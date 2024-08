जेसुइट पुरोहित ने बांग्लादेश में रोहिंग्या संकट गहराने पर वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया

लीकास न्यूज

ढाका, मंगलवार 27 अगस्त 2024 : हिंसा से बचने के लिए 700,000 से ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश भाग गए थे, लेकिन सात साल बाद भी तनाव बढ़ रहा है और भीड़भाड़ वाले शिविरों में सहायता कम होती जा रही है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में है।

एशिया न्यूज़ की एक रिपोर्ट में फादर गोमेस ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश अकेले बोझ नहीं उठा सकता, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने का आग्रह किया। कॉक्स बाज़ार में सात साल तक काम करने वाले फादर गोमेस ने कहा, "शिविरों में हिंसा जारी है, चोरी, तोड़फोड़, हत्या और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं।"

म्यांमार में गृहयुद्ध के चलते और ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भाग रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के संसाधनों पर और ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि म्यांमार में शांति के बिना प्रत्यावर्तन संभव नहीं है।

उन्होंने कहा, "एक शांतिपूर्ण और अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि सभी जातीय समुदाय सद्भाव से रह सकें।" 2020 से, जेआरएस ने 6,000 से अधिक रोहिंग्या बच्चों और किशोरों को शिक्षा, मनोवैज्ञानिक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कारितास बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है।

हालांकि, 70 प्रतिशत फंडिंग गैप प्रयासों में बाधा डालता है। 400,000 स्कूली बच्चों में से केवल 300,000 ही शिक्षण केंद्रों में जाते हैं। शिविरों में बढ़ती हिंसा प्रगति को और भी जोखिम में डालती है।

फादर गोमेस ने रोहिंग्या के लिए वैश्विक करुणा और न्याय हेतु संत पापा फ्राँसिस के 2017 के आह्वान को दोहराया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रत्यावर्तन के मुद्दे को संबोधित करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश उन्हें लंबे समय तक नहीं रख सकता है।" उन्होंने म्यांमार में शांति सुनिश्चित करने और शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया।

