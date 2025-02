यूक्रेन, सैन्य पुरोहित: हम युद्ध के अंधेरे में ईश्वर को लाते हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 10 फरवरी 2025 : "युद्ध के अंधकार के बीच, ईश्वर को हमारे बीच उपस्थित करने के लिए सेना के साथ खड़े होना।" यह बात फादर एंड्री ज़ेलिंस्की ने वाटिकन मीडिया से कही। फादर एंड्री एक जेसुइट पुरोहित हैं तथा यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया के धर्मप्रांतीय कूरिया में सैन्य पुरोहित विभाग के उप प्रमुख हैं और इन दिनों रोम में हैं। उन्होंने यूरोपीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों (सीसीईई) द्वारा आयोजित सैन्य बलों और सैन्य पुरोहितों प्रमुखों की बैठक में भाग लिया, जो 6 से 8 फरवरी तक चली, और फिर 8 और 9 फरवरी को सशस्त्र बलों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जयंती के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने जुबली को ध्यान में रखते हुए कहा, "आज की दुनिया के अंधेरे में आशा न खोने के लिए, हमें एक-दूसरे के करीब रहना चाहिए और अपनी निगाहें क्रूस पर टिकाए रखनी चाहिए और पुनरुत्थान को नहीं भूलना चाहिए।"

फादर एंड्री, एक सैन्य पुरोहित का कार्य क्या है और युद्ध के कारण उसका मिशन किस प्रकार बदल जाता है?

मेरा मानना ​​है कि एक सैन्य पुरोहित की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा की देखभाल है, जिसका अर्थ है कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी मानवता की देखभाल। मानवता की सेवा का अर्थ है मनुष्य में विद्यमान दिव्यता की सेवा करना, क्योंकि हम ईश्वर की छवि हैं, हम सृष्टि में विद्यमान ईश्वर हैं। इसलिए इसका अर्थ है मनुष्य के निकट रहना, उसके साथ रहना, युद्ध के अंधकार के बीच में ईश्वर को अपने बीच उपस्थित रखना।

इसलिए पुरोहित का काम सैन्य कर्मियों को मानवीय बने रहने में मदद करना, उनकी मानवता को बनाए रखने में सहायता करना है। लेकिन “मानवता” का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि आज इसका अर्थ समझाने की आवश्यकता है?

मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं, जहां मानवता स्वयं युद्ध, अत्याचारों, तथा उन सभी चीजों से घायल है, जिन्हें हम यूक्रेन में स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन केवल यूक्रेन ही नहीं: हमारा विश्व भी युद्ध से घायल है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि "मानवता" का क्या अर्थ है, ताकि अलग-अलग व्याख्याएं न दी जाएं।

मेरा मानना ​​है कि जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य "सृष्टि में उपस्थित ईश्वर" से होता है। काथलिक कलीसिया की धार्मिक परम्परा में, ख्रीस्तीय परम्परा में, इस दिव्यता की सार्वभौमिक विशेषताएं हैं: ईश्वर सत्य है, ईश्वर पूर्ण अच्छाई है, ईश्वर न्याय है, ईश्वर सौंदर्य भी है। युद्ध के अंधकार से गुजर रहे लोगों के रूप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह न भूलें कि इन सबके बीच हमें सौंदर्य का चिंतन करना चाहिए। और इसमें बहुत कुछ है: मानव हृदय की सुंदरता जो सेवा करने के लिए तैयार है, साझा करने के लिए तैयार है। हम यह तब देखते हैं जब हम यूक्रेनी सेना और नागरिकों दोनों की सेवा करते हैं, मानव हृदय में इतनी अधिक सुंदरता है और यह जीत का स्रोत है, क्योंकि केवल प्रेम ही जीतने में सक्षम है। मानव होना एक उपहार है और इसके लिए हमें मानव हृदय में, मानव आत्मा में उपस्थित ईश्वर के समान बनने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और मेरे लिए जो विशेषताएँ हमें रास्ता दिखाती हैं वे चार हैं: सत्य की खोज करना, अच्छाई का चयन करना, न्याय की रक्षा करना और युद्ध के अंधेरे में भी सौंदर्य पर विचार करना।

यूक्रेन में युद्ध के संदर्भ मेें पुरोहितों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

