עקורים סודאנים נמלטים ממחנה הפליטים זמזם לאחר שנפל לידי כוחות RSF (AFP or licensors)

העולם

מלחמה, רעב, עקירה ומחלות תוקפים את אזרחי סודאן

על פי האו"ם וארגוני סיוע נוספים, סכסוך האזרחים בסודאן גבה את חייהם של לפחות 150,000 בני אדם, וכ-12 מיליון נאלצו לעזוב את בתיהם, מה שהוביל למשבר ההומניטרי הגדול בעולם.

מאת לינדה בורדוני

בעוד שהמלחמה ההרסנית ממשיכה לגבות קורבנות ולהטיל הרס בצל אדישות גלובלית לכאורה, מקרי הכולרה ממשיכים להתפשט ברחבי המדינה, כשעשרות אלפי ילדים פגיעים במיוחד להתפרצות. סודאן שקעה למלחמת אזרחים באפריל 2023 לאחר שפרץ מאבק כוחות בין צבאה לבין קבוצה פארה-צבאית חזקה, כוחות התמיכה המהיר (RSF). המלחמה הובילה לרעב, להתעלמות גורפת מהחוק הבין-לאומי ומזכויות אזרחים, ולטענות על רצח עם במערב חבל דארפור.

חששות האיחוד האפריקאי לקראת שיחות שלום שתוכננו לשבוע זה, ורק ימים ספורים לאחר שה-RSF הודיעו על הקמת מועצת שלטון בת 15 חברים ועל הקמת ממשלה מקבילה, האיחוד האפריקאי מגיב בחריפות. הגוש קורא למדינות החברות ולקהילה הבין-לאומית שלא להכיר בממשלה היריבה, ומזהיר כי הצעד של הRSF עלול לפצל את סודאן עוד יותר ולאיין כל תקווה שנותרה ליישוב מוסכם של הסכסוך. נכון לעכשיו, הצבא שולט בחרטום וברבים מהאזורים בצפון, במזרח ובמרכז, בעוד שה- RSF שולטים ברוב דארפור ובחלקים מקורדופן, שם התקפות לאחרונה הרגו מאות בני אדם, לפי ארגוני זכויות אדם מקומיים.

אחת המדינות העניות בעולם עוד לפני המלחמה, סודאן הייתה אחת המדינות העניות בעולם, למרות שהיא מדינה המייצרת זהב. בעשור האחרון, מנהיג ה RSF החזק, גנרל דגאלו, בנה אותו לכוח עוצמתי שהתערב בסכסוכים בלוב ובתימן. על פי הדיווחים, הוא שולט בחלק ממכרות הזהב של סודאן ומבריח את המתכת לכאורה למדינות המפרץ העשירות. התוכניות של ה RSF להקמת ממשלה יריבה העלו חששות שהאומה עלולה להתפצל בפעם השנייה, לאחר שנפרדה מדרום סודאן ב-2011.