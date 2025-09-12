האפיפיור ליאו קורא לבישופים החדשים להיות בוני גשרים

האפיפיור ליאו ה-14 ענה ביום חמישי על שאלות שנשאלו על ידי הבישופים החדשים, והזמין אותם לחדש את הקשר עם העולם, קרא להם לנקוט בפעולה מהירה בנוגע להתנהגות בלתי הולמת של אנשי דת, והזהיר אותם מפני הסכנה שבמידע כוזב ברשתות החברתיות.

מאת חדשות הוותיקן

האפיפיור ליאו התמודד עם נושאים רבים ביום חמישי, 11 בספטמבר, במהלך מפגש של שאלות ותשובות שבסיום הפגישה שלו עם בישופים שהוסמכו לאחרונה באולם הסינוד בוותיקן.

על פי הצהרה ממשרד העיתונות של הכס הקדוש, האפיפיור ליאו המשיך את הרהוריו על "האתגרים והנושאים" עמם מתמודדים הבישופים החדשים "בתחילת משרתם החדשה, כמו פחדים, תחושות חוסר ראויות והציפיות השונות שהיו לכל אחד מהם מחייהם לפני קבלת ייעודם."

הוא דחק בהם להישאר קרובים לאל, לשמור זמן לתפילה, ולהמשיך לחיות עם אמון בלתי מסויג ברוח הקודש, מקור ייעודם.

'שלום, אתגר לכולם'

האפיפיור גם הזמין אותם להרהר באוניברסליות של הכנסייה, ולשאת עדות בעולם, לחדש את הקשר עם גברים ונשים המתמודדים עם שאלות בנוגע למשמעות החיים והרוע.

"תשובות מוכנות מראש, שנלמדו לפני 25 שנה בסמינר, אינן מספיקות," אישר האפיפיור ליאו. יש להיות תלמידים מתמידים, לא מבוהלים מהקושי הראשון, רועי צאן הקרובים לעם ולכהנים, רחמנים אך יציבים, גם כאשר נדרש שיפוט, מסוגלות להקשיב ולנהל דיאלוג, ולא רק להטיף דרשות.

סינודליות (הליכה משותפת), הוא הוסיף, אינה שיטה פסטורלית אלא "סגנון של כנסייה, של הקשבה ושל חיפוש משותף אחר המשימה שאליה אנו נקראים." "היו בוני גשרים," הוא דחק בהם, "היכולים להעצים את תפקידם של עם האלוהים בחיי הכנסייה, לקדם את שילובם, ולשרת שלום 'מפורז ומפרק מנשק'," מכיוון ש"שלום הוא אתגר לכולם!"

הקרדינל לואיס אנטוניו טאגל, הממונה על הדיקסטריה לענייני האוונגליזציה, נואם במהלך הדיאלוג עם האפיפיור ליאו (@VATICAN MEDIA)

התמודדות עם בעיות בחמלה

האב הקדוש התייחס גם לנושא של התנהגות בלתי הולמת של אנשי דת, שחייבים לטפל בה באופן מיידי. לא ניתן לגנוז התנהגות כזו, הוא אמר, אלא יש לטפל בה, מתוך תחושה של חמלה וצדק אמיתי, כלפי הקורבנות וכלפי הנאשמים."

האפיפיור הודה לבישופים החדשים על הסכמתם לקבל את משרת הבישופות: "אני מתפלל למענכם;" הוא אמר. "הכנסייה מעריכה את ה'כן' שלכם."

הוא המשיך ואמר להם, "אינכם לבד; אנו נושאים את הנטל יחד ויחד מכריזים את הבשורה של ישוע המשיח."

זהירות ברשתות החברתיות: רק אמת

בהתייחס לשאלות מהבישופים, האפיפיור ליאו דיבר על רשתות חברתיות ועל הצורך בזהירות בשימוש בהן, וציין את הסיכונים הקשורים לפלטפורמות שבהן "כל אחד מרגיש זכאי לומר מה שהוא רוצה, אפילו דברי שקר."

