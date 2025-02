यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत : यूक्रेन में युद्ध मानवता को चुनौती देने वाला युद्ध है

यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत – महाधर्माध्यक्ष विस्वालदास कुलबोकास

कीव, सोमवार 24 फरवरी 2025 : हम यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर हैं। यहां मैं इस प्राथमिक पहलू को रेखांकित करना चाहूंगा कि वाटिकन मीडिया के श्रोताओं और पाठकों के साथ बात करना, मेरे लिए प्रार्थना करने का एक तरीका है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, विशेष रूप से जयंती वर्ष में, कलीसिया की प्रार्थना और भी अधिक तीव्र होती है। इसलिए मैं यूक्रेन से जो कुछ भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसे आपकी प्रार्थनाओं पर छोड़ता हूँ: यह सबसे प्रिय और सबसे कीमती पहलू है। और इसलिए मैं भी प्रार्थना की भावना से सभी समाचार या विचार साझा कर रहा हूँ।

"युद्ध वास्तव में क्या है" इस पर चिंतन करते हुए, उन्होंने याद किया कि एक नागरिक, 60 वर्षीय महिला, जिसका सैन्य कार्रवाइयों से कोई संबंध नहीं था, लगभग तीन वर्षों तक रूस में कैद थी। उन्हें याद आया कि उसने कहा था, 'मैं अब यह नहीं समझ पा रही थी कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या वास्तविक था और क्या कल्पना या भ्रम था। मुझे अब यह याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा, क्या कहा या हस्ताक्षर किए।'

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने दुख जताते हुए कहा, "यह हजारों लोगों की स्थिति है और अब तक, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद करने के लिए एक भी प्रभावी चैनल काम करते नहीं देखा है।" इस कठोर वास्तविकता के बीच, महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि वे "इन हजारों-हजार कैदियों की स्थिति - जो आशाहीन हैं - को सभी की प्रार्थनाओं पर छोड़ देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि केवल सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ही सभी आशाओं के विरुद्ध आशा ला सकते हैं, जैसा कि संत पापा ने जयंती के लिए प्रकाशित पत्र में भी जोर दिया है," जो प्रार्थना के महत्व को रेखांकित करता है, "क्योंकि वास्तव में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिनसे मानवीय दृष्टिकोण से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है।"

पूर्ण पैमाने पर युद्ध के इस तीसरे वर्ष के अंत में, प्रेरितिक राजदूत ने प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डाला, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 28 जून को दो ग्रीक-काथलिक पुरोहितों, फादर इवान लेविट्स्की और फादर बोहदान हेलेटा की रिहाई से हुई।

उन्होंने कहा कि दो मुक्तिदाता धर्मसमाज के पुरोहितों को गले लगाना, जो डेढ़ साल से अधिक समय से बड़ी कठिनाई के बीच जेल में थे, एक बहुत बड़ी खुशी थी। "इसके अलावा, उनके विश्वास को देखना उत्थानकारी था, जिसने उन्हें - उनके कारावास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद – येसु के बलिदानों के साथ मिलकर अपने बलिदान की पेशकश जारी रखने में सक्षम बनाया।"

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने याद किया कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का क्षण पिछले जुलाई में वाटिकन के राज्य सचिव, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन की यूक्रेन यात्रा थी। उन्होंने कहा कि प्रार्थना यात्रा के केंद्र में था। यूक्रेन में "परमधर्मपीठ, वाटिकन राज्य सचिव के माध्यम से स्वयं संत पापा की उपस्थिति को महसूस करना, अत्यंत महत्वपूर्ण था।"

उन्होंने याद किया कि एक और विशेष रूप से खुशी का क्षण कुछ सप्ताह पहले, 1 फरवरी को हुआ था, जब लगभग 200 यूक्रेनी युवा काथलिकों के एक समूह ने वीडियो लिंक के माध्यम से संत पापा के साथ एक ऑनलाइन बैठक की थी। महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने कहा, "चूंकि जयंती वर्ष आशा को समर्पित है, इसलिए इन युवा लोगों के लिए, यह आशा का एक शक्तिशाली संकेत भी था।"

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने इन दिनों संत पापा की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों को स्वीकार किया और कहा कि जैसा कि कोई उम्मीद नहीं करेगा, देश में युद्ध के बावजूद, यह शीर्ष सुर्खियों में रहा है। "इन दिनों में, मुझे न केवल काथलिक या धर्माध्यक्षों से बल्कि अन्य कलीसिया के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय से भी एकजुटता के कई संदेश मिले हैं, जिसमें संत पापा के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

"यह मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था," उन्होंने कहा, "क्योंकि युद्ध स्पष्ट रूप से सभी के दिमाग और स्थान पर कब्जा कर लिया है। फिर भी,यह देखना बहुत ही मार्मिक था कि कैसे संत पापा का स्वास्थ्य राज्य के अधिकारियों और विभिन्न संप्रदायों के पुरोहितों के दिलों को भी छूता है।" उन्होंने बताया कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि यूक्रेन में सूचना परिदृश्य अन्य देशों से कैसे भिन्न है।

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स, खासकर धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए, युद्ध कम से कम आंशिक रूप से एक नियमित बात बन गई है।

लेकिन जब आप यहां होते हैं," उन्होंने समझाया, "तो आप समझते हैं कि हताहतों की संख्या कम नहीं हो रही है। अग्रिम मोर्चे पर मौतें बढ़ रही हैं - युद्ध के पहले वर्ष की तुलना में 2023 में अधिक, और पिछले वर्ष 2023 की तुलना में और अधिक। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की पुष्टि के अनुसार, नागरिक मौतों की संख्या भी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है।"

यहां तक ​​कि कीव में उन्होंने देखा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया केवल सबसे बड़े मिसाइल हमलों को कवर करता है, जो शायद महीने में एक बार होते हैं। "लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कीव में ड्रोन हमले के बिना आखिरी रात कब थी, तो मुझे याद नहीं होगा और अगर हम खार्किव या खेरसॉन की बात करें, तो वे शहर भी तोपखाने की आग का सामना करते हैं, जिससे कीव की तुलना में बमबारी अधिक बार और तीव्र हो जाती है।"

उन्होंने कहा कि अंतिम महत्वपूर्ण क्षण जुलाई में कीव में यूरोपीय अहिंसक कार्रवाई आंदोलन का शांति प्रदर्शन था। उन्होंने याद किया कि आंदोलन का उद्देश्य युद्ध शुरू होने से पहले समाज को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष फिर से इस परियोजना को दोहराने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नागरिक समाज की लामबंदी को मजबूत करने के उनके प्रयासों की सराहना की "ताकि युद्ध और शांति का मुद्दा केवल राजनेताओं के हाथों में न रह जाए," "लेकिन सभी से गंभीरता से इस बात पर विचार करने का आह्वान किया कि वे अपनी भूमिका में क्या कर सकते हैं।"

महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले कहा कि यह युद्ध संपूर्ण मानवता के लिए एक चुनौती है।

उन्होंने कहा कि कई मोर्चों पर सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शांति बहाल करने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्रवाई की आवश्यकता है और इसलिए, उन्होंने आमंत्रित किया, "हम सभी को आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए और आशा की गवाही देनी चाहिए...।"

