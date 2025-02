मानव तस्करी के खिलाफ़ युवा राजदूतों ने पवित्र द्वार पार किए

सिस्टर बेर्नाडेट एम. रीस, एफएसपी

रोम, गुरुवार 06 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : जुबली तीर्थयात्री ऑस्ट्रेलिया, कैमरून, जापान, अल्बानिया, रोमानिया, यूक्रेन, केन्या, मैक्सिको, उरुग्वे, पेरू से आते हैं... उनमें क्या समानता है? वे मानव तस्करी से लड़ने वाली धर्मबहनों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, तलिथा कुम के साथ युवा राजदूत के रूप में जुड़ गए हैं।

रोम में उनकी गतिविधियों का सप्ताह शनिवार, 1 फरवरी को एक अभिविन्यास के साथ शुरू हुआ। रविवार को, वे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्राँसिस के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के लिए शामिल हुए।

सोमवार को, ये युवा राजदूत आशा के तीर्थयात्री बन गए। सुबह-सुबह, वे संत पेत्रुस महागिरजाघर की ओर अपनी तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए वाया कॉन्चिलियाज़ियोने के अंतिम छोर में एकत्र हुए।

आशा के तीर्थयात्रियों का यह समूह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि डिजिटल रूप से भी चल रहा था। वॉकिंग इन डिग्निटी ऐप से लैस उनके प्रत्येक तीर्थयात्री के कदमों की गिनती की गई। पवित्र द्वार की दहलीज को पार करने वाले कदम मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहे हैं और दुनिया भर में विभिन्न तलिथा कुम पहलों को लाभान्वित करेंगे।

संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को पार करने के बाद, आशा के युवा राजदूत तीर्थयात्रियों ने संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ और संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ के पवित्र द्वार पार किए। उन्होंने गुरुवार को संत पॉल महागिरजाघऱ में पवित्र द्वार को पार किया।

तालिथा कुम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक, सिस्टर एबी एवेलिनो कहती हैं कि युवा राजदूत जुबली वर्ष और आशा की तीर्थयात्रा का लाभ उठा रहे हैं “ताकि कई लोगों को हमारे साथ गरिमा के साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा सके।”

यह आह्वान विशेष रूप से शनिवार, 8 फरवरी को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस की ओर ले जाने वाली गतिविधियों के एक सप्ताह के दौरान किया जाता है।

सिस्टर एबी बताती हैं कि वॉकिंग इन डिग्निटी ऐप का उपयोग करके, युवा राजदूत ऐप को बढ़ावा दे सकते हैं, मानव तस्करी के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ धर्मबहनों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में योगदान दे सकते हैं।

“हमारी धर्मबहनें जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं - तलिथा कुम के 6,000 सदस्य… जब हम सम्मानपूर्वक चलते हैं और लोगों के साथ चलते हैं, तब भी हम इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि कितने लोग अभी भी आधुनिक समय की गुलामी में जी रहे हैं – अनुमानतः 50 मिलियन लोग... जब हम साथ-साथ चलते हैं, तो हम सपने देख सकते हैं; हम मानव तस्करी को समाप्त करने की आशा कर सकते हैं।”

30 जनवरी, 2024 को, तलिथा कुम युवा राजदूतों ने वॉकिंग इन डिग्निटी ऐप (गरिमा के साथ चलना ऐप) लॉन्च किया। इसके ज़रिए, वे अपने साथियों को साथ-साथ चलते हुए तस्करी के शिकार लोगों की देखभाल करने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

जैसे-जैसे उनके कदमों की गिनती की जाती है और दान दिया जाता है, वे अंतर्निहित वस्तु को अनलॉक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि तलिथा कुम अपने मिशन को कैसे पूरा करता है। इसके अलावा, ऐप उपयोगकर्ताओं द्वारा दान किए गए कदमों का मिलान उन दाताओं से किया जाता है जो तलिथा कुम के मिशन का समर्थन करते हैं।

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ सुपीरियर्स जनरल की अध्यक्ष सिस्टर मेरी बैरन, जिन्होंने लगभग 16 साल पहले तलिथा कुम की स्थापना की थी, के अनुसार ‘वॉकिंग इन डिग्निटी ऐप’ "इस कपटी वास्तविकता के बारे में जानकारी को युवा पीढ़ियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है - जो कि तस्करी से प्रभावित होने वाली पीढ़ियों के लिए पहुँच के दृष्टिकोण से और साथ ही दुनिया भर में तस्करी को रोकने और वास्तव में खत्म करने के लिए अपनी सामाजिक चेतना और गतिविधियों के साथ उन्हीं पीढ़ियों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।" लॉन्च होने के बाद से, 95 देशों के उपयोगकर्ताओं ने लगभग 200,000,000 कदम दान किए हैं, जो 200,000 टोकन के बराबर हैं, और 52,120,000 किलोमीटर की दूरी तय की है।

तालिथा कुम से जुड़ी 9 परियोजनाएँ 150,000 टोकन के लक्षित लक्ष्य तक पहुँच गईं। ऐप को Google Play और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

