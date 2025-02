बेथलेहम विश्वविद्यालय तनाव के बीच भी ‘शांतिपूर्ण और लचीला’ बना हुआ है

वाटिकन न्यूज

बेथलेहम, बुधवार 5 फरवरी 2025 : संत पापा पॉल छटवें ने 1964 में फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले पहले परमाध्यक्ष थे। उस समय फिलिस्तीन जॉर्डन साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में था। संत पापा ने आबादी की अनिश्चित जीवन स्थितियों को देखा और उनके पक्ष में दो परियोजनाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की।

पहली परियोजनाः मूक और बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल। इस योजना के तहत बेत जाला में 'एफ़ेत्ता' नाम का स्कूल बनाया गया और डोरोथी धर्मबहनों को सौंपा गया। दूसरी परियोजना एक नए, अच्छी तरह से तैयार फिलिस्तीनी नेतृत्व को शिक्षित करने के लिए एक काथलिक विश्वविद्यालय की स्थापना थी।

आठ साल बाद, 1967 के छह दिवसीय युद्ध के बाद पूरी तरह से बदले हुए संदर्भ में, संत पापा पॉल छटवें की इच्छा पूरी हुई: तत्कालीन प्रेरितिक प्रतिनिधि, महाधर्माध्यक्ष पियो लाघी ने परमधर्मपीठ की ओर से बेथलेहम में एक ख्रीस्तीय विश्वविद्यालय के निर्माण की पहल की, और इसे दे ला साल्ले धर्मबंधुओं को सौंप दिया, जो 1889 से पवित्र भूमि में रहते थे।

आज, बेथलेहम विश्वविद्यालय एक सुस्थापित संस्थान है जो पर्यटन, कला और अर्थशास्त्र से लेकर विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा और इंजीनियरिंग तक के विभिन्न विषयों में छात्रों को तैयार करता है।

फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे के साथ, विश्वविद्यालय को अनगिनत बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इजरायली सैनिकों ने इसे बारह बार बंद किया, लेकिन हर बार, शिक्षकों और छात्रों ने अपनी शिक्षा को बाधित न करने का दृढ़ संकल्प किया।

जब यह लगातार तीन वर्षों तक बंद रहा, तो निजी घरों या गिरजाघऱों में अस्थायी व्यवस्था में कक्षाएं और परीक्षाएँ जारी रहीं।

ब्रदर हर्नान संतोस गोंजालेज, एफएससी, जो वर्तमान में बेथलेहम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं, ओसेर्वातोरे रोमानो से विश्वविद्यालय की स्थिति और क्षेत्र में निरंतर तनाव के सामने इसके लचीलापन के बारे में बात की।

प्रश्न: ब्रदर हर्नान, बेथलेहम विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है?

ब्रदर हर्नानः हमारा विश्वविद्यालय वर्तमान में 3,300 से अधिक छात्रों का स्वागत करता है, जिन्हें 100 पूर्णकालिक प्रोफेसर और 112 अंशकालिक प्रोफेसर पढ़ाते हैं। एक आँकड़ा जिसे हम बहुत महत्व देते हैं वह यह है कि 78% छात्र और 38% महिलाएँ हैं।

हमारे आधे छात्र बेथलेहम से हैं, लेकिन 40% येरूसालेम से आते हैं, और 10% हेब्रोन और दक्षिणी वेस्ट बैंक के अन्य क्षेत्रों से आते हैं। हमारे लगभग 21% छात्र ख्रीस्तीय हैं (लगभग विशेष रूप से लैटिन काथलिक और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स) ऐसे देश में जहाँ ख्रीस्तीय आबादी का केवल 2% हिस्सा बनाते हैं। शेष 79% मुस्लिम हैं।

इस संबंध में, मैं दो बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला, छात्रों के बीच सामाजिक संपर्क पूरी तरह से धार्मिक संबद्धता से अप्रभावित हैं, और दूसरा, मुस्लिम छात्र उत्साहपूर्वक हमारे शैक्षिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जो शांति और अहिंसा में दृढ़ता से निहित है।

इन सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को एकजुट करने वाला सामान्य सूत्र अन्यायपूर्ण सैन्य कब्जे का विरोध करने की साझा इच्छा है; हम खुद को 'लचीलेपन का विश्वविद्यालय' के रूप में परिभाषित करने में संकोच नहीं करते। शांतिपूर्ण, लेकिन लचीला।

प्रश्न: 7 अक्टूबर, 2023 के बाद आपकी स्थिति में क्या बदलाव आया है?

ब्रदर हर्नानः कई मायनों में हालात और खराब हो गए हैं। सबसे पहले, आर्थिक स्थिति निराशाजनक है, जो छात्रों की ट्यूशन फीस का भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित करती है। आपको यह विचार करना चाहिए कि तीर्थयात्रियों की अनुपस्थिति के कारण पर्यटन के रुक जाने के साथ-साथ, जो बेथलहम के कई लोगों को रोजगार देता है, दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, कृषि और पत्थर और संगमरमर की खदानों में भी काम करने वाले लोगों को भी काम रोकना पड़ा। यह फिलिस्तीनी श्रमिकों के लिए अलगाव की दीवार के माध्यम से लगभग 200,000 पारगमन परमिट के आधिकारिक निरस्तीकरण का परिणाम है।

हम अपने सबसे ज़रूरतमंद छात्रों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी का समर्थन नहीं कर सकते। कुछ ने खाने और पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने घर का सामान बेच दिया है। हम दान के माध्यम से और पूर्वी कलीसियाओं के लिए परमधर्मपीठीय विभाग के समर्थन से खुद को बनाए रखना चाहते हैं।

बेथलहम के बाहर से आने वाले हमारे आधे छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय तक पहुँचने के लिए चौकियों से गुजरना मुश्किल हो गया है। 7 अक्टूबर से बेथलेहम के चारों ओर पहले से मौजूद जांच चौकियों के अतिरिक्त 97 नई नाकेबंदी की गई है।

प्रश्न: इन सबके बावजूद, क्या आप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के और विकास की योजना बना रहे हैं?

ब्रदर हर्नानः हां, मैंने हाल ही में एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है जिसमें अतिरिक्त 800 छात्रों के नामांकन की परिकल्पना की गई है। हमारे लक्ष्यों में सबसे ऊपर युवाओं, विशेष रूप से ख्रीस्तियों को बाहर जाने से रोकना है, क्योंकि वे बेथलेहम में एक महत्वपूर्ण पलायन का अनुभव कर रहे हैं।

विदेश के बजाय यहां उन्हें उचित शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रवासन के लिए एक निर्णायक मारक है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए, हमें पश्चिम के ख्रीस्तीय समुदायों की मदद की भी आवश्यकता है।