"יש רגעים שבהם להגיע לאמת זה כואב," הוא ציין, "אך זה הכרחי."

במובן זה, הוא אמר, כדאי להיעזר באנשי מקצוע בתחום התקשורת, אנשים שהוכשרו בתחום זה, ועודד אותם, בעת שימוש ברשתות חברתיות, להישאר "רגועים," לשמור על "ראש צלול," ולהשתמש ב"עזרה של איש מקצוע."

קבלת הקהל של האפיפיור ליאו עם כ-200 בישופים חדשים באולם הסינוד (@Vatican Media)

לעולם לא להסתגר בקבוצה סגורה

לגבי אתגרי המשרה החדשה, האפיפיור ליאו התייחס לניסיונו האישי, דחק באמון בחסד האלוהים ובחסד המתאים למצב של כל אחד, ועודד את הבישופים החדשים לזהות הן את מתנותיהם והן את מגבלותיהם, כולל הצורך בעזרתם של אחרים. בהקשר זה הוא הציע כי יהיה זה מועיל עבורם לקבל את הניסיון היקר של בישוף אמריטוס (בדימוס) טוב שיכול ללוות או לסייע להם.

בו בזמן, האפיפיור הזהיר מפני הפיתוי של יצירת קבוצה משל עצמם והסתגרות בתוכה.

הוא המשיך ודיבר על הצורך בבניית גשרים וחיפוש דיאלוג, גם במקומות שבהם הנוצרים הם מיעוט, עם כבוד אמיתי לאנשים מדתות אחרות, במיוחד באמצעות עדות של אהבה ורחמים נוצריים אמיתיים, כי "באופן שבו אתם אוהבים אחד את השני, הם יזהו אתכם."

הכשרה ושליחות

בנוגע להכשרה בסמינרים, האפיפיור דחק בפתיחות לקבל את מי שמגיעים ולקבל את הייעודים, תוך שהוא מבקש שכל כהן לעתיד ילווה כדי לגלות ממדים אחרים של הבשורה ושל חיי נוצריות ושליחות.

בדיבורו על שליחות, האפיפיור ליאו הציע להסתמך גם על אותם הדיוטות שהם שליחים אותנטיים, כולל אלה המעורבים בתנועות כנסייתיות שונות, שיכולים להיות מקור תקווה לכנסייה המקומית.

בתשובה לשאלות על ההשלכות החמורות של משברים סביבתיים, האפיפיור הזכיר את יום השנה העשירי לאנציקליקה Laudato si' (תהילה לך) ועודד את הבישופים לקדם את נושאי האנציקליקה בעבודתם הפסטורלית. "הכנסייה תהיה נוכחת," בתחום זה, הוא אמר, אך מבלי לאפשר לערב בה נושאים אחרים הנוגדים את האנתרופולוגיה הנוצרית.

האפיפיור ליאו נפגש עם בישופים שהוסמכו לאחרונה (@Vatican Media)

נוער וצמא לאלוהים

האפיפיור דיבר גם על מספר נושאים אחרים, כולל יחסים בין גופים שונים בתוך הכנסייה האוניברסלית והמקומית; תהליך מינוי הבישופים (שנבחן כעת על ידי חלק מקבוצות המחקר של הסינוד); המשברים הרבים המתחוללים בעולם והצורך לחלוק אותם ולהתמודד איתם יחד; והערך של נוכחות בישוף, במיוחד בקרבה לסובלים.

בני הנוער בעולם, ובמיוחד באירופה, היו גם נקודת דיון, בעקבות יובל הצעירים האחרון. האב הקדוש דן בשאלותיהם בנוגע לאחדות ותפילה, ובצמא שלהם לחיים רוחניים – שהם לא יכלו לספק בעולם הווירטואלי, אך גם לא "בחוויות הטיפוסיות של הקהילות שלנו."

בסיום המפגש, האפיפיור ליאו העניק את ברכתו לבישופים הנוכחים, לפני שבירך אותם באופן אישי באטריום של אולם פאולוס השישי.