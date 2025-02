भारत के धर्माध्यक्षों ने पोप फ्राँसिस के स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज

भारत, शनिवार, 22 फरवरी 2025 (रेई) : पोप फ्राँसिस को ब्रोंकाइटिस की शिकायत के बाद शुक्रवार 14 फरवरी को रोम के अगोस्तीनो जेमेली अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में उन्हें डबल निमोनिया होने का पता चला और उनकी औषधीय चिकित्सा में बदलाव किया गया।

पिछली शाम को रोम के जेमेली अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोप की देखभाल करनेवाले डॉक्टरों ने बतलाया कि "उन पर उपचार का असर हो रहा है" लेकिन "वे खतरे से बाहर नहीं हैं।"

भारतीय काथलकि धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष एवं गोवा तथा दमन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलीप नेरी फेराओ ने 21 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पोप फ्राँसिस के शीघ्र स्वास्थ्यलाभ हेतु प्रार्थना करने का आह्वान किया है।

उन्होंने देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों, प्रचारकों और लैटिन काथलिक कलीसिया के सभी विश्वासियों को सम्बोधित एक पत्र में कहा, “गहरी चिंता और अत्यावश्यकता की भावना के साथ, मैं पूरे भारत के सभी विश्वासियों को हमारे प्रिय संत पापा फ्राँसिस के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ।”

उन्होंने कहा, “ख्रीस्त के प्रतिनिधि, काथलिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में, संत पापा पर विश्वव्यापी कलीसिया की अगुआई अटूट समर्पण और प्रेम के साथ करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।”

कार्डिनल फेराओ ने कहा, “इस समय, जब वे गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आइए हम, विश्वास में एक परिवार के रूप में, ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए प्रभु की ओर मुड़ें, अपने प्रिय पोप को हमारे दिव्य चिकित्सक की उपचारात्मक कृपा पर सौंपें। ईश्वर अपनी असीम दया से उन्हें शक्ति प्रदान करें, उन्हें पूर्ण स्वास्थ्यलाभ प्रदान करें और कलीसिया तथा दुनिया की भलाई के लिए उनके पवित्र मिशन को आशीर्वाद दें।”

भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष सभी धर्मप्रांतों, पल्लियों, धर्मसंघी समुदायों और ख्रीस्तीय परिवारों से आग्रह करते हैं कि संत पिता के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्यलाभ के लिए विशेष प्रार्थनाएँ, पवित्र मिस्सा, पवित्र संस्कार की आराधना और पवित्र रोजरी माला विन्ती अर्पित की जाएँ।

वे अपील करते हुए कहते हैं, विशेषकर, मैं सभी पल्लियों से आग्रह करता हूँ कि रविवार के यूखरिस्त समारोह के दौरान हमारे प्रिय पोप के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल की जाए। “आइए, हम हमारी धन्य माता – अच्छे स्वास्थ्य की माता मरियम, सेत जोसेफ और सभी संतों से प्रार्थना करें, ताकि संत पापा जल्द सुस्वास्थ्य हो सकें और अपने प्रेरितिक मिशन को नए जोश के साथ जारी रख सकें।”

सीसीबीआई के अध्यक्ष प्रार्थना करते हैं कि “हमारी प्रार्थनाएँ ईश्वर के सिंहासन के सामने धूप की तरह उठें और विश्वास एवं प्रेम में हमारी एकता हमारे मुख्य चरवाहे के लिए आध्यात्मिक शक्ति और सांत्वना का स्रोत बने।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here