मिशन माह 2024 : एक यात्रा विश्वास और भरोसे की

बैंगलोर, बृहस्पतिवार, 3 अक्टूबर 2024 (रेई) : इस वर्ष, मिशन माह का आधिकारिक उद्घाटन बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने किया, जिन्होंने एक प्रेरक परिचयात्मक भाषण दिया। अपने संबोधन में, उन्होंने आज की दुनिया में मिशनरी कार्य के महत्व पर जोर दिया और विश्वासियों को आशा और प्रेम के संदेश को फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने इस महीने में प्रार्थना, चिंतन और प्रेरितिक कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला, और सभी से अपने-अपने विशिष्ठि तरीकों से मसीह के मिशनरी बनने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत और संचालन, महाधर्मप्रांतीय संचार केंद्र और एवीई स्टूडियो के निदेशक डॉ. फादर सिरिल विक्टर जोसेफ ने सफलतापूर्वक किया। उनके नेतृत्व में, टीम ने मिशन माह 2024 के लिए एक समृद्ध कार्यक्रम विकसित किया, जिसमें विभिन्न पहलों और गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। कलीसिया के मिशन और दर्शन के प्रति उनके समर्पण ने महीने के सार्थक और आकर्षक अवलोकन को सुनिश्चित किया। विश्वासियों को प्रेरित करने के लिए साक्षात्कार, वार्ता और प्रस्तुतियों सहित गतिशील सामग्री बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मिशन माह 2024 के लिए अपने संबोधन के दौरान बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने जिन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिये, वे इस प्रकार हैं:

इस वर्ष के मिशन माह में साक्षात्कार, वार्ता, प्रस्तुतियाँ और साझा अनुभवों सहित कई रोमांचक कार्यक्रम होनेवाले हैं। पुरोहितों, धर्मसमाजियों और लोकधर्मियों की एक समर्पित टीम महीने भर चलनेवाले उत्सव को समृद्ध बनाने के लिए सहयोग कर रही है। इन गतिविधियों का उद्देश्य विश्वासियों को कलीसिया के मिशन पर चिंतन करने और उससे जुड़ने में मदद करना है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र कार्य में योगदान देने के लिए बुलाया जाता है।



अक्टूबर पारंपरिक रूप से मिशन के लिए समर्पित है, जिसमें मिशन रविवार, दान-संग्रह और प्रार्थनाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। पूरे महीने, प्रार्थना, चिंतन और दान के अवसर होंगे, जो दुनियाभर में मिशनरी प्रयासों का समर्थन करने के लिए विश्वासियों को प्रेरित करेंगे। कलीसिया के मिशन के इतिहास में एक अति साहसी, माता मरियम की विशेष याद की जाएगी। जिस तरह उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों को सांत्वना दी, उन्हें निडर मिशनरी बनने में मदद की, उसी तरह वे आज के विश्वासियों को साहस के साथ मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं।



मिशन का काम सृष्टि की देखभाल के साथ-साथ चलता है, जैसा कि संत फ्राँसिस असीसी जोर देते हैं, और जिन्होंने प्रकृति के महत्व और पर्यावरण की देखभाल की आवश्यकता को देखा। इसके साथ ही, मिशन की संरक्षिका, बालक येसु की संत तेरेसा का उदाहरण दिखाता है कि मिशन के प्रयासों की सफलता के लिए कष्ट और त्याग के द्वारा भी सहयोग दिया जा सकता है।



आशा का वर्ष घोषित जयंती वर्ष 2025 की तैयारी के हिस्से के रूप में, महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने पोप फ्राँसिस के पत्र से प्रेरणा लेते हुए, "हमारी आशा कभी निराश नहीं करती" विषयवस्तु पेश की है। संत पापा ने विश्वासियों से आह्वान किया है कि वे अपने विश्वास की यात्रा को आशा की तीर्थयात्रा के रूप में देखें, जो दुनिया में ख्रीस्तीय मिशन का एक शक्तिशाली प्रतीक है।

उत्तर कर्नाटक के सुदूर क्षेत्रों में मिशनरियों की कहानियाँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सुसमाचार फैलाने में मिलनेवाली खुशी के प्रमाण हैं। पावागड़ा, अमलागुंडी, सनानेनहल्ली, बेथमंगला और अन्य मिशन केंद्रों जैसे मिशन पल्ली अपने छोटे समुदायों और पुरोहितों के समर्पण के माध्यम से फलते-फूलते रहते हैं, जो मिशन के लिए बहुत त्याग करते हैं।

जब मिशन महीना 2024 शुरू हो रहा है, सभी को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने, मिशनों के लिए अपनी प्रशंसा को गहरा करने और दुनिया में ख्रीस्त के प्रेम को फैलाने के लिए आशा के मिशनरी बनने के आह्वान को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here