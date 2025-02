जीवन के टुकड़ों को कपड़े की तरह एक साथ सिलती हैं युगांडा में धर्मबहनें

दोरोता अब्देलमौला-वियत

उत्तरी युगांडा, गुलुए, मंगलवार 18 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : सिस्टर रोसमेरी ने अपने काम का इतिहास अपने धर्मसमाज के बारे में बताते हुए शुरू किया। हालाँकि उन्हें "युगांडा की मदर तेरेसा" के नाम से जाना जाता है और टाइम पत्रिका ने उन्हें कई साल पहले दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना था, लेकिन वे इस बात पर ज़ोर देती हैं कि उनकी शक्ति और साहस का श्रेय ईश्वर, प्रार्थना और उनकी साथी धर्मबहनों को जाता है।

जैसा कि सिस्टर रोसमेरी ने बताया, चुनौतियों का सामना करना शुरू से ही येसु के पवित्र हृदय के धर्मसमाज के इतिहास का हिस्सा रहा है। इसकी स्थापना 1954 में दक्षिण सूडान में हुई थी। मात्र 10 साल बाद, यह शरणार्थियों का समुदाय बन गया; देश में संघर्ष बढ़ने के कारण, धर्मबहनों ने युगांडा भागने का कठिन निर्णय लिया, अपने साथ उन लोगों को भी ले गईं जिनकी वे रोज़ाना देखभाल करती थीं, मुख्य रूप से महिलाएँ और बच्चे। यह नाटकीय कदम, जिसकी तुलना आज भी पवित्र परिवार के मिस्र भागने के बाइबिल प्रकरण से की जाती है, कई बुलाहटों को जन्म दिया। इनमें एक युवा लड़की रोसमेरी भी शामिल थी, जिसने 14 वर्ष की आयु में अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय लिया था।

सिस्टर रोसमेरी ने कहा, " जब मैंने बच्चों की देखभाल करने वाली कुछ धर्मबहनों की बातों को सुना, तो मुझे लगा कि यह मेरे लिए सही जगह होगी क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं अपनी बड़ी बहन के बच्चों की देखभाल करती थी।" मुझे यकीन था कि ईश्वर हमें "वह करने के लिए बुलाते हैं जो वे जानते हैं कि हम कर सकते हैं और मैं जो कर सकती थी, वह जल्द ही सामने आ गया: अपनी धर्मबहन के साथ, मैंने उन युवतियों की देखभाल करने का फैसला किया, जिन्हें विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था, उनका यौन शोषण किया था और उन्हें मारने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके अपने समुदायों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

"लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उनमें से कई के हाथों उनके प्रियजनों का खून था। इसलिए मैंने दरवाजा खोला और कहा: हमारे पास आओ।" सिस्टर रोसमेरी ने याद किया, जैसे कि वह मेहमानों को आमंत्रित कर रही हों। सिस्टर रोसमेरी ने कहा, "मैंने स्थानीय रेडियो को एक संदेश भी भेजा - एक जोखिम भरा कदम, क्योंकि विद्रोही इसे सुन सकते थे। लेकिन यह कदम उठाना जरुरी था: कई महिलाएँ, युवतियाँ आईं, अक्सर अपने बच्चों के साथ, जिन्हें प्यार नहीं मिला और जो बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती हुईं थीं।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह उन महिलाओं की देखभाल करने से डरती थीं जिन्हें न केवल मनोवैज्ञानिक सहायता बल्कि चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यक्ता थी (उनमें से कुछ गर्भवती थीं), तो सिस्टर रोसमेरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया: "मुझे डर नहीं था; मैं एक पेशेवर प्रसूति विशेषज्ञ हूँ।" उसने सिलाई मशीन को महिलाओं के जीवन को फिर से जोड़ने या उनमें आशा के बीज बोने का एक साधन बनाया।

उनका विचार सरल था: मशीनगनों को सिलाई मशीनों में बदलना और पूर्व में गुलाम महिलाओं को दिखाना कि एक जीवन जो बिखर गया है उसे फिर से किसी सुंदर और कीमती चीज़ में बदला जा सकता है, जैसे कि सामग्री के टुकड़ों को सुंदर हैंडबैग में बदल दिया जाता है। "ओह, देखो, यह कोका-कोला ढक्कन से बना है", सिस्टर रोसमेरी ने एक छोटा, बारीक सिला हुआ बैग दिखाते हुए कहा जिसे वह कभी नहीं छोड़ती। "मैं महिलाओं से कहती हूँ: 'देखो ये बैग कितने सुंदर हैं। आपने लोगों द्वारा फेंके गए सामान को सावधानी से जोड़कर इन्हें इतना सुन्दर बनाया है और आप भी इतनी सुंदर हो सकती हैं!”