मानवता को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है, यह देखना बहुत कठिन है, वास्तविक मानवता, एक मित्र में, एक छोटी बच्ची में, एक मानव में सन्निहित मानवता, यह बहुत कठिन है और यह तब और भी कठिन हो जाता है जब आप यह समझते हैं कि 21वीं सदी की दुनिया, वह दुनिया जिसके हम सभी नागरिक हैं, यह सब नहीं देखना चाहती। यह जिम्मेदारी से भागने जैसा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि युद्ध अभी बहुत दूर है, भले ही यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे भीषण युद्धों में से एक है।

हम आज इसी संदर्भ में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि सुंदरता, पवित्रता, मानवता को न केवल टैंकों द्वारा नष्ट किया जा रहा है, बल्कि प्रतिक्रिया न देने, सावधानी न बरतने, जिम्मेदार न महसूस करने की संभावित इच्छा द्वारा भी नष्ट किया जा रहा है, और यह भी मानवता के लिए एक घाव है। तो, जाहिर है, मोर्चे पर तैनात एक सैन्य चैपलिन के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन, मेरी राय में, यह नैतिक चुनौती सबसे गंभीर है: जब आप यह सब देखते हैं और आपको पता चलता है कि दुनिया इसे नहीं देखना चाहती है, भले ही हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करें: सत्य के बारे में, न्याय के बारे में और सौंदर्य के बारे में भी। अतः आज मानवता पर हमला हो रहा है। और हम सभी को इस घाव का ध्यान रखना होगा।

हाल के वर्षों में, विशेषकर युद्ध के इस दौर में, यूक्रेन और दुनिया के अन्य देशों के बीच प्रेरितिक-कार्य के क्षेत्र में अनुभवों का गहन आदान-प्रदान हुआ है। वे अक्सर सैन्य पुरोहितों के प्रमुखों से भी मिलते रहते हैं। आपके बीच क्या मतभेद हैं और इस संदर्भ में आप एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं?

यूक्रेनी सैन्य पुरोहितों के पास युद्धक्षेत्र का वह अनुभव है जिसे हमारे साझेदार आमतौर पर सीखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है। यह एक पीड़ादायक अनुभव है जो आज हमें एक-दूसरे के करीब आने में मदद कर सकता है, क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के युद्ध से पूरी मानवता घायल होती है, इसलिए हम सभी कुछ हद तक घायल मानवता के लिए जिम्मेदार हैं।

हम पवित्र वर्ष में हैं जिसका विषय है "आशा के तीर्थयात्री"। युद्ध के नाटकीय और दर्दनाक क्षण में, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति को आशा खोने पर मजबूर कर सकती हैं? और लोग दूसरों को इसे बनाए रखने और विकसित करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं?

तीर्थयात्री होना मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। हम सभी इस दुनिया में तीर्थयात्री हैं, हम अपनी यात्रा कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है कि हम अकेले न हों: मनुष्य यह अकेले नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक-दूसरे के करीब रहना चाहिए ताकि हम आज की दुनिया के अंधेरे में न खो जाएं। युद्ध के मैदान में हम जो बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, वह यह है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसे एक साथी की जरूरत होती है, उसे अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी से प्यार महसूस करने की जरूरत होती है।

हम मसीहियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि हमारी आशा का स्रोत क्या है। इसके लिए हमें अपनी दृष्टि क्रूस की ओर उठानी होगी। क्रूस इस समय के लिए सबसे मजबूत संदेश हैं और सैन्य चैपलिनों और सभी यूक्रेनी लोगों की सेवा करता है, ताकि इस युद्ध के दर्द के अंधेरे में खो न जाएं और पुनरुत्थान को न भूलें। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना है, पुनरुत्थान की सुबह की ओर देखते हुए, अकेले नहीं, बल्कि हमेशा एक साथ, प्रार्थना के साथ, अपनी निगाह क्रूस पर टिकाए हुए आगे बढ़ना है।

हमें एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमें एक-दूसरे के साथ खुली आँखों से चलना चाहिए क्योंकि इस अंधकार में भी, इस पीड़ा में भी, हमें हमेशा आशा के पुरुष और महिला बने रहना चाहिए। मानव होने का अर्थ है सत्य की खोज करना, अच्छाई का चयन करना, न्याय के लिए लड़ना, न्याय की रक्षा करना और सौंदर्य का चिंतन करना।

