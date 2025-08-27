האפיפיור ליאו מביע צער על ירי בבית ספר קתולי במיניאפוליס

האפיפיור ליאו ה-14 מביע צער עמוק על רצח שני ילדים ופציעת 17 נוספים בכנסיית ובית הספר הקתולי 'הבשורה' בעיר מיניאפוליס, מינסוטה, ארה"ב.

מאת חדשות הוותיקן

האפיפיור ליאו ה-14 הביע צער עמוק לאחר שנודע לו על אובדן החיים והפציעות בעקבות הירי שהתרחש בכנסיית 'הבשורה' במיניאפוליס, מינסוטה, ארה"ב.

במברק שנשלח לברנרד הבדה, הארכיבישוף של מיניאפוליס, האפיפיור הביע את "תנחומיו הכנים ואת ההבטחה לקרבה רוחנית לכל הנפגעים מהטרגדיה הנוראה הזו, במיוחד למשפחות שמתאבלות כעת על אובדן ילדם".

תפילות למען הקורבנות, הפצועים ולמסייעים

המברק, שנחתם על ידי הקרדינל פייטרו פרולין, מזכיר המדינה, מציין כי האפיפיור מפקיד את "נשמות הילדים ההרוגים לאהבת האל הכול-יכול" ו"מתפלל עבור הפצועים, כמו גם עבור כוחות ההצלה הראשונים, הצוותים הרפואיים ואנשי הדת המטפלים בהם וביקיריהם."

כ"הבטחה לשלום, עוז רוח ונחמה באדון ישוע", העניק האפיפיור ליאו את ברכתו האפוסטולית ל"קהילת בית הספר הקתולי 'הבשורה', שנמצא תחת האזור של סיינט פול ומיניאפוליס, ולתושבי הערים התאומות".

פרטים נוספים על הירי

גבר פתח באש על מתפללים שהתאספו בכנסייה הקתולית 'הבשורה' במיניאפוליס, העיר הגדולה ביותר במדינת מינסוטה בארצות הברית.

ההתקפה התרחשה בשעה 8:30 בבוקר, במהלך מיסה שהתקיימה לרגל החזרה ללימודים. המתחם מכיל בתוכו גם את בית הספר בו לומדים ילדים מגיל גן ועד חטיבת ביניים.

רק כמה שעות לאחר הירי, דיווחה המשטרה כי לפחות שני ילדים, בני 8 ו-10, נהרגו, ו-17 נוספים נפצעו, בהם 14 ילדים. שבעה מהפצועים היו במצב קשה. ההערכה היא שהיורה התאבד לאחר שפתח באש דרך החלונות בזמן שילדים נכחו במיסה בתוך הקפלה של מתחם בית הספר.

המניע מאחורי ההתקפה נשאר לא ידוע.

תפילות למען כל הנפגעים

הארכיבישוף וויליאם לורי, סגן נשיא ועידת הבישופים הקתולים של ארה"ב, פרסם הצהרה בה אמר, "ככנסייה, אנו עוקבים אחר החדשות הטרגיות מבית הספר 'הבשורה' במיניאפוליס בעצב שובר לב. בכל פעם שחלק מגוף המשיח נפגע, אנו חשים את הכאב כאילו היה כאבם של ילדינו שלנו. בואו נבקש כולנו מהאדון שיגן וירפא את כל משפחת 'הבשורה'."

מושל מינסוטה, טים וולז, צייץ ברשת החברתית X – "קיבלתי עדכונים על ירי בבית הספר הקתולי 'הבשורה' ואמשיך לספק עדכונים ככל שנקבל מידע נוסף. המשרד לחקירות פליליות ומשטרת המדינה נמצאים בזירה. אני מתפלל עבור הילדים והמורים שלנו, ששבוע הלימודים הראשון שלהם הוכתם במעשה אלימות נורא זה ".

בחשבון 'Truth Social', נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר: "קיבלתי עדכון מלא על הירי הטרגי במיניאפוליס, מינסוטה... ה- FBI הגיב במהירות והם בזירה. הבית הלבן ימשיך לעקוב אחר המצב הנורא הזה. אנא הצטרפו אליי בתפילה עבור כל המעורבים!"

ב-12 השעות שקדמו לירי בבית הספר 'הבשורה' בדרום-מערב מיניאפוליס, התרחשו 12 אירועי ירי נוספים בעיר, בהם נפצעו שמונה אנשים ושלושה נהרגו, על פי נתוני מחלקת המשטרה המקומית. "רמת האלימות בעיר בשעות האחרונות מדאיגה מאוד", כך הגיבה המחלקה.

הארכיבישוף הבדה: "גבירתנו, מלכת המכאובות, התפללי בעדנו"

הארכיבישוף ברנרד הבדה ממיניאפוליס פרסם הצהרה ביום רביעי אחר הצהריים, בה הביע תודה עמוקה "על ההבטחות הרבות לתפילות שהגיעו מהאפיפיור הקדוש, האפיפיור ליאו, ומכל כך הרבה אנשים מכל רחבי העולם, כולם מתפללים עבור משפחות קהילת ובית הספר 'הבשורה' ועבור כל מי שנפגע מהאלימות חסרת ההיגיון הבוקר."

הוא ביקש את התפילות המתמשכות של כל הכהנים והמאמינים באזור, ושל כל הגברים והנשים בעלי הרצון הטוב, כדי ש"הריפוי שרק אלוהים יכול להביא יישפך על כל אלה שנכחו במיסה הבוקר ובמיוחד על המשפחות הנפגעות שרק כעת מתחילות להבין את הטראומה שספגו. אנו מרימים נשמות אלה שאיבדו את חייהם לאלוהינו האוהב באמצעות התערבותה של גבירתנו, מלכת השלום".

הארכיבישוף הוסיף כי "ליבי נשבר כשאני חושב על התלמידים, המורים, אנשי הדת והקהילה ועל הזוועה שהם היו עדים לה בכנסייה, מקום שבו אנחנו אמורים להרגיש בטוחים. העובדה שהטרגדיה של היום התרחשה רק יום אחד לאחר הירי הטרגי ליד בית הספר התיכון 'כריסטו ריי' מגבירה את העצב על הכאב והכעס הקיימים בקהילות שלנו. אנחנו זקוקים לסיום אלימות הנשקים. הקהילה שלנו זועמת בצדק על מעשי האלימות הנוראים הללו שבוצעו נגד חסרי הגנה ותמימים. הם נפוצים מדי. בעוד שעלינו להתחייב לפעול למניעת הישנות טרגדיות כאלה, עלינו גם להזכיר לעצמנו שיש לנו אלוהים של שלום ושל אהבה, וכי אהבתו היא זו שנזדקק לה יותר מכל כאשר אנו שואפים לחבק את אלה שכואבים כל כך עמוק... גבירתנו, מלכת המכאובות, התפללי בעדנו".