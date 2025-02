आईएफएफएशिया ने युवा प्रशिक्षण को मजबूत करने पर क्षेत्रीय वार्ता

मार्क सालू्डस-फिलीपींस–लिकास न्यूज

आईएफएफएशिया के निदेशक फ्लोरेंस एलेक्सियुस ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा, "आज हम एक साथ आए हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि एक समुदाय के रूप में जो एशिया में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, उनके साथ चलते हुए, जब वे जीवन, विश्वास और उद्देश्य की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।"

10 एशियाई देशों के विभिन्न कलीसियाई संस्थानों और नागरिक समाज समूहों के लगभग 57 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं, जो फिलीपींस के तागायते शहर में 9 से 11 फरवरी तक चलेगी।

एलेक्सियुस ने कहा कि विचार-विमर्श से यह पता लगाने की उम्मीद है कि “युवाओँ के सामान्य जीवन में उनके लिए एक साथ चलनेवाली कलीसिया कैसे बनें” और कैसे संस्थाएँ और संगठन “एशिया में स्थानीय कलीसिया और समुदायों के लिए वर्तमान पीढ़ी को सक्षम और संलग्न करने में सहायक हो सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “इस कार्यक्रम की योजना बनाते समय यही हमारा मार्गदर्शक उद्देश्य था। हम वास्तव में उम्मीद करते हैं कि यहाँ मौजूद हर कोई खुद को इस यात्रा में सहयोगी के रूप में देख सके।"

संवाद प्रक्रिया ‘सिनॉडालिटी के सिद्धांत’ (एक साथ चलने) के द्वारा निर्देशित है जो सुनने, आत्मपरख करने और सहभागिता पर जोर देता है।

आईएफएफएशिया युवा वयस्कों और आम लोगों के लिए एक शिष्यत्व और मिशन स्कूल है। जो काथलिक लोकधर्मी संघ फोंदासियो के भीतर मलेशिया और फिलीपींस के लोकधर्मियों द्वारा स्थापित है, यह युवाओं को सामाजिक और प्रेरितिक कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

आईएफएफए एशिया के अध्यक्ष, कैसरेस के महाधर्माध्यक्ष एंड्रयू अलारकोन ने कहा कि यह बैठक "धर्मसभा के इरादे को लागू करने के लिए पहले प्रयासों में से एक है - शायद आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन पहला कदम।"

महाधर्माध्यक्ष एंड्रयू ने कहा, "हम दस अलग-अलग देशों से यहाँ आए हैं, सभी युवा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यह छोटा सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि संत पापा ने हमें धर्मसभा की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहा है। और क्या यह सुंदर और आश्चर्यजनक नहीं है?"

संघर्ष-ग्रस्त देशों में युवाओं की स्थिति पर चर्चा के दौरान, महाधर्माध्यक्ष अलारकोन ने कहा कि भय की प्रचलित संस्कृति का मुकाबला “आशा, साहस और प्रेम” से किया जाना चाहिए।

बैठक में भाग लेनेवालों से अपेक्षा की जाती है कि वे युवा प्रशिक्षण की चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं की पहचान करें और एशिया में युवाओं को आकार देने में सहयोग और सहभागिता के लिए ठोस कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक अंतिम वक्तव्य का मसौदा तैयार करें।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here