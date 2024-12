प्राधिधर्माध्यक्ष पिज़्ज़ाबाल्ला ने गाजा के ख्रीस्तियों से मुलाकात की

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 23 दिसंबर 2024 : येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबाल्ला ने रविवार को गाजा में होली फैमिली पल्ली का दौरा करते हुए कहा, "पूरी दुनिया आपके साथ है।" उन्होंने गाजा पट्टी में छोटे ख्रीस्तीय समुदाय से मुलाकात किया, जिन्होंने 14 महीने से अधिक समय से पल्ली परिसर में शरण ली हुई है। यह भोर की पहली किरण थी जब प्राधिधर्माध्यक्ष ने इजरायली सैनिकों की सुरक्षा में एरेट्ज़ क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में प्रवेश किया।

इस यात्रा का ख्रीस्तियों को बेसब्री से इंतजार था, जो कम से कम एक दिन के लिए शांति और खुशी के माहौल में अपने प्राधिधर्माध्यक्ष के साथ क्रिसमस मनाने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहे थे। , पिछले 16 मई को उनकी यात्रा के बाद, यह दूसरी बार है जब कार्डिनल पिज्ज़ाबाल्ला गाजा में प्रवेश करने और पल्ली पुरोहित फादर गाब्रियल रोमानेली के नेतृत्व में पल्ली का दौरा करने में कामयाब रहे हैं। मार्ग पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यात्रा की खबर समुदाय में पहुंचने के बाद ही दी गई।

इसके बाद कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने क्रिसमस की खुशी के पूर्वानुभव में सफ़ेद वस्त्रों के साथ मनाए जाने वाले पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता की। मिस्सा के दौरान उन्होंने कई युवाओं को दृढ़ीकरण का संस्कार भी प्रदान किया।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला ने ख्रीस्तीय समुदाय की दृढ़ता की सराहना की: "आप हमारी कलीसिया की रोशनी हैं और क्रिसमस वास्तव में प्रकाश का पर्व है," वह प्रकाश जो येसु है, और "येसु जो कभी नहीं भूलते, वे भी आपके साथ हैं।" कार्डिनल ने आगे कहा, "हमें आप पर गर्व है," "किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वही बने रहे जो आप हैं: येसु के साथ ख्रीस्तीय"। और फिर, "जिस तरह दुनिया के सभी लोग, न केवल ख्रीस्तीय, आपके साथ हैं, उसी तरह आप भी दुनिया को कुछ दे सकते हैं जो आपको देखती है, अपने उदाहरण से सभी तक मसीह का प्रकाश पहुँचाएँ।"

गाजा की अपनी यात्रा के बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, कार्डिनल पिज़्ज़ाबाल्ला बेथलहेम में अपना औपचारिक प्रवेश करेंगे, जहाँ उनका स्वागत एक अन्य पीड़ित समुदाय द्वारा किया जाएगा और जहाँ वे संत काथरीन गिरजाघर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे।

