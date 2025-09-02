האפיפיור מתפלל עבור 1,000 הרוגי השיטפונות באזור דארפור שבסודן

תמונה שצולמה על ידי הצבא של תנועת השחרור של סודן מראה את הכפר כשהוא הרוס לחלוטין (AFP or licensors)

האפיפיור ליאו ה-14 הביע את תנחומיו על מותם של למעלה מ-1,000 בני אדם באזור דארפור שבמערב סודן, לאחר שגשמים עזים גרמו למפולת בוץ שהרסה כפר שלם.

מאת דווין ווטקינס

מפולת בוץ מחקה את הכפר טרסין שבדארפור, סודן, ב-31 באוגוסט, בעקבות כמה ימים של גשמים כבדים.

על פי דיווח הצבא של תנועת השחרור של סודן לפחות 1,000 אנשים נהרגו בכפר שבאזור הרי מארה.

ביום שלישי, האפיפיור ליאו ה-14 שלח מברק לבישוף יונאן טומבה טרילה קוקו אנדלי, הבישוף של דיוקסיית אל-אובייד, כדי להביע את צערו.

במסר, שעליו חתום הקרדינל מזכיר המדינה פייטרו פרולין, האפיפיור הבטיח לכולם את "קרבתו הרוחנית", ואמר כי הוא מתפלל עבור המתים, עבור כל מי שמתאבל על אובדנו ועבור הצלתם של אנשים רבים שעדיין נעדרים.

האפיפיור ליאו הפקיד את המתים בידי רחמי האל והתפלל עבור "נחמה וכוח" לאומה הסודנית.

כפר נהרס לחלוטין

הצבא של תנועת השחרור של סודן פנה ביום שני לארגוני סיוע בינלאומיים ולאו"ם בבקשה לעזרה באיתור גופות הקורבנות.

בהצהרה שלהם, התנועה, ששולטת באזור דארפור אך לא נקטה עמדה בסכסוך האזרחי, מסרה כי הכפר כולו "הרוס עד היסוד."

"מידע ראשוני מצביע על מותם של כל תושבי הכפר, המוערך ביותר מאלף בני אדם. רק אדם אחד שרד", נכתב בהצהרה.

המועצה השלטת בחרטום הביעה צער על מותם של "התושבים החפים מפשע" של טרסין, ואמרה כי היא גייסה כוחות הצלה לסייע באזור.

הסכסוך האזרחי בסודן משתולל כבר למעלה משנתיים, לאחר שהמתחים בין הצבא של המדינה לבין הכוחות החצי-צבאיים של כוחות התמיכה המהירה (Rapid Support Forces) התפוצצו.

מצב הומניטרי קשה

האו"ם וקבוצות סיוע אחרות לא הצליחו להגיע לאזורים רבים בדארפור בשל הלחימה, כולל כפרים בהרי מארה.

ארגון "רופאים ללא גבולות", ארגון צדקה רפואי, הזהיר בעבר כי האזור מייצג "חור שחור" בתגובה ההומניטרית בסודן.

הרי מארה הם רכס געשי טרשי המשתרע לאורך 160 קילומטרים מדרום-מערב לאל-פאשר, נקודת מוקד בסכסוך.

משפחות עקורות רבות נמלטו מאל-פאשר כדי למצוא מקום בטוח באופן יחסי באזור ההררי.

למעלה מ-40,000 בני אדם נהרגו – ו-14 מיליון בני אדם נעקרו – בשל הסכסוך האזרחי בסודן, כשרעב ומחלות משתוללים באזור דארפור המוכה במלחמה.