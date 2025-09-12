נשיא הוועדה להגנה על הקטינים מציג את דו"ח השמירה עליהם לאפיפיור

האפיפיור ליאו ה-14 מקבל את פניו של נשיא הוועדה האפיפיורית להגנה על קטינים, הארכיבישוף טיבו ורני, ואת מזכיר הוועדה, הבישוף לואיס מנואל עלי הררה. (@Vatican Media)

האפיפיור ליאו ה-14 קיבל את פניו של נשיא הוועדה האפיפיורית להגנה על קטינים, הארכיבישוף טיבו ורני משאמברי שבצרפת, יחד עם מזכיר הוועדה, הבישוף לואיס מנואל עלי הררה. במהלך הפגישה, נשיא הוועדה הציג לאפיפיור את הדו"ח השנתי השני על מדיניות ונהלים להגנה על קטינים בכנסייה.

האפיפיור ליאו ה-14 קיבל את פניו של נשיא הוועדה האפיפיורית להגנה על קטינים, הארכיבישוף טיבו ורני, הארכיבישוף של שאמברי, בוותיקן ביום שישי.

הפגישה מהווה את המפגש הרשמי הראשון בין נשיא הוועדה לבין האב הקדוש, מאז מינויו של הארכיבישוף ורני ב-15 ביולי.

מזכיר הוועדה, הבישוף לואיס מנואל עלי הררה, ליווה את נשיא הוועדה.

הפגישה התבקשה על ידי הארכיבישוף ורני כדי להביע באופן אישי את תודתו לאב הקדוש על האמון שניתן בו עם המינוי, וכדי להציג את הדו"ח השנתי השני על מדיניות ונהלים להגנה על קטינים בכנסייה.

דו"ח זה, שהוקם ביוזמת האפיפיור פרנציסקוס בשנת 2022, נועד להעריך את יכולות השמירה וההגנה על הקטינים בכנסיות המקומיות, תוך מתן המלצות מעשיות המבוססות על מקרים קונקרטיים מתוך אזורים כנסייתיים שונים.

במהלך הפגישה, נשיא הוועדה הדגיש את מחויבותה של הוועדה להמשיך את המשימה שהופקדה עליה על ידי האפיפיור פרנציסקוס באמצעות Praedicate Evangelium (הבשורה שאתם מבשרים), בפיתוח מדיניות שמירה על קטינים, כתיבת דו"ח שנתי, ותמיכה בכנסיות המקומיות באמצעות יוזמת Memorare.

"בענווה ובתקווה", אישר הארכיבישוף ורני, "הוועדה ממשיכה את המשימה שהופקדה עלינו, ומקדמת את חזונו של האב הקדוש להטמעת תרבות מניעה ברחבי הכנסייה שאינה סובלת שום צורה של התעללות: לא של כוח או סמכות, לא של מצפון או רוחניות, ולא התעללות מינית".