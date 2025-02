मानव तस्करी : उम्मीद और चंगाई की आवाज और कहानियाँ

वाटिकन न्यूज

रोम, शनिवार, 8 फरवरी 2025 (रेई) : 6 फरवरी की दोपहर को 'आशा और चंगाई के लिए अपील' नामक कार्यक्रम के दौरान पृथ्वी से मानव तस्करी को मिटाने की कोशिश करने के लिए आवाजें, कहानियाँ और साक्ष्य साझा किए गए, जिसका आयोजन मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना और जागरूकता दिवस को बढ़ावा देनेवाले संगठनों द्वारा किया गया था। यह घटना दुनियाभर में लाखों लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है, और इसे 8 फरवरी को मनाया जाता है।

रोम में हॉली क्रॉस परमधर्पीठीय विश्वविद्यालय के जोवान्नी पाओलो द्वितीय सभागार में, मानव तस्करी के खिलाफ समर्पित जीवन के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क - तलिथा कुम की अंतरराष्ट्रीय समन्वयक सिस्टर एबी एवेलिनो ने बैठक की शुरुआत उन लोगों से लड़ने के लिए सहयोग के महत्व पर जोर देकर की जो दूसरों के जीवन का शोषण करते हैं, जिससे पीड़ा और मृत्यु होती है: "विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, संघों और धर्मसंघों के बीच नेटवर्किंग के बिना, हम अपना काम करने में असमर्थ होंगे। और साथ मिलकर, हमें बचे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, यह याद रखते हुए कि तीन में से एक पीड़ित नाबालिग है, जबकि इसमें शामिल महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है।"

वाटिकन के समग्र मानव विकास के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल माइकेल चरणी ने कहा, “मानव तस्करी मानव गरिमा को धूमिल करती है तथा पीड़ा और उत्पीड़न लाती है।”

अपने संदेश में कार्डिनल ने स्पष्ट किया कि जो लोग ऐसे हानिकारक अपराध करते हैं, वे ऐसे नेटवर्क के हिस्से हैं जो "अदृश्य हैं: उनसे लड़ने के लिए, हमें गुलामी के इन रूपों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए और पीड़ितों का पुनर्वास करने में मदद करना चाहिए। मैं वास्तव में उन सभी को दिल से आशीर्वाद देता हूँ जो इस मार्ग को अपनाते जो अच्छाई की ओर ले जाता है।"

फोज्जा में बकिता सामाजिक-शैक्षणिक केंद्र के कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया - जिसमें उन्होंने संत जोसेफिन बकिता के जीवन से एक दृश्य प्रस्तुत किया, जो सूडानी महिला थीं, जिन्हें अरब दास व्यापारियों द्वारा एक बच्चे के रूप में अपहरण कर लिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था - जो एक इतालवी नागरिक बन गईं।

रोम के जेन वेरदे और एंजेल्स गायक दल के मार्मिक गीत प्रस्तुति तथा दानियला क्रॉस के कथात्मक नृत्य और हिंसा से बचे पीड़ितों की गवाही के साथ यह कार्यक्रम अपने भावपूर्ण शिखर पर पहुँच गया।

केन्याई लड़की पॉलीन ने कहा, "चौदह साल पहले, मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था और मेरे पिता ने मुझे पीटा था।" "तालिथा कुम धर्मबहनों के समर्थन की बदौलत पांच साल पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ और अब, उनके साथ मिलकर, मैं उन अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करती हूं जिन्हें बचाए जाने की जरूरत है। इस एकात्मक नेटवर्क का हिस्सा होने का मतलब है वास्तव में स्वतंत्र होना।"

कोलंबियाई मूल की एक दूसरी लड़की ने दर्शकों के दिलों को छू लिया जब उसने स्वीकार किया, "मैं एक ऐसी पीड़िता हूँ जो व्याकुल महसूस करती, लेकिन हारी हुई नहीं। मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद, मुझे न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब मैंने पीड़ा के बावजूद अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लिया है।" उस क्षण से, उसने न केवल मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, बल्कि दुर्व्यवहार और हिंसा के सभी पीड़ितों का समर्थन करने का भी फैसला किया।

पुरस्कार विजेता अभिनेत्री व्हूपी गोल्डबर्ग, जो अब तालिथा कुम की आशा राजदूत हैं, का एक मार्मिक वीडियो संदेश भी साझा किया गया। इसमें, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे मानव तस्करी दुनियाभर में 30 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, जिनमें से 12 मिलियन बच्चे हैं। उन्होंने कहा, "यह अपमानजनक है। धर्मबहनें इन सबका विरोध करती हैं और शक्ति का एक असाधारण स्रोत हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here