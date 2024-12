यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सीरिया में शांतिपूर्ण परिवर्तन की हिमायत करते हैं

वाटिकन न्यूज

लतिना, बुधवार 11 दिसंबर 2024 : सीरिया अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहा है, ऐसे में यूरोपीय धर्माध्यक्षों ने "सत्ता के व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण" की उम्मीद जताई है।

उन्होंने देश के नए अधिकारियों से आग्रह किया कि वे "सांप्रदायिकता और उग्रवाद को खारिज करें और मध्य पूर्वी राष्ट्र को समृद्ध बनाने वाले कई जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के योगदान और विशिष्ट पहचान को अपनाएं।"

यूरोपीय संघ के बिशप सम्मेलन आयोग (सीओएमईसीई) द्वारा बुधवार, 11 दिसंबर को जारी एक बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सीरिया में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जहां विद्रोही बलों ने राजधानी और अन्य रणनीतिक शहरों पर नियंत्रण कर लिया है और असद शासन को बाहर कर दिया है।

हयात ताहिर-अल-शाम (एचटीएस) इस्लामी आतंकवादी समूह और उसके सहयोगियों के अभियान के बाद बशर अल-असद की सरकार के पतन के तीन दिन बाद, यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने सीरिया के नए अधिकारियों से "अल्पसंख्यकों से संबंधित धार्मिक मंदिरों और पूजा स्थलों की रक्षा करने, मानवीय सहायता तक पहुंच का प्रावधान करने और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की उनके घरों में सुरक्षित वापसी" करने का आह्वान किया।

बशर अल-असद के शासन के पतन से पहले, 7 दिसंबर 2024 को लिखे एक पत्र में, सीओएमईसीई के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मारियानो क्रोशियाटा ने अलेप्पो के मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष जोसेफ टोबजी और अलेप्पो में ख्रीस्तीय कलीसियाओं के सभी अन्य बिशपों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।

धर्माध्यक्ष क्रोशियाटा ने अपनी निकटता का आश्वासन देते हुए लिखा, "अलेप्पो और सीरिया के अन्य हिस्सों में आप और आपके विश्वासीगण जो अपार पीड़ा और अनिश्चितता झेल रहे हैं, उसके प्रति एकजुटता, करुणा और गहरी चिंता से दिल भरा है।"

उन्होंने सीरियाई लोगों की आवश्यकताओं की वकालत करने के लिए सीओएमईसीई की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, तथा जागरूकता बढ़ाने और घरों के पुनर्निर्माण, आजीविका बहाल करने और चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने में सहायता के लिए संसाधन जुटाने के लिए धर्माध्यक्षों के समर्पण की पुष्टि की।

