पास्टर इसाक : पश्चिमी तट 'खुली हवा में जेलों की एक श्रृंखला' बनता जा रहा है

बेतलेहेम, शुक्रवार, 21 फरवरी 2025 (रेई) : तीन फिलिस्तीनी ख्रीस्तीय कार्यकर्ता - मानवाधिकार वकील सहेर फ्राँसिस, सामाजिक और राजनीतिक प्रचारक रिफत कासिस, और बेथलेहम के लूथरन चर्च के पादरी माननीय मुन्थर इसाक - ने बुधवार को वाटिकन का दौरा किया।

वाटिकन न्यूज के साथ एक लंबे साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने वेस्ट बैंक में बिगड़ती स्थिति, गाजा के लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव और क्षेत्र में शांति के लिए पोप फ्राँसिस के बार-बार आह्वान के महत्व पर चर्चा की।

बेथलहम और बेत सहौर में लूथरन पल्ली के पादरी इसाक ने कहा कि वेस्ट बैंक वर्तमान में अपने “सबसे काले दौर” से गुजर रहा है।

उन्होंने बताया कि इस्राएली बस्तियाँ और सड़क अवरोध इस क्षेत्र को तेज़ी से "निवास के लिए अनुपयुक्त" बना रहे हैं, जिससे क्षेत्र एक-दूसरे से और आस-पास के गाँवों से अलग हो रहे हैं - वास्तव में, पश्चिमी तट को "खुली हवा में जेलों की एक श्रृंखला" में बदल रहे हैं।

माननीय इसाक ने कहा कि अकेले बेथलहम के आसपास, लगभग 80 सड़क अवरोध हैं, जिन्हें पार करने में अक्सर छह या सात घंटे लगते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक तबाही भी है। बेथलहम धार्मिक पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर था, जो अब लगभग बंद हो गया है, और परिणामस्वरूप चर्च अपना अधिकांश समय उन परिवारों की मदद करने में बिताते हैं जिनके पास जीवित रहने के लिए आय नहीं है।

माननीय इसहाक का अनुमान है कि बेथलहम के कम से कम 100 ईसाई परिवार - जो पहले से ही "जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे छोटे से समुदाय" हैं - युद्ध की शुरुआत से ही शहर छोड़ चुके हैं।

हालांकि, पादरी ने कहा कि शायद सबसे बड़ा खतरा जबरन विस्थापन की बढ़ती संख्या से है। वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविरों पर इस्राएली सैन्य छापों के कारण अब तक लगभग 45,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं, और इसहाक ने कहा कि उन्हें डर है कि यह तबाही फैल जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम देख रहे हैं कि गज़ा में क्या हो रहा है और हम पूछते हैं : क्या ये हमारे साथ भी होगा?”

पिछले शनिवार को, इस्राएल और हमास ने अपने छठे कैदी की अदला-बदली की, जिससे गाजा में नाजुक युद्धविराम की अवधि बढ़ गई।

जबकि वर्तमान में रिहा किए जा रहे इज़राइली बंधकों को 2023 में हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इस्राएल पर किए गए हमले के दौरान पकड़ा गया था, जिन फ़िलिस्तीनियों के बदले उन्हें छोड़ा जा रहा है, उनमें से कई बहुत लंबे समय से जेल में बंद हैं।

अदमीर कैदी सहायता और मानवाधिकार संघ की महानिदेशक सहर फ्रांसिस ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में बच्चों सहित “हजारों” फिलिस्तीनियों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है। इजरायल की जेलों में, उन्हें “धमकी और अपमान, यौन उत्पीड़न, मारपीट और भूख से मरने” और अन्य मानवाधिकारों के हनन का सामना करना पड़ सकता है। फ्रांसिस ने कहा कि फिलिस्तीनी बंदियों में खुजली बहुत आम है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी - परजीवी माइट्स के कारण होनेवाली एक प्रकार की संक्रामक त्वचा रोग है- जिसने पिछले 15 महीनों में इस्राएली जेलों में बंद कम से कम 60 कैदियों की जान ले ली है।

