सीरिया के प्रेरितिक विकर : हमें पुनःएकीकृत सीरिया की जरूरत है

वाटिकन न्यूज

सीरिया, मंगलवार, 11 मार्च 2025 (रेई) : धर्माध्यक्ष हन्ना जलौफ ने कहा कि सीरिया को फिर से एकजुट होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति प्रयासों में योगदान देना चाहिए।

वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, अलेप्पो के प्रेरितिक विकर और सीरिया के लातीनी काथलिकों के आध्यात्मिक गुरू ने विभाजित देश को घेरनेवाली दर्दनाक स्थिति पर चर्चा की।

तटीय लताकिया क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के ज्यादातर अलावी समर्थकों और देश के नए शासकों के बीच गुरुवार को भारी झड़पें शुरू हुईं, जो असद परिवार से जुड़े अलावी अल्पसंख्यकों का घर है। सुन्नी मुसलमानों के बाद अलावी सीरिया में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। असद के नेतृत्व वाले राज्य ने अपनी सेना और सुरक्षा तंत्र के लिए अलावी समुदाय से भारी संख्या में भर्ती की है।

72 घंटों के भीतर 1,300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से कई नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस क्षेत्र में जवाबी हमलों में, महिलाओं और बच्चों सहित पूरे अलावी परिवार मारे गए, कई अलावी नागरिकों के घर जला दिए गए, और उन्हें जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से प्रतिक्रिया की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिसके कारण जांच और जवाबदेही की मांग की जा रही है।

अपने साक्षात्कार में धर्माध्यक्ष जलौफ ने चर्चा की कि क्या हाल ही में हुई सशस्त्र झड़पें देश को एक बार फिर गृहयुद्ध की ओर धकेल रही हैं, और क्या नई सरकार राष्ट्रीय एकीकरण और अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता के अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देनेवाली विदेशी शक्तियों के खिलाफ भी चेतावनी दी।

सीरिया में क्या हो रहा है? क्या हाल ही में हुई सशस्त्र झड़पें देश को फिर से गृहयुद्ध की ओर धकेल रही हैं? क्या अहमद अल-शरा की नई सरकार राष्ट्रीय एकीकरण और अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता के अपने वादों से धोखा दे रही है?

हमारे विश्वासियों से मिली रिपोर्ट और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए आधिकारिक बयान से ऐसा लगता है कि अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के प्रति वफादार उग्रवादियों ने मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया। इस पहल को तब सरकार समर्थक बलों द्वारा कठोरता से दबा दिया गया था।

प्रारंभिक पुनर्निर्माण के अनुसार, ऐसा लगता है कि यह योजना पिछले दिनों असद सरकार के पूर्व अलावी अधिकारियों, हिज़्बुल्लाह की सीरियाई शाखा और ईरान समर्थक शिया मिलिशिया के बीच एक बैठक के दौरान तैयार की गई थी। हालाँकि, झड़पें भूमध्यसागरीय तटीय पट्टी तक ही सीमित रही हैं, जो जाबलेह से शुरू होकर लताकिया प्रांत से होते हुए होम्स की अंतर्देशीय सीमा तक फैल गई हैं।

पहले हमले के दौरान, नई सरकार के लगभग बीस सैनिक कथित तौर पर मारे गए, जबकि सरकारी चौकी पर दूसरे हमले में भी लगभग इतने ही सैनिक मारे गए। इसके कारण सरकारी बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए। दुर्भाग्य से, मुझे पता चला है कि कुछ ख्रीस्तीय भी मारे गए - हालाँकि अनजाने, इसलिए नहीं कि वे ख्रीस्तीय थे।

क्या आप कहेंगे कि शासन परिवर्तन के मात्र तीन महीने बाद ही हम सीरिया में गृहयुद्ध की वापसी देख रहे हैं?

