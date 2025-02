कार्डिनल कुपिच ने प्रवास पर अमेरिकी धर्माध्यक्षों को भेजे संत पापा के पत्र का स्वागत किया है

वाटिकन न्यूज

शिकागो, बुधवार 12 फरवरी 2025 : शिकागो के कार्डिनल ब्लेस कुपिच ने संत पापा फ्राँसिस के संदेश का स्वागत किया है। काथलिक सही ढंग से विवेक विकसित करने के संत पापा के आह्वान को गंभीरता से ले रहे हैं।

वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में, कार्डिनल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों को लिखे पत्र में संत पापा द्वारा व्यक्त किए गए प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

पत्र में, संत पापा ने कहा कि उन्होंने "संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर निर्वासन के कार्यक्रम की शुरुआत के साथ होने वाले प्रमुख संकट का बारीकी से निरीक्षण किया है।" इस संबंध में, उन्होंने धर्माध्यक्षों के प्रयासों की सराहना करते हुए जोर दिया कि ख्रीस्तीय प्रेम कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों की गरिमा को मान्यता देने की मांग करता है।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, कार्डिनल कुपिच ने कहा, "मैं संत पापा फ्रांसिस की भविष्यवाणी की गवाही की गहराई से सराहना करता हूँ। संत पापा ने स्पष्ट रूप से अमेरिका धर्माध्यक्षों और कलीसिया के लिए प्रवासियों की गरिमा की सुरक्षा और वकालत को इस समय प्रमुख तात्कालिकता के रूप में पहचाना है।"

कार्डिनल ने कहा, "मैं उन धर्माध्यक्षों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने बड़े पैमाने पर अंधाधुंध निर्वासन और अप्रवासियों के अपराधीकरण की आलोचना की है, साथ ही सभी धर्माध्यक्ष एक साथ चलने और हमारे देश में प्रवासियों की मानवीय गरिमा की रक्षा करने की चुनौती ली है।"

उन्होंने आगे कहा "मैं काथलिकों को सही ढंग से विवेक विकसित करने में मदद करने की मांग को विशेष रूप से गंभीरता से लेता हूँ, ताकि विश्वासियों के रूप में, हम में से हर कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सके और उन नीतियों के साथ असहमति व्यक्त कर सके जो हर इंसान की समान गरिमा के बारे में सच्चाई के बजाय बल और विकृतियों के आधार पर गलत तरीके से बनाई गई हैं।"

कार्डिनल कुपिच ने कहा, "जैसा कि संत पापा ने सही भविष्यवाणी की है, इस संबंध में विफलता 'बुरी तरह से शुरू होती है और बुरी तरह से समाप्त होगी।"

20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रवास से संबंधित कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला की घोषणा की है जो अमेरिका में अनिर्दिष्ट प्रवासियों पर नकेल कसने के व्यापक प्रयास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 21 से ज़्यादा कार्रवाइयों में, ट्रम्प ने अमेरिकी आप्रवास प्रणाली के कुछ हिस्सों में सुधार किया है, जिसमें प्रवासियों के अमेरिका से बाहर निकालने का तरीका भी शामिल है।

10 फ़रवरी 2025 को लिखे अपने पत्र में, संत पापा ने अमेरिकी प्रवासन नीतियों से जुड़ी जटिल वास्तविकताओं को स्वीकार किया है, लेकिन धर्माध्यक्षों को याद दिलाया है कि एक न्यायपूर्ण समाज का मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

उन्होंने लिखा है, "प्रवासन के वैध विनियमन को कभी भी व्यक्ति की आवश्यक गरिमा को कम नहीं करना चाहिए।"

