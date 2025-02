मानव तस्करी की वास्तविकता के प्रति हमारी आंखें खोलने का आह्वान

वाटिकन न्यूज

एक महिला ने अपने दर्द और पीड़ा की कहानी को सशक्तिकरण और संवाद की कहानी में बदल दिया है। बचपन में यौन और घरेलू हिंसा से बचने के बाद, पॉलीन अकिनी जुमा ने रीबर्थ ऑफ ए क्वीन की स्थापना की, जो यौन और लिंग आधारित हिंसा एवं मानव तस्करी से बचनेवालों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक संगठन है।

संगठन के पास सुरक्षित आवास, प्रमाणिक आवाज उठाना और एलिमिशा प्रोजेक्ट सहित कई कार्यक्रम हैं। सुरक्षित आवास एक आश्रय स्थल है जहाँ पीड़ित और शरणार्थी जो तस्करी के शिकार हुए हैं या जिन्होंने हिंसा का सामना किया है, वे कुछ समय और लम्बे समय दोनों तरह से रह सकते हैं। ‘प्रमाणिक आवाज उठाना’ किशोरों और युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। रीबर्थ ऑफ ए क्वीन (एक रानी का पुनर्जन्म) अपने एलिमिशा प्रोजेक्ट के माध्यम से कमजोर समूहों को औपचारिक और अनौपचारिक समग्र शिक्षा भी प्रदान करता है।

2020 में बनाया गया, रीबर्थ ऑफ ए क्वीन की स्थापना "बचे हुए लोगों के लिए एक सहायता प्रणाली" के रूप में की गई थी। वाटिकन न्यूज़ के पत्रकार स्टेफ़ानो लेस्ज़िंस्की के साथ एक साक्षात्कार में, पॉलीन अकिनी जुमा बताती हैं कि कैसे अक्सर ध्यान "अपराधियों पर" होता है। इस प्रकार, संगठन कहानी को बदलने, बचे हुए लोगों और पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करने और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, जैसा कि जुमा ने बताया, दुनिया भर में कुछ जगहों पर मानव तस्करी को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। परिणामतः, "अधिकांश पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता।" अगर लोगों को नहीं पता कि यह क्या है, तो प्रतिक्रिया अक्सर हमलों के रूप में सामने आती है। जुमा बताते हैं, "पिछले साल, 2024 में, अपराधियों ने हम पर तीन बार हमला किया," "आश्रय में रहनेवाली लड़कियाँ और युवतियाँ खतरे में थीं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा।"

2020 में, एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ने केन्या में यौन तस्करी के 35,000 से 40,000 पीड़ितों की रिपोर्ट की, जुमा वहीं से आती हैं। वे देश में तस्करी के संदर्भ को जटिल बताती है क्योंकि बचे हुए लोगों और पीड़ितों के लिए एकमात्र आश्रय निजी है। जुमा कहती हैं, "हमारे पास देश में सरकार द्वारा वित्तपोषित आश्रय नहीं है, और कभी-कभी हमारे पास बहुत सीमित जगह होती है।"

वर्तमान में, रीबर्थ ऑफ़ ए क्वीन आश्रय में 38 लोगों को रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि पूरा घर भरा हुआ है। इतने सीमित संसाधनों के परिणामस्वरूप, "पीड़ित या बचे हुए लोग बस उसी जगह पर रहते हैं जहाँ वे हैं।"

जुमा को अपने काम में एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है मानव तस्करी के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में कठिनाई। "लोग अभी भी मानते हैं कि यह नहीं हो रहा है," वह बताती हैं। चुनौती यह है कि "कोई भी वास्तव में पीड़ितों की आवाज़ पर विश्वास नहीं करता है।"

जब मानव तस्करी के मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, देश अलग-अलग हो सकते हैं और अक्सर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। गरीबी को अक्सर मूल समस्या के रूप में इंगित किया जाता है। फिर भी, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एक और कारक बताता है, वह यह है कि "संभावित पीड़ितों की प्रवास करने की इच्छा का शोषण किया जाता है।"

जुमा कहती हैं, "गरीबी ही है जो हमें अपने देश से दूर दूसरे देशों में जाकर अवसर तलाशने के लिए मजबूर करती है।" वह इस बात पर जोर देती हैं कि हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि वे इंसान हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। और इंसान होने के नाते, वे सम्मान के हकदार हैं।

जुमा का मानना ​​है कि अगर हर कोई मानवीय गरिमा को केंद्र में रखता है और अगर पीड़ितों और बचे लोगों को “उनके लिए सुरक्षित कार्यक्रम बनाने” में शामिल किया जाता है, तो हम सभी लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।

लेकिन वे इस बात पर ज़ोर देती हैं कि मानव तस्करी का अंत और एक बेहतर दुनिया का निर्माण तभी हो सकता है जब हम शब्दों से आगे बढ़कर कार्रवाई करना शुरू करें। “हमारे पास समय है। हमारे पास ऐसा करने की ताकत है। और उस कार्रवाई का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो दुनिया के लिए शक्तिशाली हो।”