शुरू से ही, धर्मबहनों को इन महिलाओं की मदद करने के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा है। सिस्टर रोसमेरी शहर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करने के दौरान कई विद्रोहियों को जानती भी थीं। सिस्टर रोसमेरी ने कहा, "मेरा सबसे बड़ा डर यह था कि वे मुझे जानते थे और एक दिन वे मुझे मार डालेंगे। मैं लगातार प्रार्थना करती रही, 'ईश्वर, अगर मैं एक दिन इन विद्रोहियों से मिलूँ, तो मुझे उनमें आपका चेहरा देखने में मदद करें और उन्हें मुझमें आपका चेहरा देखने दें'।"

उसकी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रही। एक दिन एक हथियारबंद आदमी धर्मबहनों के घर पर आया, जब वे खाना बनाना शुरू करने वाली थीं। सिस्टर रोसमेरी ने खुद को उसके आमने-सामने पाया। हालाँकि, संभावित हत्यारे ने उन पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि दवा और भोजन माँगा। "मैंने उसे वह दिया जो हमारे पास था और मैं उसे सड़क के दूसरी तरफ़ जाते हुए देखने के लिए रुक गई", उसने याद किया, जैसे कि वह दृश्य अभी भी उसके सामने चल रहा हो। "अचानक मैंने उसे वापस आते देखा और वह कहता है, ‘तुम मेरे प्रति इतने दयालु थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट लगे।’ फिर वह रसोई में जाता है और ओवन से, जिसे हम चालू करने वाले थे, वह विस्फोटक निकालता है जो उसने वहाँ छिपा रखा था! उसकी दयालुता ने हम सभी को बचा लिया।”

जब सिस्टर रोज़मेरी से पूछा गया कि उन्होंने कितनी महिलाओं की मदद की है, तो उन्होंने जवाब दिया, "हजारों महिलाएं थीं।" एक कहानी है जो उन्हें खास तौर पर याद है।

"उसका नाम सुसन था। उसे विद्रोहियों ने उसकी सबसे छोटी बहन के साथ अगवा कर लिया था, जिसे वह अपनी पीठ पर लादकर ले जा रही थी। जब वे नदी पार करने वाले थे, तो उसने अपहरणकर्ताओं से मदद मांगी, क्योंकि वह अपनी बहन को पीठ पर लादकर नदी पार नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसे चुनने के लिए कहा: अपनी ज़िंदगी या अपनी बहन की। फिर उन्होंने उसे अपनी बहन को मारने के लिए कहा। उसने उसे मार डाला और वहीं छोड़ दिया और वे आगे बढ़ गए।" सिस्टर रोज़मेरी ने बताया कि वह सालों से सुसान की मदद कर रही थी। "मैंने उससे दोस्ती की, मैं हमेशा उसके करीब थी और मैं उससे कहती रही, सुसन, खुद को माफ़ कर दो। उन्होंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। और ईश्वर ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। यह कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी।" सिस्टर रोज़मेरी ने इस बात पर ज़ोर देते हुए पुष्टि की, कि उनकी भूमिका हमेशा "आशा बोने" की रही है।

संत मोनिका सेंटर युगांडा मिशनरी की एकमात्र गतिविधि नहीं है। सिस्टर रोज़मेरी ने कहा, “पिछले साल दिसंबर में, मैंने दक्षिण सूडान में एक नई परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य सड़कों पर रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों का पालन-पोषण करना है। हमारे पास वहां 450 बच्चे हैं। हम उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाते हैं, और हम उन्हें एक ऐसी जगह देते हैं जहाँ वे खेल सकें।”

जब उनसे पूछा गया कि वह जिनकी सेवा करती हैं उनसे ईश्वर के बारे में बात करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं। क्या आप जानते हैं कि मैं उनके बारे में बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी उपस्थिति उन्हें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं अपनी उपस्थिति से उनका प्रचार करती हूँ। दिन-रात, सप्ताह के सातों दिन उनके साथ रहने के लिए, आपको अपने दिल में ईश्वर को रखने की आवश्यकता है।”

