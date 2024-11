धर्मसभा मॉडल की छान-बीन करने विंसेंशियन परिवार रोम मे एकत्र हुआ

सिस्टर फ्लोरिना जोसेफ, एससीएन

रोम, मंगलवार 19 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज) : विन्सेंटियन परिवार का दूसरा सम्मेलन गुरुवार 14 नवम्बर को शुरू हुआ, जिसमें विन्सेंशियन करिश्मा की समृद्धि का जश्न मनाया गया, जिसका विषय था "आग को जलाए रखना: विन्सेंशियन धर्मसभा में काम करना।"

यह वैश्विक कार्यक्रम दुनिया भर के उन लोगों और धर्मसमाजों को एकजुट करता है जो संत विन्सेंट डी पॉल के करिश्मे को जीते हैं।

यह कार्यक्रम होटल कासा त्रा नोई और घियोन थिएटर में आयोजित किया गया और 17 नवंबर को संत पेत्रुस महागरजाघऱ में पवित्र मिस्सा समारोह के साथ समाप्त हुआ।

पूर्ण सत्र और कार्यशालाओं का उद्देश्य धर्मसभा के अनुभव को बढ़ावा देना, प्रतिभागियों को अनुभव साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और गरीबों की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

मुख्य विषयों में विन्सेंशियन आध्यात्मिकता, करिश्मे की अभिव्यक्तियाँ और हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुँच पर धर्मसभा का प्रभाव शामिल थे।

इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण समग्र मानव विकास हेतु गठित विभाग के प्रफेक्ट कार्डिनल माइकल चेर्नी, एसजे का संबोधन था।

कार्यक्रम में वार्ता, गोलमेज चर्चाएँ और समारोह शामिल थे, जो विन्सेंशियन आध्यात्मिकता को गहरा करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, विश्वास और दान के साथ समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति विकसित करने पर केंद्रित थी।

युवा सदस्यों को विशेष रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए विन्सेंशियन करिश्मे की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here