कलाकारों की जयंती, संत पेत्रुस महागिरजाघर में सुहानी रात

वाटिकन, सोमवार 17 फरवरी 2025 : वाटिकन महागिरजाघऱ की पहले से ही प्रचुर सुंदरता को, अतिशयोक्ति के जोखिम के बिना, कुशलतापूर्वक उजागर करना आसान नहीं था। दूसरी ओर, संस्कृति और शिक्षा के लिए गठित विभाग ने बुद्धिमानी से एक कलात्मक और आध्यात्मिक यात्रा की चुनौती को स्वीकार किया और रविवार 16 फरवरी की शाम को कलाकारों और संस्कृति की दुनिया के लोगों को शुद्ध चिंतन के पवित्र स्थान पर ले गया।

कलाकारों की जिम्मेदारी सुंदरता को चमकाना है। संत पापा ने यह बात रविवार सुबह कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डी मेंडोंका द्वारा दिए गए जयंती मिस्सा के प्रवचन में लिखी थी और निर्देशक एंड्रिया क्योदी भी इस बात से आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने थिएटर से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस अवसर के लिए ख्रीस्तीय धर्म के इस मंदिर का चुनाव किया। संत पेत्रुस महागिरजाघर की ओर जाने वाला रास्ता संत पेत्रुस की घंटी की छोटी-छोटी कंपनों से आकर्षित होता है, जिसे अमेरिकी कलाकार बिल फोंटाना ने रोक लिया है, और सामने के आंगन में राजदूत वट्टानी ने जिसे "एक महान ध्वनि मूर्तिकला की मूक प्रतिध्वनि" के रूप में परिभाषित किया है। आप अंधेरे में प्रवेश करते हैं। प्रकाश की एकमात्र किरण माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पिएता मूर्ति पर है: माता मरिया की गोद में येसु का मृत शरीर है।

क्योदी स्पष्ट करते हैं, " माता मरिया ही हमें बताती हैं कि मार्ग क्या है, वह मार्ग भी पीड़ा से बना है।" फिर वहाँ बर्निनी द्वारा निमिर्त सर्वशक्तिमान की महिमा है, जिसमें पवित्र आत्मा नैव के मध्य में खड़ा है: यह आपको आशा की वर्षा में ऊपर देखने के लिए मजबूर करती है। लेकिन यह एक धीमी गति से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, जो प्रगतिशील और सुनियोजित चमत्कारों से बनी है: प्रकाश के छोटे-छोटे चिह्न पार्श्व मूर्तियों को प्रकाशित करते हैं, जो बहुमूल्य परदों के बगल में स्थित हैं।

यहां जैकोपो डि तोन्नो द्वारा सेलो पर प्रस्तुत बाख का संगीत बहुत ही मधुर चुंबकत्व सा सम्मोहित किया। एक अंतरंग संगीत कार्यक्रम, जिसमें लोग यंत्र से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर स्रोत के आमने-सामने खड़े हुए। प्रत्येक छोटे नोट को वातावरण में फिट करने का प्रयास किया गया, जो दृश्य सौंदर्य और निष्पादन के बीच एक आदर्श मेल था। अंत में संगीतकार ने कहा, "यह एक अकल्पनीय और अविस्मरणीय अनुभव है। मेरा मानना ​​है कि सुंदरता वास्तव में हमें बचा सकती है, यह शांतिपूर्ण जीवन का इंजन है।"

लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग स्पष्ट रूप से भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। बाहर निकलते समय आपको बपतिस्मा का फव्वारा मिलता है, वह जल जो हमें पुनर्जन्म देता है। और अंततः, रोम का, रोजमर्रा की जिंदगी का दरवाजा खुल गया। निर्देशक का कहना है, "शायद यही रास्ता संत पापा द्वारा भी सुझाया गया है, जब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कला को हमें सौंदर्य की पुनः खोज में मदद करनी चाहिए तथा किसी तरह से ऐसे कठिन ऐतिहासिक क्षण में सांत्वना देनी चाहिए।" उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि कला को साहस और समझौते की आवश्यकता है: "हम ऐसे युग में हैं जिसमें कई कलाकार बहुत आत्म-संदर्भित हैं, इसके बजाय कलाकार को बताने में सक्षम होना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पेशे में हमें आशा का अवसर बनना चाहिए। वे याद करते हुए कहते हैं, “मैं पिएरा डेल्ली एस्पोस्टी के बहुत करीब था जिन्होंने कहा था कि अभिनेता का कार्य निश्चित रूप से सांत्वना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम ईश्वर, कलीसिया के साथ अपने रिश्ते में संघर्ष करें, लेकिन यह सुंदरता हमें किसी महान चीज़ के बारे में बताती है।"