इसके अलावा, जबकि इस्राएल वर्तमान में प्रत्येक रिहा किए गए इस्राएली बंधक के लिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, वे नए सामूहिक गिरफ़्तारियाँ भी कर रहे हैं - जिसमें, फ्राँसिस ने कहा, पिछले आदान-प्रदान में रिहा किए गए कैदियों को फिर से गिरफ़्तार करना शामिल है।

फ्राँसिस के लिए, इसका मतलब है कि इस्राएली न्याय प्रणाली “न्याय को लागू करने के बारे में नहीं है”, बल्कि “फिलिस्तीनी समाज के उत्पीड़न और नियंत्रण के लिए एक उपकरण है।”

तीनों कार्यकर्ता कैरोस फिलिस्तीन द्वारा आयोजित इटली के एक सप्ताह के दौरे पर हैं, एक ऐसा दल जो ईसाई नेताओं के एक समूह द्वारा लिखे गए 2009 के कैरोस दस्तावेज़ से उभरा है।

कैरोस फिलिस्तीन के महासचिव रिफत कासिस ने बताया कि यह दस्तावेज "विश्वास और अहिंसक प्रतिरोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित" एक प्रयास है, जो फिलिस्तीनियों द्वारा सामना की जानेवाली रोजमर्रा की कठिनाइयों के बारे में बात करता है।

हालांकि, कासिस ने जोर देकर कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में स्थिति अकल्पनीय रूप से खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कारण से, कैरोस वर्तमान में 2009 की घोषणा के पूरक के लिए एक नए दस्तावेज पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि स्थिति और भी खराब होने का खतरा है, खासकर अगर गज़ा के लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना लागू हो जाती है। इस संबंध में, कैसिस ने येरूसालेम में प्राधिधर्माध्यक्ष और कलीसियाओं के प्रमुखों के एक हालिया बयान का अनुमोदन करते हुए उल्लेख किया, जिसमें योजनाओं की निंदा करते हुए इसे “मानव गरिमा के मूल में आघात करनेवाला अन्याय” बताया गया है।

गज़ा के 20 लाख निवासियों के जबरन विस्थापन से होनेवाली अराजकता को देखते हुए, कैसिस ने कहा कि यह प्रस्ताव न केवल जातीय सफाई, लेकिन “न केवल फिलिस्तीन में बल्कि पूरे क्षेत्र में निरंतर युद्ध का आह्वान” है।

अंत में, कैसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के केंद्रीय महत्व पर जोर दिया, जिसमें हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं।

कासिस ने बताया कि आईसीसी की स्थापना रोम में हुई थी, और यह निश्चित रूप से इटली और वाटिकन दोनों के लिए इसके निर्णयों के प्रवर्तन के बारे में “दोगुनी चिंता” का कारण है।

वाटिकन की अपनी यात्रा के दौरान, तीनों कार्यकर्ताओं को मूल रूप से पोप फ्रांसिस से मिलने का कार्यक्रम था - लेकिन, उनके वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के कारण, मुलाकात को स्थगित करना पड़ा।

तीनों ने जोर देकर कहा कि वे पोप के “स्वास्थ्य लाभ और स्वस्थ में सुधार” के लिए प्रार्थना कर रहे थे।

माननीय इसाक ने कहा, “फिलिस्तीन में पोप फ्राँसिस को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं।”

इसाक ने न केवल गज़ा के काथलिक पल्ली के साथ पोप की फोन पर बातचीत का उल्लेख किया, बल्कि 2014 में वेस्ट बैंक की उनकी यात्रा का भी जिक्र किया। फिलिस्तीनी पादरी ने कहा कि जिस क्षण पोप ने बेथलेहम को येरूसालेम से अलग करनेवाली दीवार के पास अपनी कार रोकी और एक छोटी प्रार्थना की, यह फिलिस्तीनियों के लिए एक "स्थायी स्मृति" बन गई।

इसाक ने कहा, "उस क्षण में, उन्होंने हमारे दिल की गहराई को छू लिया।" "हम अक्सर खुद से पूछते हैं - क्या बाकी दुनिया को परवाह है? क्या वे हमें बराबरी की दृष्टि से देखते हैं? लेकिन उस क्षण में, हमने मानवीय महसूस किया।"