मैं कई कारणों से नहीं कहना चाहूँगा। सबसे पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बहुत ही स्थानीय घटनाएँ हैं जो अभी तक देश के बाकी हिस्सों में नहीं फैली हैं। यहाँ अलेप्पो में, साथ ही दमिश्क में, स्थिति पूरी तरह से शांत है।

दूसरा, जब शासन परिवर्तन अचानक होता है जैसा कि 8 दिसंबर को हुआ था - और वह भी ऐसे देश में जहाँ पहले से ही कई सालों से गृहयुद्ध चल रहा हो - तो राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्थिरता में समय लगता है। इस बदलते वक्त ​​में तीव्र तनाव उभर सकता है। कुछ व्यक्तिगत और जनता के हितों से समझौता भी किया गया है, और कुछ समूह बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं।

तीसरा, जब हम 'सरकारी बलों' के बारे में बात करते हैं, तो हम पिछली सेना की तरह संरचित सेना की बात नहीं कर रहे होते हैं, जो धूप में बर्फ की तरह पिघल गई थी, बल्कि हयात तहरीर अल-शाम के नेतृत्व वाले सशस्त्र समूहों की बात कर रहे होते हैं। चूँकि वे एक एकीकृत कमान के अधीन नहीं हैं, इसलिए यह संभव है कि इनमें से कुछ समूह विद्रोहियों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा के साथ काम कर रहे हों।

क्या यह शासन परिवर्तन के बाद नए नेतृत्व द्वारा व्यक्त राष्ट्रीय मेल-मिलाप के आह्वान के विपरीत है?

मेरा मानना ​​है कि अंतरिम राष्ट्रपति अल-शरा द्वारा हाल के घंटों में दिए गए बयान सावधानी और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। एक ओर, उन्होंने कहा कि पुरानी शासन व्यवस्था के समर्थकों से शत्रुतापूर्ण प्रतिरोध अपेक्षित था और उसे बलपूर्वक खदेड़ना चाहिए। दूसरी ओर, वे इस बात की पुष्टि करते रहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच सह-अस्तित्व के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह के अलावा सीरिया के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

सीरिया-इस्राएली सीमा पर जो हो रहा है, उसका वर्णन आप कैसे करेंगे?

इस्राएल पुरानी गोलान सीमा से परे सीरियाई क्षेत्रों पर कब्ज़ा करना जारी रखा है, ऐसा लगता है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह अस्थायी होगा। इस्राएल अपनी नवीनतम सैन्य कार्रवाइयों को ड्रूज़ आबादी की रक्षा और समर्थन के रूप में उचित ठहराता है।

राजधानी के उपनगर सुवेदा और जरामाना में स्वायत्त इस्लामी मिलिशिया द्वारा ड्रूज़ के खिलाफ़ हिंसा की घटनाएँ हुई हैं, जिन्हें रोकने में दमिश्क सरकार विफल रही। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस्राएल के असली इरादे क्या हैं। इसी तरह, इस क्षेत्र के अन्य ऐतिहासिक खिलाड़ियों- रूस, अमेरिका और तुर्की- की वास्तविक मंशा भी अनिश्चित है।

हमें उम्मीद है कि आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देनेवाले विदेशी हित आगे नहीं बढ़ेंगे। सीरिया को फिर से एकजुट होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए, उसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए।

ऐसे अनिश्चित और तनावपूर्ण संदर्भ में, आप ख्रीस्तीयों की भूमिका क्या मानते हैं?

हम राष्ट्रपति अल-शरा द्वारा सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे जातीय हों या धार्मिक, के सम्मान और पूर्ण भागीदारी के लिए किए गए वादों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अब, हम इस संबंध में नई सरकार से ठोस कार्रवाई देखना चाहते हैं।

वास्तव में, हम अब अल्पसंख्यक के रूप में यह नहीं देखा जाना चाहते हैं। हम नए सीरिया में समान अधिकार और कर्तव्य चाहते हैं। विभिन्न ख्रीस्तीय समुदाय के अन्य धर्माध्यक्षों के साथ, मैंने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सम्मेलन में भाग लिया। हमने शांति, एकता, स्वतंत्रता और बहु-धार्मिक सह-अस्तित्व के संदर्भ में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन्हें दर्ज किया गया और स्वीकार किया गया।

हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया में शांति बनाने में भी योगदान देगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here