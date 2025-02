न्याय और शांति के समर्थक मिले रोम में

वाटिकन सिटी

रोम, शुक्रवार, 14 फरवरी 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम में 10 से 14 फरवरी तक, "समस्त सृष्टि के सामान्य हित के लिए प्रणालीगत परिवर्तन हेतु आशा के तीर्थयात्री" शीर्षक से, अंतर्राष्ट्रीय सुपीरियर्स जनरल संघ (यूआईएसजी) और सुपीरियर्स जनरल संघ (यूएसजी) के न्याय, शांति और सृष्टि की अखंडता नामक (जेपीआईसी) आयोग के धर्मसमाजियों, धर्मसंघियों एवं लोकधर्मियों का कार्य शिविर सम्पन्न हुआ।

आयोग के सह-कार्यकारी सचिव दिव्य धर्मसमाज के पुरोहित फादर रॉय थॉमस ने उक्त कार्य शिविर के उद्देश्य के बारे में कहा कि प्रति वर्ष आयोजित किये जाने वाले उक्त कार्य शिविर एक मुख्य उद्देश्य "विभिन्न धर्म समाजों एवं धर्मसंघों के नए प्रवर्तकों को प्रेरित करना, उनका परिचय पहले से मौजूद प्रवर्तकों के साथ कराना तथा उनके बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना है।"

इस चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न देशों से लगभग 100 धर्मसमाजियों, धर्मसंघियों एवं लोकधर्मी विश्वासियों ने व्यक्तिगत रूप से एवं वर्चुअल रूप से, अपनी सेवा से संबंधित मुद्दों की अपनी समझ को गहरा किया और अपने-अपने कार्य करने की पद्धति पर चर्चा की। साथ ही नागरिक समाज और वकालत संस्थाओं के विशेषज्ञों ने भी कार्यशिविर में शिरकत की।

वाटिकन न्यूज़ से बातचीत में फादर थॉमस ने कहा, "कई अन्य गैर सरकारी संगठन एवं कई अन्य नागरिक संगठन भी हैं जो उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि हम अपने दिलों और हाथों को खोलें, एक-दूसरे का हाथ थामें और आगे बढ़ें... क्योंकि यह नेटवर्किंग, वकालात और सहयोग का समय है, जिसकी आज हमें नितान्त आवश्यकता है।"

मिशनरी सिस्टर सर्वेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट की मिशन सचिव, भारत की सि. ग्रेटा फर्नांडीस, ने वाटिकन न्यूज़ से कहा कि मौजूदा कठिनाइयों के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि एकसाथ मिलकर काम करने से इन मुद्दों को हल करने के नए तरीके ढूँढ़े जा सकेंगे।

उन्होंने एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा: "मुझे लगता है कि इस समय एकता बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल काथलिक कलीसिया के लिए बल्कि सभी समुदायों एवं संगठनों के लिए। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सभी लोगों के लिए एक साथ खड़े होने और इस समय जो कुछ हो रहा है उससे न डरने का समय है। विशेष रूप से आप्रवासियों, शरणार्थियों और उन लोगों के प्रति एकात्मता दर्शाने का समय जिन्हें दूसरों की ज़रूरत है क्योंकि हम सभी एक मानवता का हिस्सा हैं।"

सि. ग्रेटा फर्नांडीस ने कहा, "जेपीआईसी के प्रवर्तकों रूप में हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रेरिताई पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान नकारात्मक घटनाओं से विचलित न होंवे तथा उन लोगों के साथ रहें एवं उनकी आशा बनें जो हाशिये पर रहने को मजबूर हैं।

