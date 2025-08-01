נזיר מחאלב ברומא לרגל היובל: "אנחנו מגשימים את חלומתיהם של סורים רבים"

אח פרנציסקני ממשמורת ארץ הקודש, שהגיע לרומא עם כמה צעירים – פליטים באירופה יחד עם משפחותיהם עקב מלחמת האזרחים שפרצה ב-2011 – מספר לתקשורת הוותיקן על הקשיים של קהילת פרנציסקוס מאסיזי בעקבות המתקפות האחרונות. ועם זאת, הוא גם מעיד על "הנס היומיומי" של קהילה נוצרית חיה, המונה למעלה מ-1,200 מאמינים, שממשיכים להתמיד באמונה ובתקווה.

מאת אדוארדו ג'יריבלדי



"אני מקווה להביא הרבה תקווה".

אלו אולי מילים פשוטות, אך הן מכילות את כל הכוח והאמונה של האח ג'ורג' ג'אלוף, פרנציסקני ממשמורת ארץ הקודש וכהן עוזר בכנסיית פרנציסקוס מאסיזי בחאלב.

הוא הגיע לרומא עם קבוצת צעירים – "ילדי הפזורה", כפי שהוא מכנה אותם – כדי להשתתף ביובל.

עמם, הוא אומר, "אנחנו מגשימים חלום שרבים בסוריה עדיין לא יכולים להגשים".

הצעירים בסוריה ביקשו ממנו להדליק עבורם נר

הצעירים, פליטים באירופה יחד עם משפחותיהם עקב מלחמת האזרחים שפרצה ב-2011, מתגוררים כעת בגרמניה, צרפת, בלגיה ושוודיה.



בצהריים החמים, הם מוצאו מחסה בצל של ארמון פיו, שבו נמצאים משרדי תקשורת הוותיקן, ומנופפים בגאווה בדגל מולדתם.



"סורים, ברגע זה, אינם יכולים לטייל בקלות בשל סיבוכים עם ויזות", מסביר האח ג'ורג'."

עם זאת, הנזיר לקח על עצמו באופן אישי את כל כוונותיה של הקהילה הנוצרית המקומית, וסיפר, "הם ביקשו ממני להדליק עבורם נר ולשאת אותה איתי דרך שער הקודש".



הוא אכן עשה זאת. הוא צילם תמונות, שלח הודעות, והעיד ש"גם הם היו שם, אפילו מרחוק".



הקשיים ו"הנסים היומיומיים" בחאלב

ועם זאת, המציאות בסוריה נותרה קשה.



"בחאלב, המצב רגוע יחסית", הוא אומר, "אבל לאחר המתקפות האחרונות בדמשק, הפחד חזר ללבבות המאמינים. נאלצנו להגביר את האבטחה גם במהלך המיסות: גברים עומדים בדלתות הכנסייה כדי להגן על הנכנסים להתפלל".



למרות הכל, הקהילה הנוצרית ממשיכה לשרוד. היא מיעוט מספרי – כ-1,200 מאמינים – אבל נוכחות חיה ופעילה.



"יש לנו שיעורי קטכיזם מגיל הגן ועד התיכון", הוא אומר, ומציין, "זה חסד, נס יומי".

כאשר יחזור לסוריה, האח ג'ורג' יביא עמו את הפנים, המילים והברכה של רומא, וגם ודאות אחת, "האדון איתנו. התקווה לא מאכזבת. ואנחנו נקראים להיות התקווה הזו, כל יום, עבור אלה שאנו פוגשים".

צעירים מסוריה ברומא לרגל יובל הצעירים

מסוריה להתפלל לשלום בכל המזרח התיכון

"רק להיות כאן ולייצג את סוריה זה, כשלעצמו, מקור גאווה", משתף אחד הצעירים הסורים ברומא לרגל יובל הנוער, ומוסיף, "זו התרגשות שאי אפשר לתאר. אנחנו באמת מאושרים. ואנחנו מתפללים שיום אחד יהיה שלום בכל מדינות העולם הזה".

וצליין נוסף, הסביר כיצד נוכחותם משמעותית לא רק לסוריה אלא לכל המזרח התיכון. "יש שם כל כך הרבה צעירים נוצרים נפלאים, עם אמונה עצומה".

כמו האח ג'ורג', הצעירים הפכו לשליחים של תפילות וחלומות בני גילם, ומביעים, "אנחנו מתפללים כאן בשמם, עבורם".

הם מודעים במיוחד למתנה שהיא ההזדמנות להיות ברומא ולהשתתף ביובל, והם אומרים לחדשות הוותיקן, "אנחנו מתפללים במיוחד שהאדון ייתן גם להם יום אחד את ההזדמנות לבוא ולחוות את החוויה הזו".