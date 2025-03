दुर्व्यवहार पीड़ितों और बचे लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है आयरलैंड और पोलैंड की कलीसिया

वाटिकन न्यूज

पोलैंड, शनिवार 8 मार्च 2025 : 2016 में, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए परमधर्मपीठीय कमीशन ने यौन शोषण के पीड़ितों और बचे हुए लोगों के लिए एक सार्वभौमिक प्रार्थना दिवस की स्थापना की। इसकी घोषणा करते हुए प्रेस विज्ञप्ति में, आयोग ने बताया कि "परोहितों द्वारा बाल यौन शोषण के एक पीड़ित ने प्रार्थना दिवस का प्रस्ताव रखा।"

जवाब में, संत पापा फ्राँसिस ने दुनिया भर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों से इस प्रार्थना पहल को मनाने के लिए एक उपयुक्त दिन चुनने का अनुरोध किया। पोलैंड और आयरलैंड के धर्मप्रांत चालीसा के पहले शुक्रवार को दुर्व्यवहार के पीड़ितों और बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना दिवस मनाते हैं, जो इस साल 7 मार्च को था।

2017 से, आयरलैंड में धर्मप्रांतों ने प्रार्थना के इस दिन को मनाया है। इस वर्ष, देश भर की पल्लियाँ "प्रायश्चित, पश्चाताप और अंधकार के बीच आशा की रोशनी" के महत्व की याद दिलाने के लिए मोमबत्तियाँ जलायीं। ये "प्रायश्चित की मोमबत्तियाँ" पूरे आयरलैंड के महागिरजाघरों और गिरजाघरों में रखी गईं।

प्रायश्चित की मोमबत्तियों की परंपरा 2018 में 9वीं विश्व परिवार बैठक के दौरान डबलिन में संत पापा फ्राँसिस की यात्रा से शुरू हुई। समापन मिस्सा के दौरान, उन्होंने दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए ईश्वर की दया की याचना की और कलीसिया की ओर से क्षमा माँगी। मोमबत्तियाँ "आध्यात्मिक उपचार, सुलह और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।"

पोलैंड में, संत मत्ती के सुसमाचार की एक पंक्ति प्रार्थना दिवस के आदर्श वाक्य के रूप में कार्य करती है। बच्चों और युवाओं के संरक्षण के लिए पोलिश धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रतिनिधि, महाधर्माध्यक्ष वोज्शिएक पोलाक ने सभी को इस दिन का उपयोग पीड़ितों और बचे लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने बताया कि कुछ गिरजाघरों के चुना गया है जहाँ लोग दुर्व्यवहार के पीड़ितों और बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महाधर्माध्यक्ष ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ये गिरजाघर पीड़ितों और बचे लोगों के लिए "मिलने और आशा के स्थान बनें, जिन्हें हम लाना चाहते हैं।" पोलैंड में कलीसिया ने क्रूस रास्ता धर्मविधि पर चिंतन भी प्रदान किया है, साथ ही दुर्व्यवहार से घायल लोगों की गवाही भी दी है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पोंटिफिकल कमीशन सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि सार्वजनिक प्रार्थना कलीसिया के भीतर दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, नाबालिगों की सुरक्षा में मदद करती है, और भविष्य में दुर्व्यवहार को रोकने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here