निकारागुआ ने सात और पुरोहितों को निष्कासित किया

मानागुआ, शनिवार 10 अगस्त 2024 : निकारागुआ में हिरासत में लिए गए पुरोहितों के समूह में से सात को बुधवार, 7 अगस्त को निर्वासित कर दिया गया और रोम भेज दिया गया, जहाँ वे गुरुवार दोपहर को रोम पहुँचे। वे सात पुरोहित हैं: फादर विक्टर गोडॉय, फादर जाइरा प्राविया, फादर सिल्वियो रोमेरो, फादर एडगार साकासा, फादर हार्विन टोर्रेस, फादर उलिसेस वेगा और फादर मार्लोन वेलाज़क्वेज़।

इस जानकारी की पुष्टि उसी दिन दोपहर में निकारागुआ की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में की, जिसमें कहा गया था, "सात निकारागुआ के पुरोहित निकारागुआ से रोम, इटली के लिए रवाना हो गए हैं।" सभी पुरोहित माटागाल्पा और एस्टेली धर्मप्रांत से हैं और उन्हें मानागुआ में नुएस्ट्रा सिन्योरा दी फ़ातिमा सेमिनरी में रखा गया था।

निकारागुआ मीडिया के अनुसार, एस्टेली धर्मप्रांत के प्रशासक, फादर फ्रूटोस वैले, जिन्हें 26 जुलाई को हिरासत में लिया गया था, देश से निकाले गए पुरोहितों में शामिल नहीं थे।

यह पाँचवीं बार है जब निकारागुआ ने पुरोहितों के समूह को निर्वासित किया है: अक्टूबर 2022 और फरवरी 2023 में कई पुरोहितों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया था; अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 में धर्माध्यक्ष रोलांडो अल्वारेज़ और धर्माध्यक्ष इसिडोरो मोरा के साथ पुरोहितों के दो अन्य समूहों को रोम भेजा गया।

इस बीच, अमेरिकी राज्यों के संगठन (ओएएस) के पूर्व निकारागुआन राजदूत, आर्टुरो मैकफील्ड्स येस्कस ने बुधवार को पुष्टि की कि दानियल ऑर्टेगा के नेतृत्व वाली सरकार ने निकारागुआ में ब्राजील के राजदूत ब्रेनो डी सूजा ब्रासिल डायस दा कोस्टा को 19 जुलाई को सैंडिनिस्टा क्रांति की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल नहीं होने के कारण निष्कासित करने का आदेश दिया था, जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था।

अपनी ओर से, ब्राजील सरकार ने इस गुरुवार को मानागुआ में अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम के “प्रतिक्रियास्वरूप” निकारागुआ के राजदूत फुल्विया कास्त्रो को निष्कासित करने का फैसला लिया।

