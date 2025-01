पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा हेतु ख्रीस्तीयों से प्राधिधर्माध्यक्ष

वाटिकन न्यूज

पवित्र भूमि, मंगलवार, 21 जनवरी 2025 (रेई) : येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा, “यह युद्धविराम पवित्र भूमि के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।”

उन्होंने येरूसालेम में पवित्र कब्र को समर्पित गिरजाघर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश में यह आकलन पेश किया।

प्राधिधर्माध्यक्ष के साथ पवित्र भूमि के संरक्षक फादर फ्रंचेस्को पैटॉन ने भी ख्रीस्तीयों को भविष्य में पवित्र भूमि की तीर्थयात्रा करने का निमंत्रण दिया।

कार्डिनल पीत्साबाला ने कहा, “विगत वर्ष कठिनाई भरा साल रहा। "इस वर्ष, मैं विश्वव्यापी कलीसिया के प्रति, उनके समर्थन के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए, या पवित्र भूमि के लिए व्यक्त की गई एकता एवं एकजुटता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।"

यह कहते हुए कि येरूसालेम सुरक्षित है उन्होंने विश्वभर के ख्रीस्तीयों से आग्रह किया कि वे पवित्र भूमि के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें, खासकर इस्राएल और हमास के बीच युद्धविराम के बाद, जो रविवार को प्रभावी हुआ।

उन्होंने कहा, "आशा का स्रोत और उद्गम यहीं पवित्र कब्र में, पुनर्जीवित प्रभु येसु के साथ है।" "इसलिए, यहाँ आने के लिए साहस जुटाने का समय आ गया है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।"

एक वीडियो में फादर पैटन ने प्राधिधर्माध्यक्ष पित्साबाला से सहमति जताते हुए उस भूमि की तीर्थयात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला जहाँ येसु का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए।

पवित्र कब्र के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि ख्रीस्तीय "आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पवित्र भूमि पर तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, तो हमारा छोटा ख्रीस्तीय समुदाय महसूस करता है कि हम एक महान काथलिक कलीसिया और दुनिया भर में रहनेवाले ख्रीस्तीयों के वृहद परिवार के हिस्से हैं।" फादर पैटन ने कहा, निकाला, "कृपया, नहीं डरें।" "नहीं घबरायें। आप सभी का स्वागत है!"

