האפיפיור בקבלת הקהל לכבוד היובל: חייו של ישוע הם האוצר

האפיפיור ליאו חידש הבוקר את קבלת הקהל המיוחדת לכבוד היובל בימי שבת, ומתמקד בקטכיזם שלו על דברי ישוע: "מלכות השמים דומה לאוצר שצפון בשדה."

מאת כריסטופר וולס

הקטכיזם שלו החל בהרהור על "הקסם המיוחד" שחשים ילדים כשהם חופרים באדמה, "שבירת הקרום הקשה של העולם כדי לראות מה מסתתר מתחתיו."

זה, אמר האפיפיור, "הוא האופן שבו מוצאים את מלכות האל. התקווה מתחדשת כשאנו חופרים ושוברים את קרום המציאות, כשאנו יורדים מתחת לפני השטח."

הלנה הקדושה, 'אישה שמחפשת'

הוא הזכיר למאמינים את הנוצרים הראשונים, שברגע שהתאפשר להם להביע את אמונתם בחופשיות, החלו לחפור בהיסטוריה שלהם, "במיוחד במקומות הייסורים, המוות והתחייה של ישוע."

הוא הצביע על הדוגמה של הלנה הקדושה, אמו של הקיסר הנוצרי הראשון, שלפי מסורת אוניברסלית, נתנה חסות לחפירות בארץ הקודש. הלנה הקדושה, הוא אמר, נזכרת כ"אישה שמחפשת, אישה שחופרת." והוא ציין, "האוצר שמצית את התקווה הוא למעשה חייו של ישוע," ואמר, "עלינו לצאת לחיפוש אחר עקבותיו."

האפיפיור רמז שייתכן כי מסעה של הלנה הוסבר על ידי הצלבים שנשאה בחייה, החל ממוצאה הצנוע. לאורך חייה, הלנה חוותה צער ואכזבות, אך נשארה "אישה שמחפשת."

"היא החליטה להיות נוצרייה," אמר האפיפיור, "ותמיד נהגה לצדקה, לעולם לא שכחה את האנשים הפשוטים מהם היא עצמה באה."

האפיפיור ליאו הדגיש את "כבודה ונאמנותה," תכונות ש"עדיין משנות את העולם היום: הן מקרבות אותנו לאוצר, כמו עבודתו של חקלאי."

מציאת מלכות האלוהים

הוא הדגיש כי העבודה של "טיפוח הלב דורשת מאמץ... אך על ידי חפירה, מוצאים; על ידי הנמכה עצמית מתקרבים יותר לאותו אדון שהתרוקן כדי להיות כמונו."

האפיפיור, הזכיר שוב את גילוי שרידי הייסורים באמצעות החפירות של הלנה הקדושה, ואמר כי הצלב של ישוע "נמצא מתחת לקרום של האדמה שלנו."

תמיד אפשר, סיכם האפיפיור ליאו, "לדרוך בחוסר זהירות על האוצר שמתחת לרגלינו." אך, הוא אמר, "אם נהיה כמו ילדים, נכיר ממלכה אחרת, כוח אחר. אלוהים תמיד נמצא מתחתינו, כדי להרים אותנו למעלה."