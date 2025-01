निकारागुआ के मटागाल्पा धर्मप्रांत में सेमिनरी पर कब्जा

वाटिकन न्यूज

निकारागुआ में काथलिक कलीसिया को एक नया बड़ा झटका लगा है। 20 जनवरी की दोपहर को पुलिस अधिकारियों और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अधिकारियों ने मध्य अमेरिकी देश के उत्तरी भाग में स्थित मटागाल्पा धर्मप्रांत में संत अलोइसियुस गोंजागा मेजर सेमिनरी के दर्शनशास्त्र विभाग पर छापा मारा। जिसके बाद कम से कम 30 सेमिनरी छात्रों को हटा लिया गया। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कोई गिरफ़्तारी हुई या नहीं।

एक हफ्ते से भी कम समय पहले, राष्ट्रपति डानियल ऑर्तेगा की सरकार ने "ला कार्तुजा" प्रेरितिक केंद्र को जब्त करने का आदेश दिया था, जिसका स्वामित्व भी मटागाल्पा धर्मप्रांत के पास है। उस घटना में, जैसा कि कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, अर्धसैनिक बलों ने छापा मारा था और आध्यात्मिक साधना में भाग लेनेवाले दर्जनों श्रद्धालुओं को जबरन हटा दिया था।

