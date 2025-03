भारत: कलीसिया मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को ठीक होने में मदद कर रहीहै

वाटिकन न्यूज

मणिपुर, बुधवार 05 मार्च 2025 : भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुए लगभग दो साल बीत चुके हैं। 2024 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, जिसमें लगभग 67,000 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित (आईडीपी) होना पड़ा।

आज, संघर्ष के पीड़ित अपने आघात से जूझ रहे हैं। कई लोग राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि अन्य ने किराए के घरों या इंफाल महाधर्मप्रांत द्वारा बनाए गए घरों में आश्रय पाया है। परिवार, घर, जमीन और संपत्ति के भारी नुकसान के साथ-साथ, वे अपने दैनिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करते हैं।

1 मार्च को, मणिपुर के सिंगनगाट के संत थॉमस पल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल ने विभिन्न राहत शिविरों से 63 प्रतिभागियों को एक साथ लाया, जिसमें इन शिविरों के भीतर और बाहर सहायता और सेवाएं देने के लिए 12 स्वयंसेवी नेताओं का चयन किया गया।

यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय काथलिक प्रवासन आयोग (आईसीएमसी) द्वारा भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के प्रवासियों के आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित लोगों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना था।

सिंगनगाट के संत थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर एथनासियुस मुंग ने संघर्ष के विस्थापित पीड़ितों की सेवा करने के अपने अनुभव के बारे में वाटिकन न्यूज़ से बात की।

उन्होंने कहा, "हमने उस समय की तुलना में बहुत शांति और स्थिरता प्राप्त की है जब हम केवल गोलियों की आवाज़, हिंसा और विलाप सुन सकते थे।" हालाँकि, उन्होंने तुरंत यह भी कहा, "मैं यह नहीं कहता कि चीजें सामान्य हो गई हैं, लेकिन स्थिरता बेहतर है।"

संघर्ष मुख्य रूप से क्षेत्र के परिधीय क्षेत्रों में हुआ, जो अब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालाँकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम सीमाएँ बनाई गई हैं, लेकिन विस्थापितों की दुर्दशा अभी भी भयानक है।

फादर मुंग ने कहा, "लोगों ने अपने घर, ज़मीन और संपत्ति खो दी है और वे बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं।" "कुछ लोग राहत शिविरों में रहते हैं, अन्य किराए के घरों में और बाकी लोग महाधर्मप्रांत द्वारा बनाए गए आश्रयों में रहते हैं।"

आश्रय गृहों में रहने वालों के बारे में बोलते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "सिर पर छत के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं। वे बेरोज़गार हैं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।"

हालाँकि दुनिया भर के समर्थकों से मिले उदार दान ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, और उन्हें सरकार से राशन मिलता है, फादर मुंग ने स्वीकार किया कि ये योगदान “एक सभ्य जीवन के लिए अपर्याप्त” है।

हालाँकि समय के साथ हिंसा कम हो गई है, लेकिन राजनीतिक तनाव विस्थापितों के जीवन को जटिल बना रहा है। उन्होंने बताया, “दो साल बाद, कुछ लोग अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके भारतीय सेना के कब्जे में हैं।”

शिक्षा को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्षेत्र में सरकारी स्कूल मुश्किल से चल रहे हैं और निजी संस्थान वित्तीय बाधाओं के कारण विस्थापित छात्रों को मुफ्त में समायोजित करने के लिए संघर्ष करते हैं।

मणिपुर के संकट के समय, कलीसिया ने पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहयोगियों और दानदाताओं के सहयोग से, इंफाल के महाधर्मप्रांत ने विस्थापित परिवारों के लिए 600 घरों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें से 200 पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और उनमें लोग रह रहे हैं।

फादर मुंग ने कहा, "राहत शिविरों में लोग जातीय हिंसा के कारण हुए कहर से भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान हैं।" "बिगड़ती परिस्थितियों ने उन्हें बेरोजगार और अत्यधिक गरीबी में डाल दिया है।"

मानसिक और भावनात्मक समर्थन की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, सीसीबीआई इकाई की सिस्टर रानी और फादर जैसन पीड़ितों को उनके आघात से उबरने में मदद करने के लिए आगे आए।

चूंकि विस्थापित समुदाय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, इसलिए उनमें से कुछ ने अपने साथी पीड़ितों की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। फादर मुंग ने कहा, "इन स्वयंसेवकों को आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य कौशल से प्रशिक्षित करने से समुदाय को ठीक करने में मदद मिलेगी क्योंकि वे पहुंच के भीतर हैं।"

यह सभा प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित हुई, जिनमें से कई को शायद ही कभी मिलने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, "इस पुनर्मिलन ने उनकी एकता की भावना को फिर से जगा दिया।"

एक पल्ली पुरोहित के रूप में, फादर मुंग आध्यात्मिक सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कहा, "उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों को संबोधित करने से उन्हें उम्मीद बनाए रखने में मदद मिलती है।" सीसीबीआई के सहयोग से, वे मणिपुर में पीड़ितों की सहायता करने के लिए इच्छुक एजेंसियों तक पहुँचना जारी रखते हैं।

प्रभावित लोगों में सारा सुआनुआम भी शामिल हैं, जिनका घर हिंसा के दौरान जला दिया गया था। उसने कहा, "मैंने 20 साल से ज़्यादा पुराना अपना घर खो दिया है।" "मेरा पति और मैं बेरोज़गार हैं, और हमें कभी नहीं पता कि कल क्या होगा या हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। फिर भी, मुझे कहना होगा कि मैंने ईश्वर की उपस्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया है। मैं इस कठिन समय में हमें सहारा देने के लिए उनका केवल आभारी हो सकती हूँ।"

एक अन्य पीड़ित, श्री तुंगथांग ने अपने नुकसान की सीमा के बारे में बताया। "मेरा घर और सामान, मेरा गाँव और मेरा पल्ली जल गया है और मैं लमका में विस्थापित हूँ। यह नुकसान बहुत भयानक है, लेकिन हम एक-दूसरे में ताकत पाते हैं।

मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए उबरने का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। जैसे-जैसे वे अपने जीवन को फिर से संवारते हैं, विस्थापन और नुकसान की पीड़ाओं से उबरने के लिए विश्वास और एकजुटता ज़रूरी बनी रहेगी।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here