האפיפיור קורא לתאולוגים של מוסר לאמץ את אלפונסוס הקדוש כמודל

האפיפיור ליאו ה-14 קורא לתאולוגים של המוסר ללכת בעקבות הדוגמה של הקדוש אלפונסוס דה ליגואורי וקדושים נוספים, בעודם בוחנים את "האתגרים, השינויים והקונפליקטים" של העולם המודרני לנוכח ההתגלות האלוהית.

מאת כריסטופר וולס

במסר לקונגרס הבינלאומי ה-17 לתאולוגיה של המוסר, האפיפיור ליאו ה-14 מעודד את המשתתפים לגשת לסוגיות המוסריות המודרניות "דרך החכמה והדוגמה של הקדושים, כמו אלפונסוס מריה דה ליגואורי".

אלפונסוס הקדוש, המכונה "דוקטור לתאולוגיה של המוסר", "שהיה מסוגל למצוא סינתזה מאוזנת בין חוקי האל לבין הדינמיקה של מצפון האדם וחירותו, תוך אימוץ גישה של חסד, הבנה וסבלנות כלפי אחיו, ובכך הפך לסימן גלוי לרחמיו האינסופיים של האל", אמר האפיפיור.

המסר לקונגרס נמסר באמצעות מברק שנחתם על ידי מזכיר המדינה הקרדינל פייטרו פרולין.

האב הקדוש הביע את תקוותו שהאירוע "יספק הזדמנות חיובית להרהר על האתגרים, השינויים והקונפליקטים הנוכחיים לאור ההתגלות האלוהית, אשר מוצאת את שלמותה בישוע המשיח".

מסר האפיפיור הסתיים בהזכרת "ההגנה האימהית של מרים הבתולה המבורכת, כס החכמה", יחד עם ברכה אפוסטולית למשתתפים ולבני משפחותיהם.