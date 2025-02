कोंगो में बढ़ते संघर्ष के बीच अफ्रीकी धर्माध्यक्षों की प्रार्थना की अपील

वाटिकन न्यूज

कोंगो गणराज्य में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता के बीच अफ्रीकी धर्माध्यक्षों ने महादेश के सभी ख्रीस्तीयों और भली इच्छा रखनेवालों से अपील की है कि वे शांति के लिए प्रार्थना और उपवास में शामिल हों। यह अपील ऐसे समय में की गई जब रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही पूर्वी कांगो के दूसरे सबसे बड़े शहर बुकावु में घुस गए हैं।

घाना के अकरा में अपनी पहली वार्षिक आम सभा के बाद अफ्रीका और मेडागास्कर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों की संगोष्ठी की स्थायी समिति द्वारा दिए गए एक बयान में, धर्माध्यक्ष अफ्रीका के समृद्ध संसाधनों के कारण हो रहे रक्तपात की निंदा करते हैं। वे संघर्ष से प्रभावित लोगों में आशा जगाने में विश्वास और एकजुटता की शक्ति पर जोर देते हैं।

धर्माध्यक्षों ने शुक्रवार 14 को जारी एक बयान में कहा, "हम जानते हैं कि अफ्रीका के समृद्ध खनिज भंडार, जो वास्तव में समृद्धि के संभावित स्रोत हैं, लेकिन इसके बजाय संघर्ष के मूल कारण बने हुए हैं। इन संसाधनों को नियंत्रित करने और उन्हें अपने अधिकार में लेने की इच्छा शक्तिशाली देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों को कुछ अफ्रीकी देशों जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सूडान आदि में सशस्त्र गुटों को वित्तपोषित करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हिंसा, विस्थापन और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है।"

कार्डिनल अम्बोंगो ने धर्माध्यक्षों की ओर से कहा, प्रार्थना का आह्वान हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन, एकता और शक्ति की आवश्यकता की याद दिलाता है। "हम सभी विश्वासियों से प्रार्थना के लिए समय निकालने का आग्रह करते हैं, कि हम प्रभु से युद्ध को समाप्त करने, पीड़ितों को सांत्वना देने और हमारे नेताओं को न्याय और मेलमिलाप की ओर मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना करें।" वे अफ्रीका के प्रत्येक धर्मप्रांत, पल्ली और धर्मसमुदाय को 3 से 5 मार्च, 2025 तक अपने स्थानीय रीति-रिवाजों और सुविधाओं के अनुसार प्रार्थना और उपवास में एकजुट होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

धर्माध्यक्ष अफीकी महादेश के विभिन्न भागों में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और वे पीड़ितों को याद दिलाते हैं कि उनकी पीड़ा देख रहे हैं, उनकी आवाज मायने रखती है, और उम्मीद नहीं खोई है। सबसे बुरे समय में भी, करुणा, प्रार्थना, उपवास और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कार्य पलटाव के प्रकाशस्तंभ के रूप में काम करते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शांति और सम्मान के संघर्ष में कोई भी अकेला नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम उस अपार पीड़ा को स्वीकार करते हैं जो हमारे कई भाई-बहन हमारे महाद्वीप के विभिन्न भागों में संघर्ष, हिंसा, नरसंहार और अस्थिरता के कारण झेल रहे हैं। शोक संतप्त और पीड़ित सभी लोगों से हम कहते हैं: "आपको भुलाया नहीं गया है"। कलीसिया ने आपको नहीं छोड़ा है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और न्याय, शांति और मेल-मिलाप का आह्वान करना जारी रखते हैं।"

अफ्रीका के संसाधनों के लिए संघर्ष करनेवालों को संबोधित करते हुए, कलीसिया के नेता जनवरी 2023 में किंशासा में अपने भाषण में पोप फ्राँसिस के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि "कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से हाथ हटाओ! अफ्रीका से हाथ हटाओ! अफ्रीका का गला घोंटना बंद करो, यह कोई खदान नहीं है जिसे छीना जाए या कोई इलाका नहीं है जिसे लूटा जाए।"

इस जयंती वर्ष के दौरान आशा के तीर्थयात्रियों के रूप में प्रेरितिक यात्रा ईश्वर के लोगों को उनके वादों पर भरोसा करने और दूसरों के लिए प्रकाश बनने का आह्वान है। यह धर्मसभा की भावना में एक साथ चलने का समय है, थके हुए लोगों का बोझ उठाना, टूटे हुए लोगों का उत्थान करना, और यह विश्वास करना कि परीक्षणों के बीच, ईश्वर की कृपा चमकती रहती है और हमें नवीनीकरण और एकता की ओर ले जाती है।

धर्माध्यक्ष शांति के साधन बनने और ईश्वर के लोगों के लिए “विभाजन के बजाय संवाद, घृणा के बजाय प्रेम और निराशा के बजाय आशा” चुनने पर जोर देते हैं।

अपने बयान में वे कहते हैं “कोई भी अकेला नहीं रह सकता; हम मसीह में एक शरीर हैं। अफ्रीका में कलीसिया के चरवाहों के रूप में, हम साम्य की संरचनाओं को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कलीसिया हमारे समाज में सच्चाई, न्याय और आशा की आवाज बनी रहे।”

