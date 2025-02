यूक्रेन में पीड़ित कलीसिया की आवाज बनना

वोइचेक रोगाचिन

कीव, मंगलवार 18 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : सिस्टर अलीना पेट्राउस्काइट माता मरियम के निष्कलंक हृदय की छोटी बहनों के धर्मसमाज (होनोराटकी) की सदस्य है। वे 2014 से काथलिक मीडिया सेंटर से जुड़ी हुई हैं और पिछले पांच वर्षों से यूक्रेन में रोमन काथलिक कलीसिया के लिए rkc.org.ua वेब पोर्टल और सोशल मीडिया का प्रबंधन कर रही हैं।

यूक्रेन पिछले तीन वर्षों से युद्ध से पीड़ित है। युद्ध के दौरान, पोर्टल विश्वासियों तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

सिस्टर अलीना ने कहा, "हम अपनी कलीसिया के धर्माध्यक्षों की आवाज़ को प्रसारित करना चाहते हैं, साथ ही सुसमाचार प्रचार करना और ज़रूरतमंदों तक पहुँचना चाहते हैं," "हम युद्ध में घायल हुए लोगों, बुजुर्गों, सैन्य कर्मियों के परिवारों, महिलाओं और विधवाओं के लिए, सभी धर्मप्रांतों में काम करते हैं।"

सिस्टर अलीना के अलावा, पोर्टल की सूचना सेवा में मदद करने वाले दो सहयोगी हैं: संपादक, बर्डिचिव (माता मरिया का प्रसिद्ध तीर्थस्थल) से मैक्सिम जेलेज़्नित्स्की, और तेतियाना रेशेटार, जो विशेष रूप से ट्रांसकारपैथिया के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

पोर्टल सप्ताह में सातों दिन चालू रहता है। पूरे दिन नौ समाचार आइटम प्रकाशित होते हैं, सोशल मीडिया पर भी। सब्सक्राइबर सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से दैनिक लेख प्राप्त करते हैं।

सिस्टर अलीना ने कहा, "वेब पोर्टल घायलों को सहायता प्रदान करता है। हम मोर्चे पर शहीद हुए सैनिकों की माताओं और विधवाओं के लिए बैठकों की जानकारी प्रदान करते हैं। हम बैठकों में भाग लेने वालों का साक्षात्कार करते हैं, ताकि उनकी गवाही साझा की जा सके। ये मुलाकातें लोगों को एक बड़े नुकसान के कारण होने वाली पीड़ा से उबरने में मदद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक सहायक समुदाय वहां उपस्थित है। यह उन तरीकों में से एक है जिससे हम उन लोगों की मदद करते हैं जो पीड़ित हैं,"

संपादकों ने मोर्चे पर सैनिकों और चैपलिन पुरोहितों से भी गवाही सुनी, जिन्होंने ईश्वरीय प्रावधान का अनुभव किया। ऐसे कई लोग हैं जो चरम स्थितियों में चमत्कारिक रूप से मोर्चे पर बच गए। सिस्टर अलीना ने कहा, "हम अपने विश्वास को मजबूत करने और यह दिखाने के लिए ये गवाही प्रदान करते हैं कि ईश्वर काम कर रहे हैं।"

सभी यूक्रेनियों की तरह, सिस्टर अलीना का जीवन भी लगातार खतरे में है। रूसी बम हर दिन देश के विभिन्न हिस्सों में मौत और विनाश फैलाते हैं।

सिस्टर अलीना स्वीकार करती हैं कि युद्ध ने उनके जीवन के बारे में उनकी समझ को बदल दिया है।

उन्होंने कहा, "मुझे युद्ध की शुरुआत में एक समय याद है, जब मैं परमप्रसाद ग्रहण करने के लिए गिरजाघऱ नहीं जा सकती थी।" "जब मैं पवित्र मिस्सा का प्रसारण देख रही थी, तो मैंने ठीक उसी समय विस्फोटों की आवाज़ सुनी, जो हमारे पास ही थे। उस पल, मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी मिस्सा हो सकता है। आखिरकार, एक मिसाइल इसी घर पर गिर सकती है। तब मुझे लगा कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, इस हद तक कि उस समय से, मुझे अब मृत्यु का डर नहीं रहा। हालाँकि, ईश्वर स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करने के लिए इस दुनिया में रहूँ। उस घटना ने मुझे ईश्वर पर अधिक भरोसा दिलाया।"

काथलिक मीडिया सेंटर की गतिविधियाँ अक्सर उन लोगों के लिए एक दरवाज़े के रूप में काम करती हैं जो काथलिक कलीसिया से संपर्क करना चाहते हैं।

सिस्टर अलीना ने कहा, "हमें उन लोगों से जानकारी और टेक्स्ट संदेश मिलते हैं जो संस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, वे लोग जो अपने बपतिस्मा के बाद से कभी गिरजाघर नहीं गए हैं और जो अब ईश्वर के साथ मेल-मिलाप करने के लिए वापस लौटना चाहते हैं। अन्य लोग पूछते हैं कि वे बपतिस्मा के लिए कहाँ और कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम उन्हें पल्लियों और पुरोहितों के संपर्क में रखते हैं।"

पोर्टल के मिशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक सुसमाचार प्रचार है। 2024 में, इसने कलीसिया के संरक्षक, संत माइकेल महादूत के वर्ष के लिए यूक्रेनी गिरजाघरों में होने वाले कार्यक्रमों और कीव और यूक्रेन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

पोर्टल एक धार्मिक कैलेंडर भी प्रकाशित करता है, जिसमें दिन के संत के बारे में पाठ और जानकारी शामिल है। उन्होंने कहा, "हम पोलैंड में रहने वाले यूक्रेनी लोगों के लिए प्रेरितिक नोट्स लिखने का भी प्रयास करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के अनुसार, वर्तमान में पोलैंड में लगभग दस लाख यूक्रेनी युद्ध शरणार्थी रह रहे हैं।"

सिस्टर अलीना ने कहा कि उनके कार्यों के परिणाम हमेशा दिखाई नहीं देते।

सिस्टर अलीना ने निष्कर्ष निकाला, "मैं लेख लिखती हूँ, साक्षात्कार करती हूँ और कभी-कभी मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है? लेकिन फिर लोग मुझे बताते हैं कि पोर्टल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसे ईश्वर और उनके राज्य के लिए करती हूँ।"

