कार्डिनल बो ने म्यांमार में मारे गए फादर डोनाल्ड के लिए प्रार्थना की व हिंसा समाप्त करने की अपील की

वाटिकन न्यूज

यांगून, सोमवार 17 फरवरी 2025 : म्यांमार काथालिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने मांडले महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन को भेजे अपने शोक संदेश में लिखा, “हमें खबर मिली कि मांडले काथलिक महाधर्मप्रांत के पुरोहित, फादर डोनाल्ड मार्टिन ये नैंग विन की शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 की शाम को हथियारबंद लोगों के एक समूह ने बेरहमी से हत्या कर दी। हम इस खबर से बहुत स्तब्ध और दुखी हैं।”

पूरे म्यांमार की काथलिक कलीसिया मांडले महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष मार्को टिन विन, पुरोहितों धर्मबहनों, लोकधर्मियों और फादर डोनाल्ड मार्टिन ये नैंग विन के माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ मिलकर फादर डोनाल्ड मार्टिन की हत्या पर शोक व्यक्त करता है। ईश्वर पिता, सभी जीवन के स्वामी, आपके और हमारे शोकग्रस्त दिलों को सांत्वना दें।

फादर डोनाल्ड मार्टिन ये नैंग विन के साथ-साथ अनगिनत निर्दोष लोगों का खून और बलिदान पूरे देश में हो रही हिंसा को समाप्त करने के लिए एक आहुति के रूप में काम करे। हमारे सामने आए इन दिल दहला देने वाले अनुभवों से सीखते हुए, हमारे बीच भाईचारे की भावना जागृत हो और हम हिंसा को समाप्त करने की अपील करते हैं।

फादर डोनाल्ड मार्टिन ये नैंग विन के खिलाफ़ जो गलत काम किया गया है, उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए, हम ज़िम्मेदार लोगों से उचित कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ फिर न हों।

पिता ईश्वर से फादर डोनाल्ड मार्टिन ये नैंग विन की आत्मा को शांति की कामना करते हुए कार्डिनल चार्ल्स बो ने अपना संदेश समाप्त किया।

