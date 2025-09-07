האפיפיור בפסטיבל המשפחות בוותיקן: 'אנו זקוקים לעדות שלכם'

האפיפיור ליאו ה-14 בירך את עובדי הוותיקן ומשפחותיהם בפסטיבל המשפחות השנתי בגני הוותיקן במוצאי שבת, ואמר: "אנו חוגגים את השמחה שבלהיות משפחה, שבלהיות מאוחדים".

מאת סלבטורה צ'רנוציו

האירוע כלל בועות סבון, להטוטנים, מגלשות מתנפחות, דוכני אוכל, ומתחמים לציור וצביעה, משחקים ומוזיקה חיה. אבל האטרקציה הגדולה ביותר עבור הילדים הרבים היה האפיפיור עצמו, שהגיע לברך את מאות המשפחות של עובדי מדינת הוותיקן שהתאספו במוצאי שבת, 6 בספטמבר, בכיכר מול 'פאלאצו דל גוברנאטוראטו' (ארמון המושל) לרגל פסטיבל המשפחות.

במהלך השנים, האירוע השנתי הפך למגוון וצבעוני יותר ויותר. במקור תוכנן הפסטיבל לחודש מאי השנה, אך נדחה לתחילת ספטמבר.

מאות אמהות ואבות הגיעו עם ילדיהם – שרובם השתתפו במרכז הקיץ של הוותיקן בקיץ האחרון. האירוע הפך לחגיגה אמיתית עם הופעתו של האפיפיור ליאו. כשיצא מהדלת הראשית– לאחר שהאות ניתן על ידי האב פרנקו פונטנה, הכהן הסלזיאני שמרכז את הכהנים המטפלים בדירקטוריונים ובמשרדים המרכזיים – האפיפיור לקח את המיקרופון ובירך את הילדים הרבים שקיבלו אותו בברכות, מחיאות כפיים ושירים.

האפיפיור ליאו ה-14 בפסטיבל המשפחות בוותיקן (@Vatican Media)

'כולנו מהווים את משפחת האל'

"שלום! ערב טוב! כמה נפלא להיות יחד, במיוחד בפסטיבל המשפחות הזה! כל כך נחמד לראות את כל הילדים כאן: מחיאות כפיים לכולכם!" החל האפיפיור. "בדיוק כפי שאמא ואבא שלכם אוהבים אתכם, כך גם, כשאנחנו כולנו מתאספים כך, אנחנו באמת אוהבים אחד את השני, כי כולנו מהווים את משפחת האל, עם אחינו, החבר הכי טוב שלנו ישוע," אמר האפיפיור ליאו, כשהוא מחייך לקהל של בני נוער, ילדים, ואפילו כמה תינוקות.

"בלבבות פתוחים, אנו רוצים לחיות את הרגע היפה הזה," הוא הוסיף, והדגיש "את השמחה שבלהיות משפחה, את השמחה שבלהיות מאוחדים, שבלהפוך לחברים זה של זה, שבלחגוג מתנות – במיוחד את מתנת החיים, מתנת המשפחה שהאל נתן לנו."

פיצה לכבוד האפיפיור ליאו (@Vatican Media)

עדות והקרבה של המשפחות

"ברוכים הבאים, כולם! תודה על קבלת הפנים החמה הזו!" המשיך האפיפיור ליאו, כשפנה גם ישירות להורים. "העדות הזו של משפחות כל כך חשובה בעולמנו היום!" הוא אישר. "אני מודה לכולכם על העדות הזו ועל נוכחותכם הערב, ועל כל מה שאתם עושים – לפעמים עם הקרבה גדולה – כדי לחיות מאוחדים כמשפחה, לתת את המסר הזה ובכך לחלוק ברוח שישוע המשיח השאיר לנו".

האפיפיור ליאו מברך את עובדי הוותיקן ומשפחותיהם בפסטיבל המשפחות (@Vatican Media)

תפילה ופרידה

לאחר מכן, האב הקדוש הצטרף אליהם באמירת תפילת 'שלום לך, מרים' לפני שהעניק ברכה מיוחדת לכל הנוכחים. לצד האפיפיור עמדה האחות רפאלה פטריני, יחד עם שני המזכירים הכלליים, הארכיבישוף אמיליו נאפה וג'וזפה פוגליסי-אליברנדי. מאחוריו היו שלושה קרדינלים, אותם כינה האפיפיור "מתנה מיוחדת": שני הנשיאים אמריטוס, פרננדו ורז אלזאגה וג'וזפה ברטלו, כמו גם הקרדינל לורנצו בלדיסרי, מזכיר אמריטוס של סינוד הבישופים.

בסיום דבריו, האפיפיור הצטרף לקהל הילדים והוריהם למשך כשעה, עבר בכל החצר כדי להעניק חיבוקים, ברכות, לחיצות ידיים, ולהצטלם – ואף קיבל מתנה של פיצה מרגריטה עם גבינת מוצרלה המסודרת כך שתרכיב את המילים "יחי האפיפיור ליאו ה-14." לאחר מכן היו כמה תמונות עם בדרנים ולהטוטנים לפני שחזר למעונו.

רגע של שמחה באמת: השמחה שבלהיות משפחה, יחד עם האפיפיור.