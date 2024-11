सिंगापुर में प्रार्थना सभा के दौरान पुरोहित पर चाकू से हमला

वाटिकन न्यूज

सिंगापुर, सोमवार 11 नवम्बर, 2024 (चैनल एशिया न्यूज) : चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर के अपर बुकिट तिमाह में संत जोसेफ पल्ली के पल्ली पुरोहित को शनिवार शाम प्रार्थना सभा के दौरान चाकू से हमला किया गया।

57 वर्षीय फादर क्रिस्टोफर ली, जिन पर कम्युनियन के दौरान चाकू से हमला किया गया, उन्हें सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

हमलावर, 37 वर्षीय सिंगापुरी, को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिंगापुर के पुलिस बल के अनुसार, उसे वहां उपस्थित समुदाय के सदस्यों द्वारा निहत्था कर दिया गया था, बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, सिंगापुर पुलिस बल ने एक बयान में कहा, हमलावर के पास गंभीर चोट और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के अपराधों के पिछले रिकॉर्ड हैं।

उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच के आधार पर, ऐसा माना जा रहा है कि व्यक्ति ने अकेले ही यह काम किया है और पुलिस को फिलहाल इस बात का संदेह नहीं है कि यह आतंकवादी कृत्य है।" पुलिस ने "लोगों से शांत रहने और अटकलों से बचने का आग्रह किया है, क्योंकि इस घटना के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है।" काथलिक कलीसिया और सरकार ने हमलों की निंदा की।

सिंगापुर में काथलिक कलीसिया के प्रमुख कार्डिनल विलियम गोह ने कहा कि वह "स्तब्ध और बहुत दुखी हैं कि हमारे एक प्रिय पुरोहित के खिलाफ ईश्वर के घर में उस समय हिंसा की गई, जब वे पवित्र मिस्सा समरोह मना रहे थे।" उन्होंने कहा, "मैं इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित हूं कि इस घटना का हमारे बच्चों और इस हमले को देखने वाले सभी लोगों पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा।" कार्डिनल गोह ने आग्रह किया, "मैं विश्वासियों से शांत रहने, घटना पर अटकलें न लगाने या सभी तथ्यों को जाने बिना कोई निर्णय न लेने का आग्रह करता हूँ। हमें अधिकारियों को मामले की जांच करने देना चाहिए।"

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी उम्मीद जताई कि पल्लीवासी इस "आघातकारी घटना" से उबर जाएंगे, उन्होंने जोर देकर कहा कि "सिंगापुर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।" प्रधानमंत्री वोंग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “पूजा स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता "सबसे बढ़कर,", "हमें अपने पूजा स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए - ऐसे स्थान जहां लोग शांति, सांत्वना और समुदाय की तलाश करते हैं।" उन्होंने कहा, "हमें शांत और एकजुट रहना चाहिए," "सद्भाव और लचीलेपन की भावना में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए जो हमें सिंगापुर के लोगों के रूप में परिभाषित करता है।" इसी तरह, देश के संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने भी हमले की निंदा की और फादर ली के लिए प्रार्थना की।

