सीसीबीआई ने अपने नये कार्यकारिणी समिति का चुनाव किया

डॉ. स्टीफन अलाथारा - सीसीबीआई

भुवनेश्वर, 3 फरवरी, 2025 (वाटिकन न्यूज) : कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ भारत के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गये, जबकि बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो उपाध्यक्ष और रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ​​महासचिव के पद पर चुने गये हैं। चुनाव भुवनेश्वर के एक्सआईएम विश्वविद्यालय में सीसीबीआई की 36वीं आम सभा के दौरान संपन्न हुआ।

कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ (72) को पहली बार 2019 में चेन्नई में आयोजित 31वीं आम सभा में अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें 2023 में बैंगलोर में 34वीं आम सभा में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। भारत में अपने नेतृत्व के अलावा, वे एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संध (एफएबीसी) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, यह पद उन्होंने जनवरी 2025 में ग्रहण किया। वे सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग और धर्माध्यक्षों की धर्मसभा सचिवालय के सदस्य भी हैं।

कार्डिनल फिलिप नेरी का जन्म 20 जनवरी, 1953 को गोवा के एल्डोना में हुआ। उन्हें 25 जनवरी, 1994 को वानारियोना के नामधारी धर्माध्यक्ष और गोवा और दामाओ का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक दशक बाद, 16 जनवरी, 2004 को, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें गोवा और दामाओ का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में 27 अगस्त, 2022 को संत पापा फ्राँसिस द्वारा सांता मारिया इन वाया की उपाधि के साथ कार्डिनल बनाया गया। कार्डिनल फेराओ सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग और धर्मसभा सचिवालय के सदस्य भी हैं।

महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो (70) का जन्म 26 मई, 1954 को हुआ था और उन्हें 8 दिसंबर, 1978 को कारवार धर्मप्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया था। उन्होंने रोम के पोंटिफिकल उर्बान विश्वविद्यालय से कैनन लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें 2 फरवरी, 2006 को बेलगाम का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और 30 मार्च, 2006 को उनका अभिषेक किया गया। बाद में उन्हें 19 मार्च, 2018 को बैंगलोर का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 31 मई, 2018 को पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्रीय धर्माध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष और सीसीबीआई आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा देते हैं।

महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ​​(70) का जन्म 30 जनवरी, 1955 को पश्चिम बंगाल के कालचीनी में जलपाईगुड़ी धर्मप्रांत में हुआ था। 30 अप्रैल, 1984 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया, उनके पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री, अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री, पुणे के ज्ञानदीप विद्यापीठ से दर्शनशास्त्र में लाइसेंस और रोम के पोंटिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री है। उन्हें 7 अप्रैल, 2015 को बागडोगरा का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया और 14 जून, 2015 को उनका अभिषेक किया गया। महाधर्माध्यक्ष आइंद ​​सीसीबीआई के धर्मशास्त्र और सिद्धांत आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 30 दिसंबर, 2023 को उन्हें रांची का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया।

