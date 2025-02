“अखंड बाल” एलायंस : युद्ध पीड़ित बच्चों के लिए आशा

वाटिकन न्यूज

इटली, शनिवार, 1 फरवरी 2025 (रेई) : दुनिया जब संघर्षों का दर्द झेल रही है, एक एलायंस का गठन किया गया है जिसका मिशन है बच्चों के लिए आशा एवं प्रतिष्ठा का निर्माण करना जो युद्ध के अत्याचार के शिकार हैं। “अखंड बाल” एलायंस की घोषणा पहली बार 29 जनवरी को रोम में बाल अधिकारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य युद्ध के कारण बच्चों और उनके परिवारों पर पड़े गहरे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घावों को दूर करना है।

इटली के नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ द मिसेरिकोर्दिये और 5पी यूरोप फाउंडेशन द्वारा गठित “अखंड बच्चे” एलायंस मानवीय संस्थाओं के बीच सहयोग से आनेवाली शक्ति को प्रदर्शित करती है। गठबंधन, अपने भागीदारों के माध्यम से, लक्षित कार्यक्रमों को लागू करने का लक्ष्य रखता है जो युद्ध से प्रभावित सभी लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और स्थायी पुनर्वास प्रदान करते हैं।

रविवार, 2 फरवरी को रोम के संत सल्वातोर महागिरजाघर में साझेदार संगठनों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की जाएगी, जहां वे सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें भाग लेनेवालों में उच्च पदस्थ अंतरराष्ट्रीय हस्तियाँ शामिल होंगी, जो आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगी।

लेकिन एलायंस में और हस्ताक्षर के लिए रोम में वे लोग भी उपस्थित होंगे, जिन्होंने युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बच्चे, चिकित्सा दल और सहायता कार्यकर्ता जिन्होंने युद्ध के पीड़ितों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित किया है, वे साक्ष्य देंगे, जो हमें समन्वित मानवीय कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाएंगे।

गठबंधन में रुचि रखनेवाले देशों में यूक्रेन भी शामिल है, जहां अखंड बाल एलायंस युद्ध से क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य सेवा संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, एलायंस परियोजना के तहत, वर्तमान में लविव में बाल चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की योजनाएँ चल रही हैं। साथ ही, मिसेरिकोरदिये, कई मानवीय मिशनों के माध्यम से, समय के साथ क्षेत्र की सबसे आवश्यक जरूरतों की पहचान कर रहा है और चिकित्सा आपूर्ति करने की कोशिश और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं का समर्थन कर रहा है।

इस बीच, फिलिस्तीन में युद्ध के प्रभाव से नागरिक जीवन तबाह होता जा रहा है, इसलिए मानवीय गलियारे के माध्यम से गज़ा के लोगों को 70 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति और भोजन के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मिशनों की योजना बनाई जा रही है। इस योजना में रामल्लाह, नाज़रेथ और गज़ा में तीन नए चिकित्सा क्लीनिक खोलना भी शामिल है।

अखंड बाल एलायंस तत्काल राहत से अधिक सेवा प्रदान करता है जैसे कि स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए काम करना, ताकि क्षेत्र के चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

इस पहल में एक जरूरी अपील की गई है: संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जब ​​कलीसिया जयंती वर्ष मना रही है, तो यह पहल उम्मीद का एक स्पष्ट संकेत दिखाती है कि सबसे कम उम्र के पीड़ित कभी भी मात्र आँकड़ों में न बदल जाएँ और दुनिया उनकी ज़रूरतों को करुणा और आशा के साथ पहचाने।

