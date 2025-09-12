האפיפיור ליאו: אחווה היא לראות את פני האל באחרים

בפגישה עם המשתתפים של המפגש העולמי השלישי בנושא אחווה אנושית, האפיפיור דחק ליצור "ברית אנושית" המבוססת על אכפתיות, נדיבות ואמון במקום על כוח, רווח וחשדנות.

מאת קיילצה גאסי

בתחילת המפגש העולמי השלישי בנושא אחווה אנושית, האפיפיור ליאו בירך את המשתתפים ב'סאלה קלמנטינה' בוותיקן. בעולם מוצף בסכסוכים ופילוגים, הוא הדגיש שנוכחותם חשובה אף יותר, שכן הם "מאוחדים על ידי 'לא' חזק ואמיץ למלחמה, ו'כן' שמהדהד לשלום ואחווה".

בהתייחס לדברי האפיפיור פרנציסקוס שהמלחמה לעולם אינה התשובה, האפיפיור הסביר כי נוכחות המשתתפים מעידה על מסר זה, שיכול לאחד דתות ותרבויות שונות. הוא תיאר זאת כ"כוח שקט אך עוצמתי שעוזר לנו לזהות אחד את השני כאחים ואחיות, למרות כל ההבדלים בינינו".

היכן אחיך?

האפיפיור ליאו פנה למערכת היחסים בין האחים קין והבל – הראשונה מסוגה – והצביע על כך שגם היא הייתה מסומנת על ידי סכסוך. אך הוא הזהיר שמעשה האלימות הראשוני הזה לא צריך להוביל אותנו להשלים עם המחשבה שזו הדרך שבה הדברים תמיד היו.

"עתיקים או נפוצים ככל שיהיו, האלימות של קין לעולם לא חייבת להתקבל כ'נורמלית'", דחק האפיפיור. במקום זאת, הסטנדרט שעלינו ללכת לפיו נמצא בשאלה זו: "היכן אחיך?"

בתוכה, אנו יכולים למצוא את ייעודנו, את הדוגמה שלנו, את מידת הצדק ואת הכלל שלנו. האפיפיור ליאו הדגיש שאלוהים אינו נוקם בקין על רצח אחיו. להיפך, הוא שואל את השאלה הזו שנשארה עם האנושות לאורך כל הזמן.

זו שאלה בשבילך

עם זאת, זו יותר מסתם שאלה פשוטה. האפיפיור ליאו הדגיש שהיא הופכת "לעקרון של פיוס." כשאנו לומדים לקבל אותה אל הלב, היא הופכת לשאלה אישית ומכוונת שעלינו לשאול את עצמנו בכל היבט של חיי היומיום.

"היכן אתה ב'עסקי' המלחמות שמנפצות את חייהם של צעירים שנאלצים לשאת נשק; שמטרגטות אזרחים חסרי הגנה, ילדים, נשים וקשישים?... אח, אחות, היכן אתה בחיים היפר-מחוברים שבהם הבדידות מכרסמת קשרים חברתיים והופכת אותנו לזרים אפילו לעצמנו"?

שתיקה לא יכולה להיות התשובה. האפיפיור עודד את משתתפי המפגש העולמי בנושא אחווה אנושית שהם התשובה באמצעות המחויבות, האומץ והנוכחות שלהם. בחירתם לנהל חיים שונים – חיים של צמיחה והתפתחות – יכולה לשנות את העולם.

לראות את אלוהים באחרים

ברגע שנתחיל לראות את הסובבים אותנו כאחים ואחיות שלנו, אמר האפיפיור, נהיה חופשיים "מהעמדת הפנים של להאמין שאנו יחידים מבודדים או מההיגיון של יצירת מערכות יחסים רק מתוך אינטרס אישי."