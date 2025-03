बुर्किना फासो और इरीट्रिया में पावोनियन परोहित युवा बधिर का समर्थन करते हैं

वाटिकन न्यूज

अस्मारा, बुधवार 05 मार्च 2025 : मौन कोई बाधा नहीं बन सकता। सुनने की क्षमता न होना बधिर बच्चों को सामाजिक और आर्थिक जीवन से वंचित करने वाली बाधा नहीं होनी चाहिए। समावेशिता, बुर्किना फासो में स्थापित साबा स्कूल तथा पावोनियन पुरोहितों द्वारा इरीट्रिया के अस्मारा में स्थापित साबा स्कूल का सिद्धांत है। लेकिन इसके पीछे इन युवा लोगों की क्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करने का इरादा है। "हम अपने संस्थापक, संत लोदोविको पावोनी के आदर्शों पर चलते हैं।" निष्कलंक माता मरियम के पुत्रों के धर्मसमाज के इटली के प्रांतीय सुपीरियर फादर डारियो डैल'एरा बताते हैं, "हम उन लड़कों को, जिनके लिए जीवन अच्छा नहीं रहा है, एक पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो उन्हें एक कामकाजी भविष्य के लिए तैयार करता है और साथ ही, उन्हें एक प्रकार का वेतन प्राप्त करने का अवसर देता है, ताकि वे अपने परिवारों से स्वतंत्र हो सकें।" यह मॉडल पहले से ही इटली और यूरोप में व्यापक रूप से परीक्षण किया जा चुका है। फादर डारियो याद करते हैं कि «बीसवीं सदी के अधिकांश समय में गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे: उन्हें पशुओं की देखभाल करनी पड़ती थी, खेतों में काम करना पड़ता था, कार्यशालाओं में काम करना पड़ता था। स्कूल जाना समय की बर्बादी माना जाता था। पावोनियन स्कूलों ने नौकरियां और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पेशकश की, जिससे शिक्षा परिवारों के लिए अधिक स्वीकार्य हो गई।"

इटली में, 1970 के दशक के स्कूल सुधार के साथ, यह मॉडल संकट में आ गया। “हालाँकि, अफ्रीका में यह अभी भी मान्य है। बुर्किना फासो में हम कृषि तकनीक और यांत्रिकी, विशेष रूप से वेल्डिंग में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।” इस स्कूल में कुछ और भी है: सक्षम और बधिर दोनों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। “छात्र सांकेतिक भाषा के माध्यम से बातचीत करते हैं जिसे सभी को सीखना आवश्यक है”, फादर डारियो बताते हैं, “स्कूल के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इसके विपरीत, एक सुंदर एकीकरण बनाया गया है। हम काम करते हैं ताकि बधिरों को समाज में स्वीकार किया जाए, भले ही, यह स्वीकार करना होगा, कलंक को मिटाना मुश्किल है।”

इसी प्रकार की परियोजना इरीट्रिया में भी चल रही है। पावोनियन पुरोहित 1969 से ही अफ्रीका के हॉर्न में स्थित इस छोटे से देश में मौजूद हैं, जब इरीट्रियावासियों और केंद्रीय इथियोपियाई सरकार के बीच स्वतंत्रता के लिए कठोर युद्ध चल रहा था। पावोनियन पुरोहितों ने अनाथ बच्चों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किये, उन्हें कपड़े, भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान की। फिर, 1980 के दशक में, अनाथ लड़के-लड़कियों को अपनाने वाले परिवारों को सहायता देने के लिए लंबी दूरी की गोद लेने की पहली परियोजनाएं शुरू की गईं। अफ्रीका मिशन ग्रुप की लौरा अरीसी कहती हैं, "1990 के दशक में, पावोनियन पुरोहितों को सहायता देने के लिए गठित एक गैर सरकारी संगठन - अस्मारा में पावनी तकनीकी स्कूल और हागाज़ का कृषि विद्यालय अस्तित्व में आया, जिसे ब्रदर्स ऑफ द क्रिश्चियन स्कूल्स (लासालियन्स) के सहयोग से बनाया गया था।" उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली यांत्रिकी और कृषि संबंधी प्रशिक्षण की पेशकश की, जिससे छात्रों को स्नातक होने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की संभावना की गारंटी मिली।"

समय के साथ, लड़कों के परिवार भी जुड़ गए। प्रबंधक आगे कहते हैं, “माता-पिता को भी सांकेतिक भाषा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें अपने बच्चों के साथ संचार सुधारने के लिए इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अध्ययन पथ मनोरंजक गतिविधियों से जुड़े हैं: केंद्र एक प्रकार का वक्तृत्व-केन्द्र है, जहां बच्चे मानवीय और धार्मिक मूल्यों के बारे में भी सीखते हैं।" यह मानव प्रशिक्षण पावोनियन पुरोहितों के संस्थापक के समय से ही उनकी गतिविधियों का एक अभिन्न अंग रहा है, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच रहते थे। फादर डारियो ने अंत में कहा, कि हमने अपने स्कूलों में हमेशा उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे कला के शिक्षक बनें, अच्छी तरह से किए गए काम पर ध्यान दें, गुणवत्ता के साथ काम करें और उनमें उच्च स्तर की रचनात्मकता हो। इस कारण से हम हमेशा कल्पना और कुछ नया बनाने की इच्छा को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, यह सब कभी भी व्यक्तिगत प्रशिक्षण से अलग नहीं रहा है। हमारे शिक्षकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन काम किया कि बच्चे न केवल उत्कृष्ट तकनीशियन बनें, बल्कि जिम्मेदार लोग और नागरिक बनें और मूल्यों का सम्मान करें।"

