6 मार्च 2025 (रेई) :जेसुइट फादर विल्बर्ट मिरेह, जो पल्ली पुरोहित की सहायता करते हैं, फिदेस न्यूज को बताया कि उनके गिरजाघर परिसर पर पाँच गोले और दो हवाई बम दागे गए, जिससे गिरजाघर की संरचना को नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

काचिन राज्य में स्थानीय काथलिक समुदाय हर रोज एक भयंकर संघर्ष का सामना कर रहा है जो सेना और जातीय काचिन बलों के बीच जारी है, जिन्होंने बनमाव शहर के पास कब्ज़ा कर लिया है।

काचिन स्वतंत्रता सेना (केआईए), जो राज्य में आत्मनिर्णय के लिए लड़ती है, सबसे संगठित जातीय मिलिशिया में से एक है, जो दशकों से सक्रिय है, और सत्तारूढ़ सैन्य जूंटा के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल है।

काचिन राज्य में, बर्मी सेना को अधिकांश क्षेत्र से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वह तोपखाने और हवाई बमबारी पर बहुत अधिक निर्भर है।

स्थानीय स्रोतों के अनुसार, बनमाव पर नियंत्रण के लिए चल रही लड़ाई के कारण, शहर के अधिकांश निवासी भाग गए हैं, जिससे केवल लगभग 20,000 निवासी ही बचे हैं।

विस्थापितों ने जंगलों और आस-पास के गांवों में शरण ली है, जहाँ जीवित रहने के लिए संसाधन कम हैं।

हाल के वर्षों में, 2021 के तख्तापलट से पहले भी, म्यांमार सेना और केआईए के बीच संघर्ष ने पहले ही 120,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया था।

युद्ध तेज हो गया है और पिछले दो सालों में इसने बनमाव धर्मप्रांत के तेरह में से नौ परगनों को प्रभावित किया है, जिससे शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। विनाश के बावजूद, आस्था मजबूत बनी हुई है फादर मिरेह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें बिजली और इंटरनेट कनेक्शन वाली जगह खोजने के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ा।

उन्होंने बताया, "जुलाई 2024 से हमारे इलाके में बिजली, फोन सेवा और उपयोगिताएँ पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।"

फादर ने आभार व्यक्त किया कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि "यहाँ लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं - यहाँ कोई स्कूल, क्लीनिक या व्यापार नहीं है।"

उन्होंने बताया कि इस नवीनतम त्रासदी के बाद भी, "विश्वासी खुद को महादूत माइकल सौंपते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक​​कि बच्चे और युवा भी गाते हैं और संत माइकेल से मदद और रक्षा करने का आह्वान करते हैं।" उन्होंने बताया कि वे आम तौर पर पेड़ों के नीचे मिस्सा मनाते हैं "क्योंकि गिरजाघर में रहना बहुत खतरनाक है।" उन्होंने कहा, "पीड़ा और कठोर परिस्थितियों के बावजूद," "हमारा विश्वास और भावना मजबूत है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here